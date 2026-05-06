A BÁV ART Aukciósház és Galéria kétnapos, 79. Művészeti aukciójának második napja a MOM Kulturális Központban 2022. május 17-én.
A legértékesebb kortárs magyar festő művét árverezik el, bőven százmillió felett kelhet el a festmény

2026. május 6. 20:03

A hazai kortárs festészet legértékesebb nemzetközi sztárjai lesznek a Virág Judit Galéria május 19-i aukciójának főszereplői. Hantaï Simon festménye 50 millió forintos kikiáltási árról indul, ám becsértéke meghaladja a 100 millió forintot. Kalapács alá kerülnek a világszerte keresett Keserü Ilona, Maurer Dóra, Bak Imre, Birkás Ákos, Deim Pál és Fajó János alkotásai is.

Hantaï Simon szinte egész aktív életét Franciaországban töltötte, ahol a világ egyik leghíresebb absztrakt festőjévé vált. 2016-ban Hantaï egyik műve 1,4 milliárd forintért kelt el egy aukción. Se előtte, se utána nem adtak ennyit egy magyar, vagy magyar származású művész művéért.

A most aukcióra kerülő nagyméretű olajfestmény 1955-ből származik, címe pedig egyszerűen csak “Festmény”. Az alkotás igazi különlegesség, hiszen ritkán lehet hozzáférni a magyar piacon egy Hantaï műhöz - pláne ilyen minőségű és méretű alkotáshoz. A monumentális festmény kikiáltási ára 50 millió forint, becsértéke pedig 95-120 millió forint között mozog.

Az aukció egyik kiemelt tétele lesz még Bak Imre “Die Stadt” (A város) című 1995-ből származó munkája, amely 11 millió forintról indul. Ugyancsak kalapács alá kerül Birkás Ákos emblematikus “Fej” sorozatának egyik darabja, az 1996-ból származó Kopf című festmény. Nagy érdeklődés övezi Deim Pál szentendrei művész a “Csend” című 1990-es keltezésű festményének felbukkanását. Az alkotás 8,5 millió forintos kikiáltási árról indul.

Keserü Ilona nevéhez fontos rekord kötődik, 110 millió forintos áron kelt el az egyik alkotása és ezzel ő a legdrágább, ma is élő magyar művész. A most aukcióra kerülő Anguillara című festménye egy számára fontos évben, 1963-ban készült, amikor ösztöndíjasként egy évet Rómában töltött. A festmény kezdő ára 10 millió forint.

Ezeken kívül még olyan nagyságok festményei szerepelnek majd a 18. Háború utáni és kortárs művek aukcióján május 19-én a Budapest Music Centerben, mint Fajó János, Maurer Dóra, Nádler István, vagy ef. Zámbó István.

„A kortárs magyar műtárgypiac rendkívül dinamikusan fejlődik. Az utóbbi években kimagasló - sok esetben több tízmillió forintos - aukciós eredmények születtek itthon és külföldön egyaránt. A Virág Judit Galéria 2019-ben elsőként kezdett önálló kortárs árveréseket szervezni. Szívügyünk, hogy a hazai alkotók megkapják az őket megillető figyelmet világszerte, és a jövőben is ezért a célért dolgozunk majd” - mondta el Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze.

Az aukciós kiállítás ingyenesen tekinthető meg a Virág Judit Galériában, az érdeklődők nemcsak a kortárs, hanem a klasszikus árverés szenzációs anyagát is láthatják.

