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Nem volt telitalálat az európai szuperlottón: mutatjuk a számokat, a magyarok sem kaszáltak most nagyot
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/33. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született. Három külföldi játékos nagyjából 575 ezer euróval - közel 209 millió forinttal - lett gazdagabb. Magyarországon ezúttal 4+1 volt a legmagasabb találat, ezt 17 magyar játékosnak sikerült elérnie, ők 133 ezer forintot nyertek.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 33. játékhéten, pénteken:
5; 26; 28; 30; 40;
3; 6
Telitalálat ezen a sorsoláson nem volt, a legmagasabb nyeremény a II. nyerőosztályban született: 3 külföldi játékos 575 607 eurót, vagyis nagyjából 209 millió forintot nyert 5+1 találattal.
A magyaroknak annyira nem volt szerencsés ez a sorsolás: a legmagasabb nyeremény hazánkban 131 ezer forint volt a 4+1 találatért és ezt is csak 17 játékos érte el. További nagyjából magyar játékos ért még el kisebb nyereményeket az európai szuperlottón.
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