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Ez se a magyarok napja volt az európai szuperlottón: csak egy milliós nyeremény volt

Pénzcentrum
2026. június 6. 09:00

Egyetlen milliós nyeremény született Magyarországon a pénteki Eurojackpot-sorsoláson.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az EUrojackpot játékán egy adott játékmezőn 5 számot kell megjelölnünk 50 közül, míg a kisebb, B-jelű mezőben 1 és 12 között kell két számot választanunk. Mindezzel nyereményt akkor érhetünk el, ha a számaink közül legalább 2+1-et, illetve 1+2-t kihúznak.

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Ha pedig az A és B mezőn is eltaláltuk az összes számot, akkor elvisszük a főnyereményt, ami ezen a héten, a pénteki sorsoláson 27 millió euró, azaz mostani árfolyamon 9,5 milliárd forint volt.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 23. heti, pénteki sorsoláson a következők:

21; 23; 44; 47; 50

1; 7

Ezen a pénteki sorsoláson egyáltalán nem volt telitalálat, így a keddi sorsolás alkalmával már 12,7 milliárd forint (vagyis eredeti pénznemében 35 millió euró) lesz a főnyeremény.

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A magyaroknak most nagyon nem jött be az Eurojackpot: a legmagasabb nyeremény, amelyet hazai játékos ért el, a IV. nyerőosztályban született, ő 1,9 millió forintért jelentkezhet. Rajta kívül nagyjából 15 ezer honfitársunk nyert kisebb-nagyobb összegeket a szuperlottón.

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Címlapkép: Getty Images
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