Váratlan húzás a mozis platformtól: gigantikus filmes gyűjteményt nyitottak meg, indulhat az ingyenes mozizás

Izgalmas krimik és thrillerek, Koltai Lajos világhírű alkotásai, kortárs filmek és örök klasszikusok: különleges jubileumhoz érkezett a hazai mozgókép: 125 éves a magyar film. A Nemzeti Filmintézet streamingplatformja, a FILMIO nagyívű válogatással ünnepli az évfordulót: április 27 - május 10. között 125 magyar film nézhető kiváló minőségben, ingyenesen.

A ma kezdődött kéthetes ünnepi FILMIO kínálat kivételes alkalom arra, hogy újra felfedezzük vagy újranézzük a magyar filmtörténet klasszikusait, közönségfilmjeit, kultikus alkotásait és a közelmúlt meghatározó műveit.

A Magyar Film Napját 2018 óta minden évben április 30-án ünnepeljük, tisztelegve a hazai filmkultúra gazdag múltja, izgalmas jelene és tehetséges alkotói előtt. 125 évvel ezelőtt, 1901. április 30-án mutatták be az első magyar filmet, A táncz című alkotást az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A jubileum alkalmából a Nemzeti Filmintézet a FILMIO-n 125 magyar alkotást kínál ingyenesen, hogy minél többen online is bekapcsolódhassanak a közös ünneplésbe. A válogatás célja, hogy a nézők több generáció filmélményein keresztül láthassák azt a sokszínű, gazdag és folyamatosan megújuló hagyományt, amely a magyar mozgóképet 125 éve jellemzi.

A kínálatban izgalmas krimik és thrillerek, érdekfeszítő dokumentumfilmek, örök klasszikusok és kortárs filmek is láthatók. Két élő legenda, az idén 80. születésnapjukat ünneplő Bereményi Géza és Koltai Lajos alkotásai, valamint a 100 éve született Herskó János rendezései is ingyenesen nézhetők. Örök klasszikusok, melyek máig meghatározó részei a filmkultúrának és a magyar animáció gyöngyszemei is láthatók, mint a Lúdas Matyi, a Fehérlófia, a Hugó, a víziló, a Misi Mókus kalandjai, Az erdő kapitánya vagy a Kojot négy lelke.

Az ünnepi válogatásban van többek között a Liza, a rókatündér című romantikus fekete komédia és a Budapest Noir című thriller. Újra nézhető a közönségkedvenc Butaságom története vagy a Csak semmi pánik című klasszikus vígjáték. A kínálat része A napfény íze, Szabó István nagyszabású, nemzetközi koprodukcióban készült családtörténete. Az animáció kedvelői számára kihagyhatatlan Az idő urai, René Laloux és a magyar Pannónia Filmstúdió együttműködésében készült sci-fi klasszikus, amely máig különleges helyet foglal el az európai animáció történetében.

A magyar film születésének pillanatához kapcsolódva ingyenesen megtekinthető A magyar film születése – A táncz (1901) című dokumentumfilm is, amely az első magyar mozgókép keletkezését, kulturális közegét és örökségét idézi fel.

A FILMIO az elmúlt években a magyar film online otthona lett: a platformon klasszikus és kortárs magyar alkotások, játékfilmek, dokumentumfilmek, animációk, rövidfilmek és televíziós produkciók egyaránt elérhetők. A Nemzeti Filmintézet célja, hogy a magyar film értékei a legszélesebb közönséghez eljussanak, és a digitális térben is könnyen hozzáférhetők legyenek tévén, laptopon vagy telefonon.