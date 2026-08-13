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Legendás magyar nótaénekes távozott: Mészöly Kálmánnal is dalolt, gyászolnak a rajongók
Rezsnák Miklós a hazai színházi világ nagyjaival együtt lépett színpadra, augusztus 19-én vesznek tőle végső búcsút Pilisszentivánon - közölte a Blikk.
Nyolcvanhat éves korában elhunyt Rezsnák Miklós, az ország egyik legismertebb nótaénekese és a Vasas labdarúgócsapatának egykori legendás hangosbemondója.
Rezsnák Miklós neve szorosan egybeforrt az angyalföldi futballklubbal. Bár Sopronban nőtt fel, a Vasas iránti rajongása már ott elkezdődött, Budapestre költözése után a Fáy utcai stadion vált a második otthonává. 1969-től a nyolcvanas évek közepéig ő volt a csapat hivatalos hangja, aki a mérkőzések szünetében olykor húszezer néző előtt készített interjúkat a gyepen. Szoros barátságot ápolt a piros-kékek világhírű sportolóival, a meccsek utáni órákban gyakran énekelt együtt az árnyas kisvendéglőkben Mészöly Kálmánnal, Farkas Jánossal és Hegedüs Csabával.
Különleges életútja során nemcsak a sport-, hanem a művészvilágban is maradandót alkotott. Eredetileg népművelő diplomát szerzett, és turisztikai újságíróként dolgozott, majd kiváló orgánumának köszönhetően a színpadon találta meg igazi hivatását. Konferansziéként és énekesként olyan kiválóságokkal lépett fel az ország művelődési házaiban, mint Latabár Kálmán, Bessenyei Ferenc, Solti Károly és Petress Zsuzsa. Évtizedes munkásságát a hazai kulturális életben Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerték el.
Fellépéseivel végül a koronavírus-járvány idején hagyott fel. Utolsó éveit visszavonultan, felesége gondoskodása mellett töltötte pilisszentiváni házában, ám a televíziós kívánságműsorokban továbbra is gyakran kérték a dalait.
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