2026. augusztus 16. vasárnap Ábrahám
34 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
|
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mezőkeresztes, 2026. augusztus 16.Összeroncsolódott autóbusz műszaki mentésén dolgoznak tűzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel re
Utazás

Újabb részletek az M3-ason történt halálos buszbalesetről: kiderült minden az áldozatokról, tizenketten vesztek oda

Pénzcentrum
2026. augusztus 16. 11:59

Az útzárat feloldották, a buszon utazó 59 emberből 12 életét vesztette - lengyel zarándokok voltak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Tizenkét ember életét vesztette, több tucatnyian pedig megsérültek, amikor árokba hajtott egy lengyel zarándokokat szállító turistabusz az M3-as autópályán. A Mezőkeresztes közelében történt tragédia helyszínén a teljes útzárat már feloldották, így újraindulhatott a forgalom.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Vásárosnamény felé vezető oldalon balesetet szenvedett járművön összesen 59-en utaztak - lengyel állampolgárok voltak, akik zarándokúton voltak. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a tizenkét halálos áldozat mellett egy utas életveszélyes, kilencen súlyos, harmincheten pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. A jelenlegi információk szerint a busz sofőrje elaludhatott a volánnál, Pósfai Gábor belügyminiszter jelentése szerint a helyszínen őrizetbe vették.

Brutális buszbaleset az M3-ason: több halott is van, itt vannak a friss részletek a rettenetes tragédiáról
EZ IS ÉRDEKELHET
Brutális buszbaleset az M3-ason: több halott is van, itt vannak a friss részletek a rettenetes tragédiáról
A katasztrófavédelem közlése szerint több halottja is lehet a Mezőkeresztesnél történt balesetnek, a mentéshez civil darukat is használnak.

Az Útinform tájékoztatása alapján a 139-es jelű, mezőkeresztesi csomópontban a járművek jelenleg két sávon haladhatnak, a leállósávot viszont a rendőrségi helyszínelés miatt továbbra is lezárva tartják.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
#utazás #baleset #rendőrség #autópálya #busz #autóbusz #tragédia #lengyelország #halálos baleset #áldozatok #országos mentőszolgálat
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:32
15:05
14:32
14:00
13:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 16.
Milliók is üthetik a markát annak, aki itt telepszik le vidéken: csak néhány feltételnek kell megfelelni és már fizet is az önkormányzat
2026. augusztus 15.
Pokoli hetek várnak 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
2026. augusztus 16.
Pizza-mennyországra bukkantunk az Őrségben: kánikulában is sorban állnak a lecsós, kovászolt nápolyi pizzáért
2026. augusztus 16.
Elárulta Gerendai Károly, mi lesz a Sziget jövője: tematikus napok menthetik meg a fesztivált? Exkluzív interjú!
2026. augusztus 15.
Rengeteg külföldre utazó magyar keresi ezt a dolgot: a többség nincs tisztában azzal, hogy nem is létezik
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 16. vasárnap
Ábrahám
33. hét
Augusztus 16.
A hontalan, kóbor állatok napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kész, ennyi volt: végleg lehúzhatják a rolót ezek a balatoni helyek, nincs többé menekülőút
2
2 hete
Tömegével kerülik el Magyarországot a külföldi turisták: kiderült, hová mennek sokkal szívesebben
3
2 hete
Fontos bejelentést tettek a vízügyesek: nagy változás jön a Dunán, erre kell készülni a hétvégén
4
2 hete
Emelkedni kezdett a Duna vízállása Paks magasságában: itt a legfrissebb vízszintjelentés
5
2 hete
Jönnek a 42 fokos napok: eddig tart a brutális hőség Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázatviselés
a biztosításoknál használt kifejezés, azt az időszakot jelenti, amelyben az első nap 0 órájától az utolsó nap 24. órájáig a biztosító a biztosítás szerint vállalja a biztosítási események alapján történő biztosítási összeg kifizetését

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 16. 15:32
A tikkasztó hőség után özönvíz árasztja el Európát: napokon belül jön a monszuneső itthon is
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 16. 15:05
Pizza-mennyországra bukkantunk az Őrségben: kánikulában is sorban állnak a lecsós, kovászolt nápolyi pizzáért
Agrárszektor  |  2026. augusztus 16. 15:03
Kiderült az igazság a szúnyogokról: nem úgy van, ahogy rengetegen hiszik