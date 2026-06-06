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Ez se a magyarok napja volt az európai szuperlottón: csak egy milliós nyeremény volt
Egyetlen milliós nyeremény született Magyarországon a pénteki Eurojackpot-sorsoláson.
Az EUrojackpot játékán egy adott játékmezőn 5 számot kell megjelölnünk 50 közül, míg a kisebb, B-jelű mezőben 1 és 12 között kell két számot választanunk. Mindezzel nyereményt akkor érhetünk el, ha a számaink közül legalább 2+1-et, illetve 1+2-t kihúznak.
Ha pedig az A és B mezőn is eltaláltuk az összes számot, akkor elvisszük a főnyereményt, ami ezen a héten, a pénteki sorsoláson 27 millió euró, azaz mostani árfolyamon 9,5 milliárd forint volt.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 23. heti, pénteki sorsoláson a következők:
21; 23; 44; 47; 50
1; 7
Ezen a pénteki sorsoláson egyáltalán nem volt telitalálat, így a keddi sorsolás alkalmával már 12,7 milliárd forint (vagyis eredeti pénznemében 35 millió euró) lesz a főnyeremény.
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A magyaroknak most nagyon nem jött be az Eurojackpot: a legmagasabb nyeremény, amelyet hazai játékos ért el, a IV. nyerőosztályban született, ő 1,9 millió forintért jelentkezhet. Rajta kívül nagyjából 15 ezer honfitársunk nyert kisebb-nagyobb összegeket a szuperlottón.
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