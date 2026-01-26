2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
barátok egy kocsmában koccintanak, jól érzik magukat, madárperspektíva
Szórakozás

Riasztó számok: rengeteg helyen adtak ki piát kiskorúaknak, ezért is vagyunk az alkoholizmus mintaországa?

Pénzcentrum
2026. január 26. 10:35

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok közreműködésével a tavalyi évben is folyamatosan vizsgálta a gyermekek védelmére vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályok betartását. Míg az alkoholtartalmú italokkal történő kiszolgálás tilalmának megsértése miatt 362 millió forint bírság kiszabására került sor, addig a reklámszabályok és a kereskedelmi előírások megsértése miatt 20 millió forint bírságot róttak ki a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai. A vizsgálatok 2026-ban is folyamatosak.

A fogyasztóvédelemnek is kiemelt feladata a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jogának biztosítása az Alaptörvénnyel és a Fogyasztóvédelmi Politikában foglalt gyermekvédelmi célkitűzésekkel összhangban. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok ezért 2025-ben is rendkívül széles körben ellenőrizték a gyermekek védelmére vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályok betartását.

A tavalyi ellenőrzések kiterjedtek többek között az alkoholtartalmú italok és a vízipipa 18 éven aluliak számára történő tiltott kiszolgálására és értékesítésére is. A kormányhivatalok összesen 843 ellenőrzést hajtottak végre, melyek közül 232 esetben állapítottak meg jogsértést, így a kifogásolási arány 28% volt. Az ellenőrzéseket kereskedelmi egységekben, italboltokban, benzinkutaknál, fesztiválokon és trafikokban végezték a hatóság munkatársai.

Bírság kiszabására összesen 362 millió forint összegben került sor, több eljárás azonban még folyamatban van.

Ezen túlmenően folyamatos ellenőrzések történtek a gyermek- és fiatalkorúakat érintő reklámszabályok, a kereskedelmi előírások, valamint az influenszerek által közzétett, esetlegesen reklámnak minősülő tartalmak tekintetében. A kormányhivatalok munkatársai e körben összesen 258 ellenőrzést hajtottak végre, melyek során 23 esetben tártak fel jogsértést a vizsgált vállalkozások működésében. Leggyakrabban a reklámszabályok megsértésével szembesültek az ellenőrök (13%-os kifogásolási arány). A jogsértő vállalkozások több esetben oktatási intézménytől számított 200 méteren belül, szabadtéri reklámhordozón vagy kirakatban jelenítettek meg alkoholreklámot, de előfordult olyan is, amikor a webáruház nyitóoldalán – mely oldalra a belépés minden látogató számára korlátozások nélkül lehetséges – alkoholtartalmú italokat népszerűsítettek. A hatóság munkatársai összességében 20 millió forint bírságot szabtak ki a reklámszabályok és a kereskedelmi előírások megsértése miatt.

Mindezeken felül a gyermekek védelme érdekében a fogyasztóvédelem eszközeivel is indokolt volt megvizsgálni, hogy a nyári és őszi gyermektáborok megfelelnek-e a jogszabályoknak. Az ellenőrzés során a kormányhivatalok a tábor szervezésében és lebonyolításában részt vevő személyek részére előírt, erkölcsi igazolvány meglétére vonatkozó nyilatkozatokat vizsgálták. A kormányhivatalok összesen 226 ellenőrzést hajtottak végre. Az összes ellenőrzés közül 23 során merült fel kifogás, ebből 17 esetben sem az erkölcsi bizonyítvány, sem pedig az arra vonatkozó nyilatkozat nem került bemutatásra.

Címlapkép: Getty Images
