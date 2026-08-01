Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 31. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2026/31. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 32. héten már 1 milliárd 555 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

Az Ötöslottó 31. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben a következők:

3; 23; 29; 52; 56.

Ezen a játékhéten (31.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 1 milliárd 555 millió forint lesz a következő, 32. heti sorsoláson az Ötöslottón.

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További nyeremények az Ötöslottón a 31. héten:

4 találat: egyenként 753 400 Ft

3 találat: egyenként 11 310 Ft

2 találat: egyenként 2 025 Ft

Jokerszám: 243734

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, több mint 44 millió forintot nyert egy szerencsés játékos. A 32. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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