Kihúzták a Hatoslottó 33. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig több mint egymilliárd forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Kvíz: Sokan rosszul használják ezeket a latin kifejezéseket! Tudod, mit jelent a vice versa, alter ego, et cetera?
Ugyan a latin nyelv ma már nem tartozik a hétköznapi beszélt nyelvek közé, mégis meglepően sok kifejezését használjuk nap mint nap. Találkozhatunk velük jogi és tudományos szövegekben, gazdasági hírekben, könyvekben, filmekben vagy akár egy egyszerű beszélgetés során is. De vajon tényleg tudjuk, mit jelentenek az olyan ismerős fordulatok, mint a carpe diem, a status quo vagy a mea culpa? Tedd próbára magad a következő 10 kérdéssel, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a ma is használt latin kifejezések világában!
Kvíz: Sokan rosszul használják ezeket a latin kifejezéseket! Tudod, mit jelent a vice versa, alter ego, et cetera?
Kvíz: Mennyire ismered a magyar népdalokat, fejből tudod a szöveget, dallamot? Lássuk, hogy muzsikálsz!
A mai kvíz során próbára teheted, mennyire ismered a magyar népdalok szövegét. Vajon hányat tudsz közülük biztosan felidézni?
Mennyire ismered a világ híres festményeit? Most nem elég felismerni az alkotásokat, a hiányzó részleteket is meg kell találnod.
Kvíz: Nagy kiránduló vagy? Most kiderül, mennyit tudsz a Balaton-felvidékről – sokan már az első kérdésnél elbuknak!
A mai kvíz a Balaton-felvidék és a Balaton legismertebb természeti, történelmi és kulturális értékeit járja körül.
Mennyire ismered az ókori rómaiak máig élő örökségét? Tedd próbára tudásodat 10 igaz-hamis kérdéssel!
Úgy érzed, eligazodsz a gazdasági hírek között? Ez a 10 kérdés megmutatja, mennyire biztosak a közgazdasági alapjaid.
Ezen a kvízen még echte fővárosiak is elhasalhatnak.
Jöhet egy kvíz, ami egyszerre teszteli a földrajz- és a történelemtudásodat? Mutasd meg, mennyire ismered a Föld őslakos népeit és őshazájukat!
Kvíz: Szívesen jársz zsibvásárba, bolhapiacra? Lássuk, mennyire ismered az ország legnépszerűbb vásárait!
A bolhapiacok és kirakodóvásárok ma is fontos találkozóhelyei a régiségek, különleges tárgyak és helyi hagyományok kedvelőinek
Kvíz: Rajongsz a kézműves sörökért? Itt nem elég, ha ismered az ízeket, a sörfőzéshez is értened kell!
Nemcsak a sörök ízét, hanem a készítésük alapjait is ismered? Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki, mennyire vagy sörszakértő!
Hogy hogyan képezzük a római számokat, még általános iskolában megtanuljuk, azonban ez a tudás idővel megkophat.
Vajon felismered Magyarország megyéit pusztán a körvonaluk alapján? Tedd próbára a földrajztudásodat ezzel a 10 kérdéses vaktérképes kvízzel!
Téged is érdekel a mitológia? Most megtudhatod, milyen szerepet tölt be a víz a mondák és mítoszok világában.
Kvíz: Jártál már Spanyolországban, vagy régóta készülsz elutazni oda? Lássuk, mennyit tudsz Európa legnaposabb országáról!
Te mennyit az országról, illetve magukról a spanyolokról? Most kiderítheted.
TOP 10 júliusi kvíz: Lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, zenei és utazós kvízeink, mennyire ismered a Magyarország városait és falvait!
A TOP10 júliusi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi kvízek kerültek, de akadt köztük Balatonról, Budapestről, zenéről szóló kvíz is. Tölts ki 1-2 kérdéssort a legjobbakból!
Kvíz: Rajongsz a sci-fi és fantasy filmekért? Lássuk, mennyit tudsz a történetekről, amik inspirálták őket!
Ha szereted a science fictiont, a fantasyt és a kalandos történeteket, ez a kvíz neked szól.
A mai kvíz során a magyar fizetőeszköz bevezetésének évfordulója alkalmából a jelenleg forgalomban lévő magyar forint kapcsán teszünk fel izgalmas, érdekes kérdéseket.
A nyárhoz kapcsolódó régi magyar mondások között akadnak könnyűek és igazi fejtörők is. Vajon neked sikerül összegyűjteni a maximális pontszámot?
Rajongsz Harry Potterért? Akkor ünnepeld a születésnapját ezzel a kvízzel! Lássuk, mennyire ismered valójában a kedvenc varázslódat!
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Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.