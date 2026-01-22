A járványhelyzet nemcsak a diákokat érintette súlyosan, a takarítók is lebetegedtek.
Grill-party a Balaton jegén: kolbász, tojás és bab rotyogott a befagyott tavon+ Videó
Nem mindennapi látvány: miközben sokan legfeljebb egy óvatos sétát vagy egy kis korcsolyázást vállalnak be a Balaton jegén, akadtak, akik ennél jóval tovább merészkedtek. Zsuzsi és Gábor ugyanis grill-partyt rendezett a befagyott tavon, és nem is akárhogyan.
A hideg nem tántorította el őket: a balatonkenesei Katica Pékség közösségi oldalára feltöltött videók tanúsága szerint komoly technikával és minőségi alapanyagokkal vonultak ki a jégre, hogy bebizonyítsák, a grillezés nem évszakfüggő műfaj. Ha elég vastag a jég – és elég elszánt a szakács.
Az első fogás egy klasszikus, de annál ütősebb ham&eggs volt, ami a jégen sülve is pontosan azt hozta, amit kell: ropogós, illatos, masszív reggeli. A folytatásban pedig jött a Bud Spencer-féle bab és egy válogatás kolbász, ahogy azt egy igazán balatoni, férfias menühöz illik.
A videók nemcsak az elkészült ételeket mutatják meg, hanem azt is, hogyan telik egy „téli balatoni nap” akkor, ha nem a fűtött nappaliban, hanem a jégen töltik. Füstölgő grill, havas panoráma, jeges tó – egyszerre abszurd és meglepően hangulatos.
A produkció persze nem buzdítás: a Balaton jege továbbra is csak ott és akkor biztonságos, ahol azt hivatalosan is engedélyezik. De az biztos, hogy ilyen környezetben ritkán sül kolbász, és nem mindennap látni, ahogy a tó jegén készül el egy komplett menü.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A videók alapján egy dolog biztos: ha egyszer befagy a Balaton, abból nem csak korcsolyázás lehet – hanem egy jó nagy grill-party is.
Címlapkép: Facebook
Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.
Rendkívüli közleményt adott ki a balatonszemesi önkormányzat: a helyi focipálya tervezett beépítése már nem szerepel a napirenden. A közösség petícióval küzdött a zöldterület és a...
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
A fagy tényleg megállíthatja a dióburokfúrólégy pusztítását? Idén végre terem majd a kiskertekben is dió? Két hazai szakembert kérdeztünk a helyzetről és a kilátásokról.
Beragadt a szmog a Sajó-völgyében: több borsodi településen már rendkívül szennyezett a levegő.
Nyomtalanul eltűntek a tatabányai Turul-emlékműről két ujj. A kezelő Vérteserdő Zrt. most a lakosság segítségét kéri, hátha valaki tudja, mi történt a szobor hiányzó darabjaival.
Egy 21 éves nő kért segítséget a rendőrségtől, miután Tokodon eltévedt, és a hidegben átfagyott. A keresést nehezítette a nagy hó, végül egy helyi férfi...
A magyarországi szélerőművek listája a 2011-ig üzembe helyezett szélerőműveket tartalmazza. Mutatjuk, hol találhatók szélerőművek Magyarországon.
2026 januárjától két új tematikus útvonalon is végigjárható lesz Balatonszemesen a pálos örökség. Az útvonalon összesen tizenkét állomást alakítottak ki.
Bár a Dunai Vasmű 2025-ben gyakorlatilag leállt, és a felszámolási eljárások nyomán több ezer munkahely szűnt meg, az év második felében kisebb fordulat is történt...
Szexuális úton terjedő fertőzésre hívja fel a figyelmet egy szabolcsi háziorvos.
A tó teljes befagyása ritka jelenségnek számít az utóbbi években tapasztalt enyhe telek miatt.
Egy hétfő este megjelent kormányhatározattal 6 milliárd forint közpénzt kap Miskolc pályázat és kérelem benyújtása nélkül, a Diósgyőri Acélművek egykori területének megszerzésére.
Hétfő este olyan erős geomágneses vihar érte el a Földet, hogy az Aurora Borealis fénye még a Balaton jegét is megvilágította.
Február 12-17. között ismét a busóké lesz a főszerep Mohácson. A Busójárás 2026 farsangi felvonulással, csónakos Dunai átkeléssel és látványos máglyagyújtással is vár.
Az Urbex-fotók szerint a sánc rozsdás acélgerendái között ma fák nőttek, a lépcsők és járófelületek omladoznak – pedig 30-40 évvel ezelőtt még a sportág hazai...
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
Élete egyik legnagyobb vágyát váltotta valóra Oszter Alexandra, amikor édesapja, a 2021-ben elhunyt Oszter Sándor diósjenői birtokát közösségi és művészeti térré alakította.
Sokan próbáltak segíteni, de a jég alattakció majdnem tragédiába torkollott: január 18-án, vasárnap reggel a kiskunhalasi Sóstó jegén beszakadt a jég a lékvágók alatt, amikor...
Mátrafüreden, egy közkedvelt turistaút mentén farkasok támadtak meg és ejtettek el egy muflont. A helyszín alig néhány száz méterre található a buszmegállótól és az Ördög-forráshoz...