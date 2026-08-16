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Ugyan a latin nyelv ma már nem tartozik a hétköznapi beszélt nyelvek közé, mégis meglepően sok kifejezését használjuk nap mint nap. Találkozhatunk velük jogi és tudományos szövegekben, gazdasági hírekben, könyvekben, filmekben vagy akár egy egyszerű beszélgetés során is. De vajon tényleg tudjuk, mit jelentenek az olyan ismerős fordulatok, mint a carpe diem, a status quo vagy a mea culpa? Tedd próbára magad a következő 10 kérdéssel, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a ma is használt latin kifejezések világában!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Sokan rosszul használják ezeket a latin kifejezéseket! Tudod, mit jelent a vice versa, alter ego, et cetera? 1/10 kérdés Mit jelent a latin „carpe diem” kifejezés? Gondolj a jövőre! Élj és tanulj! Az idő mindent megold Ragadd meg a napot! Következő kérdés 2/10 kérdés Mit jelent a „status quo”? Végső döntés Közös megegyezés Törvényes rend Fennálló állapot Következő kérdés 3/10 kérdés Mit jelent a „persona non grata” kifejezés? Ártatlan személy Megbízható személy Nemkívánatos személy Ismeretlen személy Következő kérdés 4/10 kérdés Mit jelent a „quid pro quo”? A cél szentesíti az eszközt Ki mint vet, úgy arat Valamit valamiért Egy mindenkiért Következő kérdés 5/10 kérdés Mit jelent a „vice versa”? Igaz élet Fejjel lefelé Mindenáron És fordítva Következő kérdés 6/10 kérdés Mit jelent a „de facto” kifejezés? Minden kétséget kizáróan Törvény szerint Bizonyíték nélkül Ténylegesen, gyakorlatilag Következő kérdés 7/10 kérdés Mit jelent a „tabula rasa”? Írott szabály Titkos tudás Tiszta lap Tiltott terület Következő kérdés 8/10 kérdés Mit jelent az „alter ego”? Ősi ellenség Külföldi személy Másik én Változtatás nélkül Következő kérdés 9/10 kérdés Mit jelent a „mea culpa”? Az én jogom Az én hibám Az én véleményem Az én döntésem Következő kérdés 10/10 kérdés Mit jelent az „etc.” rövidítés alapjául szolgáló latin „et cetera”? Úgy nevezett Többek között És a többi Még egyszer Eredmények

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