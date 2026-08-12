Budapest ezen a héten a Szigeté, ami pokolian sok pénzt hoz bizony az államnak.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 33. héten
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 33. játékhéten, ahol a várható főnyeremény 665 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét so980 895rsoláson 7-7 számot húznak ki.
Nyereményt akkor érhetünk el a Skandináv lottón, ha, az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találatot érünk el; a főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Ez a jelenlegi, 33. játékhéten 665 millió forint volt: lássuk, elvitte-e valaki!
Mutatjuk az e heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:
A Skandináv lottó gépi sorsolásának nyerőszámai a 33. héten:
4; 12; 14; 24; 26; 27; 29
A Skandináv lottó kézi sorsolásának nyerőszámai a 33. héten:
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1; 4; 8; 11; 15; 31; 33
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő, 34. játékhéten már 720 millió forint fogja keresni a gazdáját a Skandináv lottón.
További nyeremények a Skandináv lottón:
- 6 találat: egyenként 380 895 forint
- 5 találat: egyenként 8 905 forint
- 4 találat: egyenként 2 910 forint
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