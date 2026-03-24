Óriési bejelentés jött a 2026-os Sziget fesztiválról: erről mindenkinek tudnia kell, aki jegyet, bérletett vett

Idén is jelen lesz az ALDI Magyarország a Sziget Fesztivál területén. A diszkontlánc kilencedik alkalommal települ ki a rendezvényre, pop-up bolttal és kibővített Grill Zónával várja a látogatókat.

Az üzlet 2026-ban is a csónakház mellett működik, és a megszokott módon bolti árakon kínálja termékeit. A helyben vásárolt grillételeket a szervezők idén is ingyen megsütik.

A boltlánc 2016-ban jelent meg először a fesztiválon. Azóta minden évben biztosít bevásárlási lehetőséget a helyszínen. A kínálatban friss pékáru, zöldség, gyümölcs, tejtermékek, felvágottak, italok és alapvető higiéniai termékek szerepelnek.

A Grill Zóna a növekvő kereslet miatt tovább bővül. Az idei évben 20 százalékkal több sütő és szakács dolgozik majd, így 11 órától folyamatosan készülnek az ételek. Az üzletben több mint 40 munkatárs segíti a kiszolgálást.

A fesztivál augusztus 11. és 15. között zajlik, a látogatók ez idő alatt a megszokott árakon vásárolhatnak. Az italok ára a Sziget teljes területén egységes marad. Bernhard Haider szerint a cél idén is a gyors és megfizethető kiszolgálás biztosítása a teljes fesztivál ideje alatt. Gerendai Károly, a Sziget alapítója úgy látja, a boltlánc szolgáltatásai mára a fesztivál szerves részévé váltak, és fontos szerepet játszanak a látogatói élményben.