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London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

A szezon első trófeája az Arsenalé: Artetáék megnyerték a Szuperkupát

Pénzcentrum
2026. augusztus 16. 18:17

Az Arsenal már a legelső percben vezetést szerzett, és domináns játékkal simán átlépett riválisán.

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A bajnoki címvédő Arsenal nyerte az angol labdarúgó-Szuperkupát, miután vasárnap magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott az FA-kupa-győztes Manchester City felett.

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A londoni együttes már a mérkőzés legelején, a 25. másodpercben megszerezte a vezetést az olasz Riccardo Calafiori góljával. Az első félidőben a német Kai Havertz növelte az előnyt a 28. percben, majd a fordulás után, a 48. percben a norvég Martin Ødegaard állította be a végeredményt. Magabiztos sikerével az Arsenal története 18. Szuperkupa-győzelmét ünnepelhette.

A manchesterieknél ezen a találkozón debütált a kispadon Enzo Maresca. Az olasz szakember a csapattól tíz év után távozó Pep Guardiolát váltotta a vezetőedzői poszton.

Az összecsapást a hagyományoktól eltérően nem a londoni Wembley Stadionban, hanem a cardiffi Principality Stadionban rendezték, mivel az angol nemzeti arénában jelenleg a kanadai The Weeknd koncertezik.

Anglia
Arsenal
Piaci érték: 1 406,50M €
Edző: Mikel Arteta
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Adatlap létrehozva: 2026.08.16.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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