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Elárulta Zimány Linda, hol dolgozik, miből él 2026-ban: jó tanáccsal is szolgált a fiataloknak
Egy luxusórákra szakosodott amerikai tartalomgyártó Miamiban szúrt ki egy ritka és rendkívül értékes karórát Zimány Linda csuklóján. A modellből lett jogásszal készített rövid videóban a magyar híresség a munkája mellett a folyamatos tanulás fontosságát is hangsúlyozta.
Ziv Tamir, a luxustermékek piacán tevékenykedő üzletember osztotta meg saját TikTok-csatornáján, ahogy Miamiban Zimány Lindába, a modellből ügyvéddé lett hazai hírességbe botlott. A luxusszakértő figyelmét Zimány Audemars Piguet típusú órája keltette fel: Tamir rámutatott, hogy ez egy rendkívül keresett, nehezen beszerezhető modell, amelyért a gyűjtők és vásárlók a másodlagos piacon gyakran jelentős felárat is hajlandóak fizetni a várakozási idő lerövidítése érdekében.
Miután a tartalomgyártó megcsodálta az exkluzív darabot, Zimány Lindát a hivatásáról kérdezte. A modell elmondta, hogy az európai gyógyszeriparban helyezkedett el, miután a közelmúltban egészségügyi szakjogászi képesítést szerzett - vagyis továbbra is ügyvédként tevékenykedik. A videót itt tekintheted meg:
@itszivtamir ♬ original sound - ItsZivTamir
A pályakezdőknek szóló tanácsával kapcsolatban a tanulás kiemelkedő szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, "a megszerzett tudást senki sem veheti el az embertől", és saját tapasztalatai alapján az elsajátított ismereteket az élet minden területén, így a jelenlegi gyógyszeripari munkájában is kiválóan tudja kamatoztatni.
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