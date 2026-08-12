Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 33. játékhéten, ahol a várható főnyeremény 665 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!
Nagyon fontos hírt kaptak az augusztus 20-ra készülő magyarok: váratlan változás jön a tűzijátéknál
Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzet ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál - mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető szerdai budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül.
Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten tíz helyszín lesz: a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Duna-part, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren.
Ezután kerül sor a katonai és légi parádéra, amelyet a rakpartokról lehet megtekinteni. Kilenc órától éjfélig várja az érdeklődőket az Ízek utcája a Várkert előtti rakparton. Augusztus 20-ától 22-éig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a Parlamentet. A Városligetben a honvédség tart egész napos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margitszigeten.
A budai Várban idén is lesz Mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a Protestáns Sokadalom is. A Szabadság tér közösségi pihenőhellyé és gasztrokertté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertek várják a látogatókat.
A Szent jobb-körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után, 19 órakor a Bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és tíz percig tart majd. Magyar Éva hangsúlyozta: a kormány felkészült a rendezvények zavartalan és biztonságos lebonyolítására. Az előkészítés érdekében létrehozott tárcaközi koordináló munkacsoport munkáját operatív törzs segíti majd.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Arra kérik a látogatókat, hogy lehetőség szerint tömegközlekedéssel közelítsék meg a helyszíneket, tájékozódjanak az időjárásról, és vihar esetén azonnal vonuljanak biztonságos helyre. Kérdésre válaszolva elmondta: úgy látják, a négymilliárd forint reális költségnek tűnik egy ilyen rendezvénysorozat lebonyolítására. A tájékoztatón a programok művészeti koncepciójáért felelős Centrum Production képviselői elmondták, hogy "nem akartak új ünnepet kitalálni" . Ehelyett közös nyelvet kerestek az ünnephez, amely megtartja a jól ismert tradicionális programokat, de azokat kortárs és modern programokkal újítja meg.
Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba
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