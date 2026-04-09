2026. április 9. csütörtök Erhard
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tömeg a koncerten. Színpadi fények és kezek a levegőben. Az emberek élvezik a bulit. Rajongók élvezik a zenei fesztivált.
Szórakozás

Bejelentették a Kolorádó 2026-os első fellépőit, elképesztő névsorral tér vissza a fesztivál

Pénzcentrum
2026. április 9. 14:33

A Kolorádó Fesztivál 2026-ban új helyszínen, Kálozon, a Zichy-kastélyban kerül megrendezésre. A szervezők bejelentették az első fellépőket: a visszatérő kedvencek mellett új arcok, például Bongor is színpadra lépnek. A programban minden zenei stílus képviselteti magát a hip-hoptól a népzenei és elektronikus irányzatokig, írta meg a Telex.

Bejelentették a Kolorádó Fesztivál első fellépőit az új helyszínen. A névsorban visszatérnek ismerős nevek, mint az Analog Balaton, Sisi és az Elefánt, de idén először Bongor is fellép. Emellett a programba számos feltörekvő előadó is bekerült.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Visszatérő fellépők között szerepel a Kolibri, Csinszka, L.A. Suzi, Freakin’ Disco, Decolonize Your Mind Society és Lenkke_. A feltörekvők között pedig ott lesz a Swim Swim Naked, a Cicciolina.jpeg, valamint a Carson Coma Palántaprogram nyerteseként ismert Telehold zenekar.

Kapcsolódó cikkeink:

A műfajok sokszínűségét a hip-hop területén Gyuris és Lil 404 képviseli, a népzenei és világzenei vonalat a Budapest Afro Ska Orchestra és a Kale Lulugyi. Elektronikus zenében Adis Is OK, Isu, Maron & Galactic Jackson, Paralich, Slym & Szoliver, valamint Vedat Akdag lép fel.

Nemcsak Bongor jelenti az újdonságot: idén először mutatja be GEGE & Bizmuth live szettjét, és itt debütál Klpflrtpr & Vava közös produkciója is. A nemzenei programokra is nagy hangsúlyt fektetnek: új elemként jelenik meg a permaKultúra és a Trafó, a Friss Hús Filmfesztivál pedig saját programokkal érkezik.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

A Kolorádó Fesztivált 2016 és 2025 között Nagykovácsiban, a Julianna Majorként ismert területen rendezték meg. Az előző helyszínt a Pilisi Parkerdő (PPE) kérésére nem adták bérbe a Magyar Cserkészszövetségnek a jövőben, ezért a fesztiválnak új otthont kellett találni. 2026-ban a rendezvény Kálozon, a Zichy-kastélyban kerül megrendezésre, amely fél órára van Budapesttől, és közvetlen buszjáratokkal is elérhető a fővárosból.
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #zene #programok #szórakozás #koncert #zenész #program #zenekar #koncertek #fesztiválok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Radnóti Zsuzsa

Meghalt Radnóti Zsuzsa

Örkény István utolsó feleségeként az író halála óta odaadóan gondozta a hagyatékot.

FRISS HÍREK
Több friss hír
14:33
14:14
14:05
13:34
13:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 9.
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2026. április 9.
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
2026. április 8.
Léptek a döntéshozók, betiltják a közösségi médiát 16 év alatt: hamarosan a fél világ követheti a példát
NAPTÁR
Tovább
2026. április 9. csütörtök
Erhard
15. hét
Április 9.
Unikornis világnap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten
3
4 hete
Súlyos, ami kiderült az Ötöslottó március 14-i sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt. erről mindenkinek tudnia kell
4
1 hónapja
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
5
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 14. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 14:14
Durva üzenetet küldött Európának a háborúról a NATO vezetője: ez mindent teljesen felforgat?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 13:01
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
Agrárszektor  |  2026. április 9. 13:32
Itt a figyelmeztetés: ezt jó, ha tudod az egységes kérelem beadásakor