A hivatásos kerékpárosok szakszervezete felháborodásának adott hangot az eset kapcsán, és a bukósisakok biztonsági szabványainak azonnali fejlesztését sürgeti.
A szezon első trófeája az Arsenalé: Artetáék megnyerték a Szuperkupát
Az Arsenal már a legelső percben vezetést szerzett, és domináns játékkal simán átlépett riválisán.
A bajnoki címvédő Arsenal nyerte az angol labdarúgó-Szuperkupát, miután vasárnap magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott az FA-kupa-győztes Manchester City felett.
A londoni együttes már a mérkőzés legelején, a 25. másodpercben megszerezte a vezetést az olasz Riccardo Calafiori góljával. Az első félidőben a német Kai Havertz növelte az előnyt a 28. percben, majd a fordulás után, a 48. percben a norvég Martin Ødegaard állította be a végeredményt. Magabiztos sikerével az Arsenal története 18. Szuperkupa-győzelmét ünnepelhette.
A manchesterieknél ezen a találkozón debütált a kispadon Enzo Maresca. Az olasz szakember a csapattól tíz év után távozó Pep Guardiolát váltotta a vezetőedzői poszton.
Az összecsapást a hagyományoktól eltérően nem a londoni Wembley Stadionban, hanem a cardiffi Principality Stadionban rendezték, mivel az angol nemzeti arénában jelenleg a kanadai The Weeknd koncertezik.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Arsenal
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.
Manchester City
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.
Manchester United
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
Elképesztő hajrával ért be Léon Marchand mögött a 16 éves magyar úszó, országos csúccsal és ezüstéremmel zárta a párizsi Eb-t.
A 23 éves klasszis összesen három aranyéremmel, a magyar válogatott legeredményesebb versenyzőjeként zárta a kontinensviadalt.
A 41 éves csatár a Vogue-nak adott interjújában úgy fogalmazott, valószínűleg ez az utolsó éve a futballban, és látványos örökséget szeretne maga után hagyni.
Kós Hubert 100 méternél még az élen állt, Leon Marchand azonban lehajrázta, Márton Richárd pedig hatalmas menettel lett második.
A fiatal sportolón sürgősségi agyműtétet hajtottak végre egy bangkoki kórházban, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét
Lemaradt a Chelsea Európáról, mégis BL-meccsek lehetnek a stadionjában: ukrán csapatot fogadhatnak be
Az ukrán Sahtar Donyeck a Chelsea londoni otthonában, a Stamford Bridge-en szeretné megrendezni a Bajnokok Ligája-mérkőzéseit az idei szezonban.
A 2026–27-es futballidény példátlan számú szabálymódosítással indul, amelyek elsődleges célja az időhúzás visszaszorítása és a játék tempójának növelése.
Elképesztő dráma az Eb-n: második helyen haladt, de büntetést kapott a magyar versenyző, így maradt le az éremről
A magyar sportoló a kényszerpihenő ellenére is új országos csúccsal ért célba a szombati viadalon - a büntetést igazságtalannak érezte.
A 36 éves csatár a jövőben a családjára kíván összpontosítani, arról nem szólt, hogy edzőnek állna.
Több izgalmas összecsapást kínál a magyar élvonal szerelmeseinek a hétvége: összecsap az Újpest és az MTK, de lesz ismét keleti rangadó is.
A golfozó előre elrejtett egy labdát a lyukban, hogy egyetlen ütésből elért találatot színleljen, a biztonsági kamerák felvételei azonban lebuktatták.
Erling Haaland, a Manchester City norvég támadója a napokban négy Guinness-rekordról szóló elismerést vehetett át.
A rájátszás rendszerének tervezett kibővítése tovább növelheti a felelőtlen költekezés kockázatát.
Tizenegy éven át feküdt magatehetlenül otthonában a bokszoló, miután nagyon megverték egy 2015-ös meccsen.
A Chelsea pénteki határidőt szabott Enzo Fernández átigazolására, a manchesteri klub pedig Tijjani Reijnders eladásából teremtene forrást az üzlet finanszírozásához.
Hűti a kedélyeket a United vezetőedzője: erre biztosan nincs keret a nyáron, így maradnak le a riválisoktól?
A barcelonai kölcsönjátékból visszatérő Marcus Rashford jövője továbbra is bizonytalan a csapatnál, a vezetőedző pedig kizárta, hogy a klub százmilliós transzfereket bonyolítson.
Nincs vége az Infantino elleni hadjáratnak: újabb ország hátrált ki mögüle, tényleg megbukik a FIFA elnöke?
Új-Zéland a saját területi szövetségének álláspontjával megy szembe, nem hajlandóak támogatni Gianni Infantino márciusi újraválasztását.
A csapat irányárát kétszázmillió font fölött határozták meg, mélyen hallgatnak viszont a jelentős tartozásokról.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.