Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?

A Balaton környékén a hétvégén olyan jelenetek játszódtak le, amilyenekre télen évek óta nem volt példa: a befagyott tó villámgyorsan országos attrakcióvá vált, a partokon pedig nyári hétvégéket idéző tömeg jelent meg. A szolgáltatók időben felismerték a rendkívüli helyzetben rejlő lehetőséget, és szervezett programokkal, melegedőkkel, jégpályákkal és teljes kapacitással készültek a rohamra.

A hétvégén olyan jelenetek játszódtak le a Balatonnál, amilyenekre télen évek óta nem volt példa: a part több pontján nyári hétvégéket idéző tömeg alakult ki, a parkolók megteltek, a jégre pedig tízezrek merészkedtek rá. A tartós hideg hatására befagyott tó villámgyorsan országos attrakcióvá vált, a szolgáltatók pedig – úgy tűnik – időben felismerték, hogy rendkívüli forgalomra számíthatnak.

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint mindez nem véletlen: a szervezett programok, a szolgáltatói összefogás és a ritka természeti jelenség együtt teremtett valódi téli szezont a tónál.

Egy rendkívül különleges hétvégén vagyunk túl a Balaton környékén: a tartós hideg most igazán megmutatta, hogy a négy évszakos Balaton koncepció nemcsak egy turisztikai vízió, hanem valós, működőképes modell. Ha az időjárás és a szolgáltatók felkészültsége egyszerre adott, a tónál valódi téli szezon is létrejöhet. Ez a hétvége pontosan ezt bizonyította.

- mondta el a Pénzcentrumnak Fekete Tamás, a szervezet elnöke. Hozzátete, Balatonföldváron kilenc év után először rendezték meg újra a Jégkarnevált, hiszen legutóbb 2017-ben volt olyan jég, amely ezt lehetővé tette.

A szervezők a Kassai sétány előtt egy 2500 négyzetméteres tükörjégpályát alakítottak ki, gasztronómiai programokkal, DJ-vel, versenyekkel és családi játékokkal várták az ezres nagyságrendű tömeget. Keszthelyen „Jeges programok” címmel jégsport-bemutatók, jégkorongmeccsek és zenés események zajlottak, szintén nagy érdeklődés mellett. Ezen felül számos balatoni településen készültek a vendégek fogadására.

A part több pontján olyan autóforgalom alakult ki, amely a nyári hétvégéket idézte.

A szolgáltatók is várták a látogatókat: melegedőket, átöltözési lehetőséget, mellékhelyiségeket biztosítottak, sok helyen ingyen forró teával fogadták a vendégeket. A közösségi médiában napokkal korábban megjelentek az események és a szolgáltatói információk, így aki lejött a partra, tudta, mire számíthat.

A hétvége nemcsak üzleti szempontból volt sikeres: valódi közösségi élmény alakult ki, amely a helyieknek és az idelátogatóknak egyaránt sokat jelentett. Az ország minden részéből érkeztek vendégek, és a becslések szerint mindkét napon tízezres nagyságrendben jöttek le az emberek, még vasárnap is, az eső ellenére.

- hangsúlyozta az elnök.

Azt látni kell, hogy a meghirdetett programok mögött komoly előkészítő munka állt. A földvári jégpálya kialakítása például 3–4 napig tartott, folyamatos locsolással, hogy megfelelő minőségű tükörjég várja a korcsolyázókat.

A szolgáltatók munkaerővel, áruval és kapacitással készültek, és úgy tűnik, gazdaságilag is eredményes hétvégét zártak.

- ismertette Fekete Tamás.

A jégre azonban most már nem javasolják, hogy rámenjenek a látogatók, az olvadás miatt balesetveszélyes.

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a jeges szezon nem ért véget: több mint tíz mesterséges jégpálya továbbra is várja a korcsolyázni vágyókat.

Ez a hétvége megmutatta, hogy a Balaton télen is vonzó, és ha adottak a feltételek, a szolgáltatók és a vendégek együtt képesek életet vinni a tó környékére a főszezonon kívül is. A szálláshelyekről egyelőre nincsenek pontos adataink, de azt gondolom, hogy a vendégéjszakák száma is emelkedhetett, ezt majd a hivatalos statisztikák pontosítják

- tette hozzá.

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás