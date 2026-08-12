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Szórakozás

Kiderült, miből él valójában Koós János lánya, Koós Réka: a színészkedésből nem jönne ki

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 17:32

Koós Réka színész-énekesnő az elmúlt években a színpad és a kamerák világa mellett egy meglepő civil hivatásban is sikeresen helytáll. A hat éve indított vállalkozásával régi, rossz állapotú ingatlanok felújítására és értékmentésére specializálódott, amelyeket saját szakembercsapatával alakít át modern, mégis karakteres otthonokká.

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Bár a közönség elsősorban színházi és televíziós szerepeiből ismeri, a művésznő 2020-ban elvégzett egy ingatlanszakmai tanfolyamot, majd belevágott új elképzelése megvalósításába - vette észre a Femina. Egy közelmúltbeli Instagram-bejegyzésében részletesen is mesélt a munkájáról, elárulva, hogy különös vonzalmat érez a romos, vadszőlővel benőtt, omladozó vakolatú épületek iránt. Amikor meglát egy ilyen ingatlant, nem a hibákat veszi észre, hanem a benne rejlő lehetőségeket. Fejben azonnal átrendezi a tereket, és kitalálja, melyik régi ajtó, zsalugáter vagy gerenda kaphatna új életet, hiszen kifejezetten a történettel rendelkező házak vonzzák.

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A színésznő a koncepció megalkotása és a tervezés mellett a fizikai munkából is kiveszi a részét. Beszámolója szerint nem riad vissza a csiszológép használatától sem, és előszeretettel járja a régiségpiacokat. A felújítások során a korszerű műszaki alapok – például az új víz- és villanyhálózat – kiépítése természetesen alapvető, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítanak a menthető eredeti elemek megóvására.

Koós Réka különösen élvezi a kreatív, költséghatékony megoldások felkutatását. Pontosan tudja, mikor éri meg jobban felújítani egy régi tömörfa bútort egy új darab megvásárlása helyett, amivel akár jelentős összegeket is meg lehet takarítani.

Az elmúlt hat év során olyan szakemberekből álló csapatot épített fel maga köré, akik hozzá hasonlóan hisznek az értékmentésben. Fő alapelvük, hogy nem a teljes bontás jelent megoldást. Céljuk sokkal inkább az, hogy a felújított házak megőrizzék eredeti karakterüket, miközben maradéktalanul megfelelnek a mai kor elvárásainak.
Címlapkép: Getty Images
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