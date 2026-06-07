A 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtja előtti utolsó felkészülési mérkőzéseken Anglia, Argentína, Brazília, Németország, Portugália és Belgium is győzelmet aratott.
Újabb Antonelli-győzelem: ez kezd kényelmetlen lenni a többieknek, csak a fiatal olasz lehet a világbajnok?
Kimi Antonelli sorozatban ötödik futamgyőzelmét aratta a Forma-1-es Monacói Nagydíjon, amivel 66 pontra növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben.
A Mercedes 19 éves olasz pilótája rajt-cél győzelmet aratott Monte-Carlóban, ahol az elejétől a végéig magabiztosan vezetett, és húsz kör után már több mint tíz másodperces előnnyel száguldott a mezőny élén. Mögötte Lewis Hamilton végzett a második helyen – akárcsak egy héttel korábban Kanadában –, míg a dobogó harmadik fokára a Red Bull francia versenyzője, Isack Hadjar állhatott fel.
A futam már a rajtnál váratlan fordulatot vett, amikor Max Verstappen autója nem tudott elrugaszkodni a piros lámpák kialvásakor. A négyszeres világbajnok ugyan végül elindult, de az első kör végén a bokszba hajtott, és feladta a versenyt.
A verseny középső szakaszában események sora kavarta fel a mezőnyt. Hamiltont öt másodperces időbüntetéssel sújtották a bokszutcai sebességhatár túllépése miatt, később pedig George Russell is hasonló vétségért kapott büntetést. A világbajnoki pontversenyben addig második helyen álló brit pilóta végül csak a 14. helyen zárt, és mivel ezzel nem szerzett pontot, Hamilton átvette tőle az összetett második pozícióját.
A 60. körben Lance Stroll falnak csapódása miatt a pályára küldték a biztonsági autót, így a mezőny nagy része kihasználta az alkalmat a kerékcserére. Az újraindítás után Charles Leclerc az utolsó kanyarban a gumifalnak ütközött, ami piros zászlós megszakítást eredményezett, mivel a baleset helyszínén az aszfaltborítás is felszakadt. A szervezőknek mintegy fél órára volt szükségük a pálya helyreállításához.
Az újbóli rajt után mindössze nyolc kör maradt hátra. Hadjar rosszul kapta el az indítást, amivel két helyet veszített, míg Russell az áthajtásos büntetése miatt esett vissza a 14. pozícióba. Antonelli győzelmét ezt követően már semmi sem veszélyeztette. Hadjar végül megőrizte dobogós helyét, miután Oscar Piastri nem tudta megelőzni őt a hajrában, Pierre Gasly pedig egy időbüntetés miatt hátrébb csúszott.
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Antonelli az idei ötödik sikerével magabiztosan vezeti a világbajnoki pontversenyt, ráadásul pályafutása összes futamgyőzelmét a 2025-ös szezonban aratta. A folytatásra nem kell sokat várni: már a jövő héten egymásnak feszül a mezőny Barcelonában.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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