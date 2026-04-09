Bejelentették a Kolorádó 2026-os első fellépőit, elképesztő névsorral tér vissza a fesztivál

A Kolorádó Fesztivál 2026-ban új helyszínen, Kálozon, a Zichy-kastélyban kerül megrendezésre. A szervezők bejelentették az első fellépőket: a visszatérő kedvencek mellett új arcok, például Bongor is színpadra lépnek. A programban minden zenei stílus képviselteti magát a hip-hoptól a népzenei és elektronikus irányzatokig, írta meg a Telex.

Bejelentették a Kolorádó Fesztivál első fellépőit az új helyszínen. A névsorban visszatérnek ismerős nevek, mint az Analog Balaton, Sisi és az Elefánt, de idén először Bongor is fellép. Emellett a programba számos feltörekvő előadó is bekerült.

Visszatérő fellépők között szerepel a Kolibri, Csinszka, L.A. Suzi, Freakin’ Disco, Decolonize Your Mind Society és Lenkke_. A feltörekvők között pedig ott lesz a Swim Swim Naked, a Cicciolina.jpeg, valamint a Carson Coma Palántaprogram nyerteseként ismert Telehold zenekar.

A műfajok sokszínűségét a hip-hop területén Gyuris és Lil 404 képviseli, a népzenei és világzenei vonalat a Budapest Afro Ska Orchestra és a Kale Lulugyi. Elektronikus zenében Adis Is OK, Isu, Maron & Galactic Jackson, Paralich, Slym & Szoliver, valamint Vedat Akdag lép fel.

Nemcsak Bongor jelenti az újdonságot: idén először mutatja be GEGE & Bizmuth live szettjét, és itt debütál Klpflrtpr & Vava közös produkciója is. A nemzenei programokra is nagy hangsúlyt fektetnek: új elemként jelenik meg a permaKultúra és a Trafó, a Friss Hús Filmfesztivál pedig saját programokkal érkezik.

A Kolorádó Fesztivált 2016 és 2025 között Nagykovácsiban, a Julianna Majorként ismert területen rendezték meg. Az előző helyszínt a Pilisi Parkerdő (PPE) kérésére nem adták bérbe a Magyar Cserkészszövetségnek a jövőben, ezért a fesztiválnak új otthont kellett találni. 2026-ban a rendezvény Kálozon, a Zichy-kastélyban kerül megrendezésre, amely fél órára van Budapesttől, és közvetlen buszjáratokkal is elérhető a fővárosból.