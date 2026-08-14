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Szórakozás

Agyad eldobod, ennyit fizettek Tóth Gabi múltkori fellépéséért: rendőrségi riasztás lett a vége

Pénzcentrum
2026. augusztus 14. 08:01

Bruttó 1,3 millió forintot fizettek Tóth Gabi fellépéséért a tápiószecsői Szecsői Ürgés Fesztiválon. Bár a közösségi médiában tojásdobálást szerveztek az énekesnő ellen, ami miatt a település polgármestere a rendőrséget is értesítette, a koncert végül incidens nélkül zajlott le.

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Bata József, Tápiószecső fideszes polgármestere az Indexnek nyilatkozott a rendezvény hátteréről. Elmondta, hogy az előadót a helyi művelődési központ igazgatója választotta ki egy nyilvános listáról, mintegy négy hónappal az esemény előtt, ahogyan a fesztivált záró MC Hawer és Tekknő formációt is.

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A koncertet megelőzően a közösségi oldalakon terjedő hozzászólásokból a településvezető arra következtetett, hogy a tiltakozók tojásdobálással akarják megzavarni a műsort. Emiatt előzetesen felvette a kapcsolatot a rendőrséggel és a biztonsági szolgálattal, fokozott figyelmet kérve az esetleges rendbontókkal szemben. A fellépés végül teljesen zavartalanul telt. A polgármester szerint a tiltakozás pusztán politikai hangulatkeltés volt, és hangsúlyozta, hogy a negatív kommentek 85-90 százaléka nem a helyi lakosoktól származott - írta meg a szeretlekmagyarorszag.hu.

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Tóth Gabi közéleti szerepvállalása a fellépést megelőző időszakban is több vitát váltott ki. A megosztó helyzet korábban komoly családi konfliktust is okozott, ami miatt az énekesnő hónapokig nem beszélt nővérével, Tóth Verával. Szintén feszültséget generált, amikor kiderült, hogy a Nemzeti Kulturális Alaptól magánszemélyként 5 millió, míg párjával, Papp Máté Bencével közös cégén keresztül további 9 millió forintos támogatásban részesült.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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