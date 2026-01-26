2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Siófok, 2026. január 25. Korcsolyázók a befagyott Balatonon Siófoknál 2026. január 25-én. MTI/Vasvári Tamás
Szórakozás

Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?

Pénzcentrum
2026. január 26. 13:01

A Balaton környékén a hétvégén olyan jelenetek játszódtak le, amilyenekre télen évek óta nem volt példa: a befagyott tó villámgyorsan országos attrakcióvá vált, a partokon pedig nyári hétvégéket idéző tömeg jelent meg. A szolgáltatók időben felismerték a rendkívüli helyzetben rejlő lehetőséget, és szervezett programokkal, melegedőkkel, jégpályákkal és teljes kapacitással készültek a rohamra.

A hétvégén olyan jelenetek játszódtak le a Balatonnál, amilyenekre télen évek óta nem volt példa: a part több pontján nyári hétvégéket idéző tömeg alakult ki, a parkolók megteltek, a jégre pedig tízezrek merészkedtek rá. A tartós hideg hatására befagyott tó villámgyorsan országos attrakcióvá vált, a szolgáltatók pedig – úgy tűnik – időben felismerték, hogy rendkívüli forgalomra számíthatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint mindez nem véletlen: a szervezett programok, a szolgáltatói összefogás és a ritka természeti jelenség együtt teremtett valódi téli szezont a tónál.

Egy rendkívül különleges hétvégén vagyunk túl a Balaton környékén: a tartós hideg most igazán megmutatta, hogy a négy évszakos Balaton koncepció nemcsak egy turisztikai vízió, hanem valós, működőképes modell. Ha az időjárás és a szolgáltatók felkészültsége egyszerre adott, a tónál valódi téli szezon is létrejöhet. Ez a hétvége pontosan ezt bizonyította.

 - mondta el a Pénzcentrumnak Fekete Tamás, a szervezet elnöke. Hozzátete, Balatonföldváron kilenc év után először rendezték meg újra a Jégkarnevált, hiszen legutóbb 2017-ben volt olyan jég, amely ezt lehetővé tette.

A szervezők a Kassai sétány előtt egy 2500 négyzetméteres tükörjégpályát alakítottak ki, gasztronómiai programokkal, DJ-vel, versenyekkel és családi játékokkal várták az ezres nagyságrendű tömeget. Keszthelyen „Jeges programok” címmel jégsport-bemutatók, jégkorongmeccsek és zenés események zajlottak, szintén nagy érdeklődés mellett. Ezen felül számos balatoni településen készültek a vendégek fogadására.

A part több pontján olyan autóforgalom alakult ki, amely a nyári hétvégéket idézte.

A szolgáltatók is várták a látogatókat: melegedőket, átöltözési lehetőséget, mellékhelyiségeket biztosítottak, sok helyen ingyen forró teával fogadták a vendégeket. A közösségi médiában napokkal korábban megjelentek az események és a szolgáltatói információk, így aki lejött a partra, tudta, mire számíthat.

A hétvége nemcsak üzleti szempontból volt sikeres: valódi közösségi élmény alakult ki, amely a helyieknek és az idelátogatóknak egyaránt sokat jelentett. Az ország minden részéből érkeztek vendégek, és a becslések szerint mindkét napon tízezres nagyságrendben jöttek le az emberek, még vasárnap is, az eső ellenére.

 - hangsúlyozta az elnök.

Azt látni kell, hogy a meghirdetett programok mögött komoly előkészítő munka állt. A földvári jégpálya kialakítása például 3–4 napig tartott, folyamatos locsolással, hogy megfelelő minőségű tükörjég várja a korcsolyázókat.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szolgáltatók munkaerővel, áruval és kapacitással készültek, és úgy tűnik, gazdaságilag is eredményes hétvégét zártak. 

 - ismertette Fekete Tamás.

A jégre azonban most már nem javasolják, hogy rámenjenek a látogatók, az olvadás miatt balesetveszélyes.

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a jeges szezon nem ért véget: több mint tíz mesterséges jégpálya továbbra is várja a korcsolyázni vágyókat.

Ez a hétvége megmutatta, hogy a Balaton télen is vonzó, és ha adottak a feltételek, a szolgáltatók és a vendégek együtt képesek életet vinni a tó környékére a főszezonon kívül is. A szálláshelyekről egyelőre nincsenek pontos adataink, de azt gondolom, hogy a vendégéjszakák száma is emelkedhetett, ezt majd a hivatalos statisztikák pontosítják

 - tette hozzá.

Kapcsolódó cikkeink:

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
#Balaton #turizmus #időjárás #vendéglátás #tél #jég #szórakozás #belföldi turizmus #balesetveszély #szálláshelyek #belföldi utazás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:44
13:27
13:13
13:01
12:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
2026. január 26.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
2026. január 25.
Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
4
4 hete
Különleges sorsjegy tért vissza Magyarországra: kisebb vagyont lehet vele nyerni, mindenki ezt keresi
5
1 hete
Kész, vége! Bezár a legendás pesti elitétterem, az ok: vendéghiány
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkereset
a kifizetett biztosítási szolgáltatás visszakövetelése a károkozótól.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 12:15
Az Európai Unió végleg betett Oroszországnak: a magyar kormány támadja a döntést
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 10:01
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
Agrárszektor  |  2026. január 26. 12:31
Vagyonokat is fizethet, akinek van ilyen az otthonában: jobb, ha utánanézel