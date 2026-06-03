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Vadiúj TV-csatorna indul Magyarországon: ilyen még nem volt itthon – mi lesz ebből?

Pénzcentrum
2026. június 3. 13:32

Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új lineáris televíziós csatornát. A szolgáltató szerint ez lesz Magyarország első LMBTQI-tematikájú televíziója. A csatorna kezdetben az EuroCable Magyarország hálózatain és az AM Mikro rendszerén keresztül lesz elérhető, írja a Media1.

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Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Szivárvány TV nevű új lineáris televíziós csatornát.

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A csatornát üzemeltető New Digital Media Kft. szerdai közleménye szerint a Szivárvány TV elsőként az EuroCable Magyarország Kft. kábelhálózatain, valamint az AM Mikro mikrohullámú MMDS-rendszerén keresztül lesz fogható.

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Pataki Tamás, a New Digital Media Kft. ügyvezető igazgatója a lapnak elmondta: bíznak abban, hogy a társaság immár 14 televíziós csatornából álló portfóliója idővel valamennyi hazai műsorterjesztő kínálatában helyet kap majd. Mint fogalmazott, ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a nézők minél szélesebb és sokszínűbb tartalomkínálatból választhassanak.

Az ügyvezető szerint a hatósági nyilvántartásba vétel fontos mérföldkő az esélyegyenlőség és a médiapluralizmus szempontjából is.

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A tájékoztatás szerint a Szivárvány TV Magyarország első LMBTQI-tematikájú lineáris televíziós csatornája lesz. Az üzemeltető hangsúlyozta, hogy a működés során maradéktalanul betartják a hatályos jogszabályokat, különös tekintettel a gyermekvédelmi előírásokra, valamint a szakmai és etikai normákra.
Címlapkép: Getty Images
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