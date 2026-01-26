Egy pillanatra megállt az idő a téli Ipoly mellett: hófehér szarvas vágtázott a rutinos barna rudli között.
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
A Balaton környékén a hétvégén olyan jelenetek játszódtak le, amilyenekre télen évek óta nem volt példa: a befagyott tó villámgyorsan országos attrakcióvá vált, a partokon pedig nyári hétvégéket idéző tömeg jelent meg. A szolgáltatók időben felismerték a rendkívüli helyzetben rejlő lehetőséget, és szervezett programokkal, melegedőkkel, jégpályákkal és teljes kapacitással készültek a rohamra.
A hétvégén olyan jelenetek játszódtak le a Balatonnál, amilyenekre télen évek óta nem volt példa: a part több pontján nyári hétvégéket idéző tömeg alakult ki, a parkolók megteltek, a jégre pedig tízezrek merészkedtek rá. A tartós hideg hatására befagyott tó villámgyorsan országos attrakcióvá vált, a szolgáltatók pedig – úgy tűnik – időben felismerték, hogy rendkívüli forgalomra számíthatnak.
A Balatoni Turizmus Szövetség szerint mindez nem véletlen: a szervezett programok, a szolgáltatói összefogás és a ritka természeti jelenség együtt teremtett valódi téli szezont a tónál.
Egy rendkívül különleges hétvégén vagyunk túl a Balaton környékén: a tartós hideg most igazán megmutatta, hogy a négy évszakos Balaton koncepció nemcsak egy turisztikai vízió, hanem valós, működőképes modell. Ha az időjárás és a szolgáltatók felkészültsége egyszerre adott, a tónál valódi téli szezon is létrejöhet. Ez a hétvége pontosan ezt bizonyította.
- mondta el a Pénzcentrumnak Fekete Tamás, a szervezet elnöke. Hozzátete, Balatonföldváron kilenc év után először rendezték meg újra a Jégkarnevált, hiszen legutóbb 2017-ben volt olyan jég, amely ezt lehetővé tette.
A szervezők a Kassai sétány előtt egy 2500 négyzetméteres tükörjégpályát alakítottak ki, gasztronómiai programokkal, DJ-vel, versenyekkel és családi játékokkal várták az ezres nagyságrendű tömeget. Keszthelyen „Jeges programok” címmel jégsport-bemutatók, jégkorongmeccsek és zenés események zajlottak, szintén nagy érdeklődés mellett. Ezen felül számos balatoni településen készültek a vendégek fogadására.
A part több pontján olyan autóforgalom alakult ki, amely a nyári hétvégéket idézte.
A szolgáltatók is várták a látogatókat: melegedőket, átöltözési lehetőséget, mellékhelyiségeket biztosítottak, sok helyen ingyen forró teával fogadták a vendégeket. A közösségi médiában napokkal korábban megjelentek az események és a szolgáltatói információk, így aki lejött a partra, tudta, mire számíthat.
A hétvége nemcsak üzleti szempontból volt sikeres: valódi közösségi élmény alakult ki, amely a helyieknek és az idelátogatóknak egyaránt sokat jelentett. Az ország minden részéből érkeztek vendégek, és a becslések szerint mindkét napon tízezres nagyságrendben jöttek le az emberek, még vasárnap is, az eső ellenére.
- hangsúlyozta az elnök.
Azt látni kell, hogy a meghirdetett programok mögött komoly előkészítő munka állt. A földvári jégpálya kialakítása például 3–4 napig tartott, folyamatos locsolással, hogy megfelelő minőségű tükörjég várja a korcsolyázókat.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A szolgáltatók munkaerővel, áruval és kapacitással készültek, és úgy tűnik, gazdaságilag is eredményes hétvégét zártak.
- ismertette Fekete Tamás.
A jégre azonban most már nem javasolják, hogy rámenjenek a látogatók, az olvadás miatt balesetveszélyes.
Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a jeges szezon nem ért véget: több mint tíz mesterséges jégpálya továbbra is várja a korcsolyázni vágyókat.
Ez a hétvége megmutatta, hogy a Balaton télen is vonzó, és ha adottak a feltételek, a szolgáltatók és a vendégek együtt képesek életet vinni a tó környékére a főszezonon kívül is. A szálláshelyekről egyelőre nincsenek pontos adataink, de azt gondolom, hogy a vendégéjszakák száma is emelkedhetett, ezt majd a hivatalos statisztikák pontosítják
- tette hozzá.
Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 4. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 3 milliárd 778 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?.
A színészt nemzetközi elfogatóparancs alapján vitték el egy budapesti okmányirodából, miközben egyedül nevelte tizenkét éves lányát.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/4. heti nyerőszámait.
Az elmúlt években közel 90 fürdő tűnt el a rendszerből, a gyógyfürdők száma stagnál, az élményfürdők és strandok viszont soha nem látott ütemben szaporodnak.
Újabb hírek érkeztek a zenész állapotáról: bár a tüdőgyulladáson már túl van, a gyógyulás még nem ért véget.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/4. heti nyerőszámait.
Az Oscar-díj történetében először 2002 óta új kategóriát vezettek be: a legjobb szereplőválogatás díját.
A Forni di Napoli csapata a világ egyik legnagyobb pizzaversenyén, a Riminiben megrendezett Pizza Senza Frontiere világbajnokságon a negyedik helyen végzett.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/4. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
A Kispál és a Borz tíz év után, míg a 30Y féléves kihagyást követően koncertezik újra a rendezvényen.
A magyar kultúra napja minden évben arra emlékeztet, honnan jövünk, és milyen gazdag hagyományokból építkezik a közös identitásunk.
A bejelentés után Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke értékelte lapunknak a csomag hatásait.
Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint valódi könnyebbséget hozhat a vendéglátóiparnak az új intézkedéscsomag.
A fesztiválpiac néhány évvel ezelőtt még a túlélésért küzdött, ma viszont újra a globális szórakoztatóipar egyik legforróbb terepe.
Sokkoló hírt közölt Egressy Mátyás családja: nagy valószínűséggel ő a Lánchídról a Dunába esett személy
Sajtóközleményben adott tájékoztatást az MTK Park Teniszklub az elmúlt napokban eltűnt játékosa, Egressy Mátyás ügyében.
A Dunában továbbra is keresik a január 17-én eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, ám a folyón megindult jégzajlás jelentősen megnehezíti a kutatást
Elképesztő gyorsasággal fogytak el a jegyek: egy hónap alatt sold out lett a DJ-show.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.