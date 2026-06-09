A vébé idején sem nyugszanak a kiberbűnözők: így próbálnak átverni, nehogy bedőlj nekik!

A közelgő labdarúgó-világbajnokságra készülve a kiberbűnözők már most tömegesen indítják az online csalásokat. A hamis jegy- és szállásajánlatoktól kezdve a csaló fogadóoldalakon át a megtévesztő álláshirdetésekig számos módszerrel próbálják megszerezni a szurkolók pénzét és személyes adatait, ezért a szakértők fokozott óvatosságra intenek - írta meg az euronews.

Miközben a szurkolók a Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban zajló, minden eddiginél nagyobb szabásúnak ígérkező tornára várnak, a csalók is gőzerővel dolgoznak a háttérben. A Fortinet kiberbiztonsági vállalat elemzése szerint csak az év első hónapjaiban több mint 13 ezer, a világbajnoksághoz kapcsolódó weboldalt regisztráltak, amelyeknek jelentős része gyanús vagy egyértelműen rosszindulatú.

Ezek az oldalak a FIFA arculati elemeit és a tornához kapcsolódó kulcsszavakat kihasználva csalogatják magukhoz az információkra vagy belépőkre vadászó drukkereket. Céljuk egyértelműen a bankkártyaadatok, a személyes információk és a jelszavak megszerzése.

A csalók gyakran a Telegram üzenetküldő alkalmazásban hirdetnek olyan hamis utazási csomagokat, amelyek jegyeket, repülőutat és szállást is ígérnek. A megosztott linkek egy professzionálisan álcázott fizetési felületre vezetnek, ahol az adatok megadása után a gyanútlan vásárló mindössze egy hamis bizonylatot kap. A bűnözők a szorító határidőkre és a jegyek korlátozott számára hivatkozva sürgetik a tranzakciót, ezzel is pszichés nyomást gyakorolva az áldozatokra.

A hagyományos weboldalak mellett a sportfogadási kedv növekedését is kihasználják, így legális szoftvernek álcázott, trójai programmal fertőzött fogadóalkalmazásokat terjesztenek. A bűnözők nem korlátozzák magukat a hagyományos webes felületekre, hanem több ezer hamis profilt hoztak létre a Facebookon és az Instagramon, a LinkedIn szakmai közösségi oldalon pedig álhirdetésekkel, például rövid távú rendezvényszervezői vagy logisztikai munkákkal tévesztik meg a jelentkezőket.

Magukat toborzónak kiadó hackerek olyan hamis naptárbejegyzésekhez irányítják az érdeklődőket, amelyek adathalász linkeket tartalmaznak. A mérkőzések kezdete előtt a közösségi platformokon és a zárt csoportokban gyakran bukkannak fel hamis közvetítési hivatkozások is, amelyek a videó elindítása előtt egy kártékony lejátszóprogram letöltését vagy azonnali regisztrációt követelnek meg.

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Szerencsére sok szurkoló már felismeri ezeket a módszereket, és az internetes fórumokon figyelmeztetik egymást a veszélyekre. A kiberbiztonsági szakértők azt javasolják, hogy kattintás előtt mindig alaposan ellenőrizzük a webes és e-mail-címek hitelességét. Szállást és utazást kizárólag a hivatalos partnereken vagy közvetlenül a szállodákon keresztül foglaljunk, az online fizetésekhez pedig bankkártya helyett inkább hitelkártyát használjunk, mivel az nagyobb biztonságot nyújt a csalásokkal szemben.

A legfontosabb szabály, hogy gyanús ajánlat esetén soha ne engedjünk a sürgetésnek, és inkább többször is gondoljuk át a tranzakciót. A mérkőzésekre utazóknak emellett érdemes még a stadionba lépés előtt frissíteniük a telefonjukat és az alkalmazásaikat, megakadályozva, hogy a támadók a szoftveres biztonsági réseket kihasználva férjenek hozzá az eszközeikhez.