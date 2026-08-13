A Hatoslottó nyerőszámai a 33. héten, csütörtökön

940 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottó csütörtöki sorsolásán, 2026-ban, a 33. játékhéten. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.

A Hatoslottó játékon – nevének megfelelően – hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármai kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 940 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 33. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

10; 19; 21; 27; 33; 36

Ezen a héten nem volt telitalálat a Hatoslottó csütörtöki számhúzásán, így vasárnap már 1,04 milliárd forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

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További nyeremények:

5 találat: 671 670 Ft

4 találat: 11 415 Ft

3 találat: 3 300 Ft

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