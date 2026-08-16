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Kvíz

Kvíz: Sokan rosszul használják ezeket a latin kifejezéseket! Tudod, mit jelent a vice versa, alter ego, et cetera?

Pénzcentrum
2026. augusztus 16. 18:02

Ugyan a latin nyelv ma már nem tartozik a hétköznapi beszélt nyelvek közé, mégis meglepően sok kifejezését használjuk nap mint nap. Találkozhatunk velük jogi és tudományos szövegekben, gazdasági hírekben, könyvekben, filmekben vagy akár egy egyszerű beszélgetés során is. De vajon tényleg tudjuk, mit jelentenek az olyan ismerős fordulatok, mint a carpe diem, a status quo vagy a mea culpa? Tedd próbára magad a következő 10 kérdéssel, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a ma is használt latin kifejezések világában!    

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Kvíz: Sokan rosszul használják ezeket a latin kifejezéseket! Tudod, mit jelent a vice versa, alter ego, et cetera?

1/10 kérdés
Mit jelent a latin „carpe diem” kifejezés?
Gondolj a jövőre!
Élj és tanulj!
Az idő mindent megold
Ragadd meg a napot!
2/10 kérdés
Mit jelent a „status quo”?
Végső döntés
Közös megegyezés
Törvényes rend
Fennálló állapot
3/10 kérdés
Mit jelent a „persona non grata” kifejezés?
Ártatlan személy
Megbízható személy
Nemkívánatos személy
Ismeretlen személy
4/10 kérdés
Mit jelent a „quid pro quo”?
A cél szentesíti az eszközt
Ki mint vet, úgy arat
Valamit valamiért
Egy mindenkiért
5/10 kérdés
Mit jelent a „vice versa”?
Igaz élet
Fejjel lefelé
Mindenáron
És fordítva
6/10 kérdés
Mit jelent a „de facto” kifejezés?
Minden kétséget kizáróan
Törvény szerint
Bizonyíték nélkül
Ténylegesen, gyakorlatilag
7/10 kérdés
Mit jelent a „tabula rasa”?
Írott szabály
Titkos tudás
Tiszta lap
Tiltott terület
8/10 kérdés
Mit jelent az „alter ego”?
Ősi ellenség
Külföldi személy
Másik én
Változtatás nélkül
9/10 kérdés
Mit jelent a „mea culpa”?
Az én jogom
Az én hibám
Az én véleményem
Az én döntésem
10/10 kérdés
Mit jelent az „etc.” rövidítés alapjául szolgáló latin „et cetera”?
Úgy nevezett
Többek között
És a többi
Még egyszer
Címlapkép: Getty Images
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