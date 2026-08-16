Újabb részletek az M3-ason történt halálos buszbalesetről: kiderült minden az áldozatokról, tizenketten vesztek oda

Az útzárat feloldották, a buszon utazó 59 emberből 12 életét vesztette - lengyel zarándokok voltak.

Tizenkét ember életét vesztette, több tucatnyian pedig megsérültek, amikor árokba hajtott egy lengyel zarándokokat szállító turistabusz az M3-as autópályán. A Mezőkeresztes közelében történt tragédia helyszínén a teljes útzárat már feloldották, így újraindulhatott a forgalom.

A Vásárosnamény felé vezető oldalon balesetet szenvedett járművön összesen 59-en utaztak - lengyel állampolgárok voltak, akik zarándokúton voltak. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a tizenkét halálos áldozat mellett egy utas életveszélyes, kilencen súlyos, harmincheten pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. A jelenlegi információk szerint a busz sofőrje elaludhatott a volánnál, Pósfai Gábor belügyminiszter jelentése szerint a helyszínen őrizetbe vették.

EZ IS ÉRDEKELHET Brutális buszbaleset az M3-ason: több halott is van, itt vannak a friss részletek a rettenetes tragédiáról A katasztrófavédelem közlése szerint több halottja is lehet a Mezőkeresztesnél történt balesetnek, a mentéshez civil darukat is használnak.

Az Útinform tájékoztatása alapján a 139-es jelű, mezőkeresztesi csomópontban a járművek jelenleg két sávon haladhatnak, a leállósávot viszont a rendőrségi helyszínelés miatt továbbra is lezárva tartják.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA