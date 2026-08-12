Nagyon fontos hírt kaptak az augusztus 20-ra készülő magyarok: váratlan változás jön a tűzijátéknál

Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzet ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál - mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető szerdai budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül.

Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten tíz helyszín lesz: a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Duna-part, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren.

Ezután kerül sor a katonai és légi parádéra, amelyet a rakpartokról lehet megtekinteni. Kilenc órától éjfélig várja az érdeklődőket az Ízek utcája a Várkert előtti rakparton. Augusztus 20-ától 22-éig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a Parlamentet. A Városligetben a honvédség tart egész napos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margitszigeten.

A budai Várban idén is lesz Mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a Protestáns Sokadalom is. A Szabadság tér közösségi pihenőhellyé és gasztrokertté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertek várják a látogatókat.

A Szent jobb-körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után, 19 órakor a Bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és tíz percig tart majd. Magyar Éva hangsúlyozta: a kormány felkészült a rendezvények zavartalan és biztonságos lebonyolítására. Az előkészítés érdekében létrehozott tárcaközi koordináló munkacsoport munkáját operatív törzs segíti majd.

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Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba