A Hatoslottó nyerőszámai a 33. héten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 33. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig több mint egymilliárd forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a vasárnapi sorsoláson 1 milliárd 40 millió forint volt.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 33. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

1; 4; 29; 34; 35; 43

Ezen a héten, a vasárnapi sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a jövő heti, csütörtöki sorsolás alkalmával már 1 milliárd 100 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

3 találat: 4 970 Ft

4 találat: 20 090 Ft

5 találat: 2 044 355 Ft

Jokerszám: 3 6 8 4 1 2

Ezen a héten a Jokeren sem volt telitalálat, így a következő héten már 160 millió forint lesz a főnyeremény ezen a játékon.

További nyeremények a Jokeren:

2 találat: 4 340 db, 3 000 Ft

3 találat: 488 db, 30 000 Ft

4 találat: 47 db, 300 000 Ft

5 találat: 5 db, 3 000 000 Ft

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