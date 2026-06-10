A Skandináv lottó nyerőszámai a 24. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/24. heti nyerőszámait 2026. június 10-én este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 130 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 24. héten:

1, 2, 13, 22, 24, 25, 35.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 24. héten:

2, 3, 9, 11, 15, 18, 35.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 2026. 25. játékhéten 130 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

7 találatos szelvény (1 sorsolás óta) nem volt.

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Nyeremények a Skandináv lottón a 17. héten:

6 találat: egyenként 438 225 forint

5 találat: egyenként 6 490 forint

4 találat: egyenként 2 310 forint

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