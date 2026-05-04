Potom pénzért eladó a legendás vidéki stadion: mára az enyészeté lett, miért nem kell senkinek?

Újra eladásra kínálják a salgótarjáni Szojka Ferenc Stadiont, ráadásul a korábbinál jóval alacsonyabb áron. A létesítményért most 249 millió forintot kérnek, ami jelentős csökkenés a 2023-as árhoz képest. Az ingatlan ugyanakkor felújításra szorul, pedig korábban nagyszabású fejlesztési tervek is készültek hozzá.

Ismét eladó a salgótarjáni Szojka Ferenc Stadion. A 1344 m2 alapterületű létesítményért most 249 millió forintot kérnek, ami jóval alacsonyabb ár, mint a legutóbbi, 2023-as meghirdetésekor, akkor ugyanis több mint 336 millió forintért kínálták a komplexumot.

A hirdetés szerint a területen jelenleg egy háromszintes épület van, ez a klubház. Ebben öltözők, fürdők, irodák, szertárak és játékvezetői helyiség is találhatóak, a felső emeleten büfé és kiszolgáló helyiségek vannak, legfelül pedig egy VIP rész található nagy terasszal. Az épület fűtését és meleg víz ellátását a városi távhő szolgáltató biztosítja saját hőközponttal.

A klubház mellet egy fedett futófolyosó és egy salakos edzőpálya is van, ami parkolóként is üzemeltethető. A pálya egyik oldalán álló, másik oldalán ülőhelyek vannak. A nézőterek nyitottak, újításra szorulnak. A pálya körül található egy 6 sávos salakos minősített futó pálya is, mely eredetileg atlétikai versenyekre lett kialakítva.

A hirdetés szövege szerint korábban készült egy fejlesztési terv is, melyet 5000 fő befogadására terveztek, többek között modern klub ház és VIP parkoló is fel van tüntetve benne. Ezeket a terveket szívesen átadják az ingatlan iránt érdeklődőknek.

Kiemelik, hogy az épület felújítandó.

Legutóbb 2023-ban árulták a stadiont, akkor is megírtuk, hogy a létesítmény nincs jó állapotban. Akkor ez azért volt meglepő, mert a Salgótarjáni BTC focicsapat, mely bérlőként aktívan használta a pályát, korábban fúzióra lépett a DVTK-val, és jelentős forrásokhoz juttot. A 10 milliárd forintra rúgó Diósgyőri VTK észak-magyarországi sportfejlesztési programjának keretein belül többek között a Szojka Ferenc Stadion rekonstrukciójára is jutott volna pénz a 2017-es bejelentések alapján. Azonban a 3100.hu szerint a salgótarjáni létesítmény-beruházások az Öblös Sporttelep megújításával el is indultak. Ezt az SBTC stadion felújítása és bővítése követte volna, de az építőipari árak időközbeni emelkedése ellehetetlenítette a beruházást.