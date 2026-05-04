2026. május 4. hétfő Mónika, Flórián
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Szórakozás

Potom pénzért eladó a legendás vidéki stadion: mára az enyészeté lett, miért nem kell senkinek?

Pénzcentrum
2026. május 4. 18:44

Újra eladásra kínálják a salgótarjáni Szojka Ferenc Stadiont, ráadásul a korábbinál jóval alacsonyabb áron. A létesítményért most 249 millió forintot kérnek, ami jelentős csökkenés a 2023-as árhoz képest. Az ingatlan ugyanakkor felújításra szorul, pedig korábban nagyszabású fejlesztési tervek is készültek hozzá.

Ismét eladó a salgótarjáni Szojka Ferenc Stadion. A 1344 m2 alapterületű létesítményért most 249 millió forintot kérnek, ami jóval alacsonyabb ár, mint a legutóbbi, 2023-as meghirdetésekor, akkor ugyanis több mint 336 millió forintért kínálták a komplexumot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hirdetés szerint a területen jelenleg egy háromszintes épület van, ez a klubház. Ebben öltözők, fürdők, irodák, szertárak és játékvezetői helyiség is találhatóak, a felső emeleten büfé és kiszolgáló helyiségek vannak, legfelül pedig egy VIP rész található nagy terasszal. Az épület fűtését és meleg víz ellátását a városi távhő szolgáltató biztosítja saját hőközponttal.

Kapcsolódó cikkeink:

A klubház mellet egy fedett futófolyosó és egy salakos edzőpálya is van, ami parkolóként is üzemeltethető. A pálya egyik oldalán álló, másik oldalán ülőhelyek vannak. A nézőterek nyitottak, újításra szorulnak. A pálya körül található egy 6 sávos salakos minősített futó pálya is, mely eredetileg atlétikai versenyekre lett kialakítva.

A hirdetés szövege szerint korábban készült egy fejlesztési terv is, melyet 5000 fő befogadására terveztek, többek között modern klub ház és VIP parkoló is fel van tüntetve benne. Ezeket a terveket szívesen átadják az ingatlan iránt érdeklődőknek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kiemelik, hogy az épület felújítandó.

Legutóbb 2023-ban árulták a stadiont, akkor is megírtuk, hogy a létesítmény nincs jó állapotban. Akkor ez azért volt meglepő, mert a Salgótarjáni BTC focicsapat, mely bérlőként aktívan használta a pályát, korábban fúzióra lépett a DVTK-val, és jelentős forrásokhoz juttot. A 10 milliárd forintra rúgó Diósgyőri VTK észak-magyarországi sportfejlesztési programjának keretein belül többek között a Szojka Ferenc Stadion rekonstrukciójára is jutott volna pénz a 2017-es bejelentések alapján. Azonban a 3100.hu szerint a salgótarjáni létesítmény-beruházások az Öblös Sporttelep megújításával el is indultak. Ezt az SBTC stadion felújítása és bővítése követte volna, de az építőipari árak időközbeni emelkedése ellehetetlenítette a beruházást.
Címlapkép: Getty Images
#ingatlan #felújítás #építőipar #beruházás #foci #sport #stadion #ingatlanpiac #labdarúgás #szórakozás #ingatlanárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Erőss Anna

Meghalt Erőss Anna

1970-ben nívódíjat kapott kollégáival a hírszolgálati rendszerben végzett munkájáért, majd 1973-ban Kazinczy-díjjal tüntették ki.

FRISS HÍREK
Több friss hír
19:16
19:00
18:52
18:44
18:39
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 4.
Ezt sokan nem tudják a Lay’s, Oreo, M&M’s márkákról: naponta nassoljuk, most lehull a lepel
2026. május 4.
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
2026. május 4.
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
NAPTÁR
Tovább
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Vizsgálat indul a csodálatos lottónyeremények miatt: minden egy irányba mutat
2
2 hete
Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 6,78 milliárdos főnyereményt
3
2 hete
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
4
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten
5
6 napja
Megtört a csend a vitatott lottósorsolásokról: hivatalos bejelentés érkezett a 8 milliárdos vagyon sorsáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 19:00
Ezt sokan nem tudják a Lay’s, Oreo, M&M’s márkákról: naponta nassoljuk, most lehull a lepel
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 18:04
Kvíz: Azt hiszed, jól ismered az európai zászlókat? 10 kérdés, amiből kiderül, mennyire figyelsz a részletekre
Agrárszektor  |  2026. május 4. 18:33
Súlyos válságra készülhetnek a gazdák: ez sokakat teljesen tönkretehet
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!