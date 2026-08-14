Vagyonokat érhetnek ezek a gyűjthető kártyák: rengeteg magyar otthonában ott lapulhat a százezres kincs

Régen bélyegalbumok, ma focis kártyák: míg a nagyszülők még bélyegekért rajongtak, manapság a gyűjthető kártyák megszállottjai. A gyűjthető sport- és játékkártyák nem csak szabadidős célokat szolgálhatnak, hanem egy komoly pénzügyi befektetési forma: a legértékesebb ritkaságokért a gyűjtők hajlandók súlyos százezreket is fizetni. A platformnál az elmúlt hónapokban is érzékelték a gyűjthető sportkártyák iránti növekvő keresletet - az oldalon professzionálisan bevizsgált, limitált szériás lapok pedig az eredeti vételár sokszorosáért találnak gazdára.

Idén nyáron a Vatera tíz legnagyobb megvalósult tranzakciót bonyolító kategóriája közé kerültek a gyűjtői termékek között a gyűjthető kártyák, amelyeknek számos alfajuk létezik a Pokémontól kezdve a sportos, például focis tematikájúig. Nem véletlen, hogy nemrég a Vatera is saját standdal vett részt a Hungarian Card Expón, ami e termékek egyik legfontosabb hazai seregszemléje.

A vállalat felhasználói körében a gyűjthető matricás albumok és kártyák gyártója kilencvenes évekbeli Lutra Albumról ismert Panini termékei a legnépszerűbbek a keresési aktivitások alapján. Ezek közül a minden évben új kollekciót tartalmazó, gyűjtés mellett játékra is alkalmas FIFA 365 kártya típus a vaterázók favoritja a keresések alapján. A sportkártyák mellett a Yu-Gi-Oh és One Piece animék alapjaira építkező, illetve az egyik legelső gyűjtögetős játékkártya, a Magic: The Gathering idén a legkeresettebb.

Ezekre a gyűjthető kártyákra kerestek rá idén a legtöbben:

Panini (az olasz gyártó neve) FIFA 365 (a hivatalos, gyűjthető futballkártya-sorozat) Yu-Gi-Oh! TCG Magic: The Gathering One Piece Card Game

A mai fiatalok számára a ritka Pokémon, vagy a hivatalos FIFA sportkártyák felkutatása ugyanazt az örömöt jelentheti, mint amikor a nagyszüleik egy kubai vagy a szovjet űrhajós bélyegsorozat darabjaira tettek szert. A Vaterán a bélyeggyűjtők is jelentős számban képviseltetik magukat, és több százezer forintos filatéliai termékek is gazdát cserélnek a platformon, összességében a mai generációk tagjainak többsége ma már inkább a sportkártyákra és gyűjthető, játszható kártyákra fókuszál.

Ez mára a popkultúra része lett, még ismert online véleményvezérek is gyakran készítenek olyan videókat, amelyeken zsákbamacska jellegű kiszerelésben megkapható kártyacsomagokat bontanak ki a nézők előtt. Ez azért vonzza a nézőket, mert a bizonyos típusú kártyacsomagokban garantáltan adott típusú ritka lapok lehetnek, ami jelenthet például különleges, limitált kivitelű, akár aranyozott vagy hologrammal ellátott lapokat, vagy akár egy híres sportoló által dedikált kártyát. Különösen ritka lapok esetében arra is van példa, hogy egy híres futballista egy adott mérkőzésen viselt mezének egy darabját mellékelik (ezeket jelölik Relic példányoknak).

Jól jövedelmezhet, ha vigyázunk a ritka kártyalapokra

A FIFA 365 és a legtöbb hasonló típusok esetében a gyűjthető kártyák ritkaságát és értékét egyrészt a csomagokból való kibontási esélyük (úgynevezett drop rate), másrészt a limitált példányszámuk határozza meg. Míg egy alapjátékos kártya szinte minden csomagban szembejön, a legértékesebb darabokért a gyűjtők akár milliókat is megadnak.

A platformon idén több tízezer forintért találtak gazdára Momentum sorozatú, Jude Bellinghamet, illetve Kylian Mbappét ábrázoló FIFA 365-ös kártyák. Ezek a holografikus, fémes csillogású, egy-egy szezon topjátékosait ábrázoló lapok gyűjtői szent grálnak számítanak, nagyon kicsi az esély rá, hogy hétköznapi csomagot kibontva ezek bukkanjanak elő. Ha valaki egy ilyen lapot fog ki, a Vaterán jó eséllyel magas áron adhat túl rajta.

Több tízezer forintért keltek el Szoboszlai Dominikot ábrázoló, Topps gyártmányú kártyák különböző korszakokból: az egyik dedikált, limitált, 120-as darabszámú, és egy 2024-es krómhatású, aranyszegélyű, prémium vastag lapra nyomott 50 darabos ritkaság, amely gyárilag mágneses védőtokban érkezett. A magyar futballisták közül még Puskás Ferenc, az Aranycsapat kapitánya, illetve Grosics Gyula kapus képmását felvonultató kártyák találtak idén gazdára jelentősebb összegekért.

“A kártyagyűjtést sokan nem csupán hobbiként, hanem pénzügyi befektetés egyfajta típusaként kezelik. A bontatlan kártyacsomagok (Sealed products) és a professzionálisan levédett, erre specializálódott cégeknél bevizsgáltatott (Graded) ritka lapok értéke az évek során a vételár sokszorosára nőhet - különösen akkor, ha egy később világhírre szert tevő sportoló lapjára valaki még a karrierje kezdetén lecsapott. A Vatera csapatát mindig lelkes gyűjtők adták, a fiatalok térhódításával előtérbe kerültek az őket érdeklő gyűjtemények. Igyekszünk olyan partnerségeket találni, és olyan fejlesztéseket végezni az oldalon, amelyek kiszolgálják a hobbi szerelmeseit. Ennek megtestesítője a Vatera Collect, amely exkluzív felületet biztosít a gyűjtők számára, de a nyár folyamán rengeteg funkcióval fog bővülni a teljeskörű kiszolgálásért” - Heinczinger Zorán, a Jófogás, Vatera és Grando.hu operatív igazgatója, aki szabadidejében maga is szenvedélyes kártyagyűjtő.

Nemcsak a külföldi relikviák kelendőek, hanem a magyar legendák is

A Vaterán külön kategóriába lehet feltölteni a dedikált relikviákat, az utóbbi években a legmagasabb áron elkelt húsz tétel közül 14 tétel közvetlenül a labdarúgáshoz kapcsolódik. Bár a nemzetközi szupersztárok (Pelé, Cristiano Ronaldo) mezei is rendkívül értékesek (Pelé: ~300 ezer Ft, Ronaldo: 120 ezer Ft), a magyar piac sajátossága, hogy egy Aranycsapat-ereklye vagy egy Puskás-labda simán felveszi a versenyt velük, sőt, le is hagyja őket árban. Nem meglepő, hogy az első helyezett egy, az Aranycsapat tagjai által szignózott magyar zászló, ami félmillió forintot ért meg egy gyűjtőnek.

Puskás Öcsi neve is garancia a sikerre. 6 olyan tétel is szerepel, amely kifejezetten az ő aláírásához vagy személyéhez kötődik (labda, emlékérem, képeslap, emlékboríték). Egy Puskás-szignó állapottól és hordozótól függően stabilan több százezer forintos értéket képviselhet a vaterás tranzakciók alapján.

Nemcsak a múlt, de a jelen focijának relikviái is népszerűek: a magyar válogatott közelmúltbéli sikerei (Eb-részvételek, Nemzetek Ligája menetelés) meglátszanak a gyűjtői keresleten is a Vatera adatai szerint. A 35 jelenlegi válogatott játékos által aláírt szurkolói mezek stabilan százezer forint feletti áron kelhetnek el - különösen a teljes csapat által dedikált relikviák képviselnek magasabb értéket.