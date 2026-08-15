Nem volt telitalálat az európai szuperlottón: mutatjuk a számokat, a magyarok sem kaszáltak most nagyot

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/33. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született. Három külföldi játékos nagyjából 575 ezer euróval - közel 209 millió forinttal - lett gazdagabb. Magyarországon ezúttal 4+1 volt a legmagasabb találat, ezt 17 magyar játékosnak sikerült elérnie, ők 133 ezer forintot nyertek.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 33. játékhéten, pénteken:

5; 26; 28; 30; 40;

3; 6

Telitalálat ezen a sorsoláson nem volt, a legmagasabb nyeremény a II. nyerőosztályban született: 3 külföldi játékos 575 607 eurót, vagyis nagyjából 209 millió forintot nyert 5+1 találattal.

A magyaroknak annyira nem volt szerencsés ez a sorsolás: a legmagasabb nyeremény hazánkban 131 ezer forint volt a 4+1 találatért és ezt is csak 17 játékos érte el. További nagyjából magyar játékos ért még el kisebb nyereményeket az európai szuperlottón.

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