Megszűnik a TV2 Tények: más műsorának is búcsút inthet a csatorna

Megszűnik a TV2 Tények, közölte Vaszily Miklós, a csatorna vezérigazgatója, és úgy tudni, a Napló című magazinműsor is erre a sorsra jut.

Megszűnik a TV2 Tények, közölte Vaszily Miklós, a csatorna vezérigazgatója, és úgy tudni, a Napló című magazinműsor is erre a sorsra jut. A cégvezető a 444-nek azt mondta, jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség.

A lap emlékeztet: Vaszily a Digital-Media Hungary-n is arról beszélt, optimalizálni és konszolidálni kell a TV2 működését. A portál piaci információi szerint ez akár a dolgozók 15-20 százalékának leépítésével is járhat.