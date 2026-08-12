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A Skandináv lottó nyerőszámai a 33. héten

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 20:58

Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 33. játékhéten, ahol a várható főnyeremény 665 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!

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A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottóként" is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét so980 895rsoláson 7-7 számot húznak ki.

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Nyereményt akkor érhetünk el a Skandináv lottón, ha, az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találatot érünk el; a főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Ez a jelenlegi, 33. játékhéten 665 millió forint volt: lássuk, elvitte-e valaki!

Mutatjuk az e heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben:

A Skandináv lottó gépi sorsolásának nyerőszámai a 33. héten:

4; 12; 14; 24; 26; 27; 29

A Skandináv lottó kézi sorsolásának nyerőszámai a 33. héten:

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1; 4; 8; 11; 15; 31; 33

Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő, 34. játékhéten már 720 millió forint fogja keresni a gazdáját a Skandináv lottón.

További nyeremények a Skandináv lottón:

  • 6 találat: egyenként 380 895 forint
  • 5 találat: egyenként 8 905 forint
  • 4 találat: egyenként 2 910 forint

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Címlapkép: Getty Images
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Részvénynél a jegyzett tőkéből való részesedést, kötvénynél pedig a tartozás mértékét jelenti. A névérték az értékpapíron feltüntetett érték. Az az érték, ami rá van írva a részvényre. A tulajdonosi jogok elosztásának alapja. A névérték alapján számolják az osztalékot, lehet közgyűlésen szavazni, és esetleg végelszámoláskor (felszámoláskor) pénzhez jutni.

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