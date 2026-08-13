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Seattle, WA, USA - June 15, 2012: A pile of Washington state Powerball lottery tickets. Tickets cost $2 and are sold in several states throughout the United States for a cash prize. Drawings are held every Wednesday and Sunday night.
Szórakozás

Elképesztőt kaszált a lottón ez a játékos: mutatjuk a számokat, amikkel közel dollármilliárdos lett

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 12:15

Egymilliárd dollárt nyert egy illinois-i játékos az amerikai Powerball szerdai sorsolásán, miután 44 húzáson keresztül nem talált gazdára a főnyeremény. A szerencsés nyertes a történelem nyolcadik legnagyobb Powerball-jackpotját viheti haza.

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Egymilliárd dolláros Powerball-főnyereményt vitt el egy illinois-i játékos a szerdai sorsoláson – ez a legnagyobb jackpot azóta, hogy tavaly karácsonykor egy arkansas-i szerencsés 1,8 milliárd dollárt nyert - írja a CNN.

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A nyertes számok a 4, 26, 66, 67 és 69, a piros Powerball-szám pedig a 9-es volt. A lottótársaság közlése szerint a nyertes személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A szerencsés szelvénytulajdonos dönthet úgy, hogy a főnyereményt 29 évre elosztva, 30 részletben kéri, vagy egy összegben veszi fel a nyereményt, ami adózás előtt mintegy 450,5 millió dollárt jelent.

A szerdai húzáson a főnyeremény mellett más jelentős összegek is gazdára találtak. Egy massachusettsi szelvény kétmillió dollárt nyert, míg öt – arizonai, kaliforniai, floridai és észak-karolinai – játékos egyenként egymillió dollárt vitt haza.

A mostani nyeremény a Powerball történetének nyolcadik legnagyobb jackpotja a Multi-State Lottery Association adatai szerint. Az aktuális nyereménysorozatban ez volt a 44. egymást követő húzás; utoljára május 2-án találták el a főnyereményt, amikor egy floridai és egy texasi játékos osztozott 20 millió dolláron. A jackpot a szombati húzásra így visszaáll a 20 millió dolláros alapösszegre.

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A Powerball-főnyeremény megütésének esélye mindössze 1 a 292,2 millióhoz. Összehasonlításképpen: az amerikai Nemzeti Meteorológiai Szolgálat adatai szerint annak az esélye, hogy valakit egy adott évben villámcsapás ér, 1 az 1,22 millióhoz, vagyis jóval valószínűbb.

Az egyre magasabb jackpotok nem számítanak egyedi jelenségnek, hiszen a Powerball és a Mega Millions főnyereményei az elmúlt években folyamatosan emelkedtek. Ezt a nehezebb nyerési esélyeket hozó játékszabály-módosítások, a gyakoribb sorsolások, valamint a bővülő játékosi kör egyaránt magyarázza. A valaha volt legnagyobb Powerball-nyeremény – 2,04 milliárd dollár – 2022-ben Kaliforniában talált gazdára.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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