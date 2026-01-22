Grill-party a Balaton jegén: kolbász, tojás és bab rotyogott a befagyott tavon+ Videó

Nem mindennapi látvány: miközben sokan legfeljebb egy óvatos sétát vagy egy kis korcsolyázást vállalnak be a Balaton jegén, akadtak, akik ennél jóval tovább merészkedtek. Zsuzsi és Gábor ugyanis grill-partyt rendezett a befagyott tavon, és nem is akárhogyan.

A hideg nem tántorította el őket: a balatonkenesei Katica Pékség közösségi oldalára feltöltött videók tanúsága szerint komoly technikával és minőségi alapanyagokkal vonultak ki a jégre, hogy bebizonyítsák, a grillezés nem évszakfüggő műfaj. Ha elég vastag a jég – és elég elszánt a szakács.

Az első fogás egy klasszikus, de annál ütősebb ham&eggs volt, ami a jégen sülve is pontosan azt hozta, amit kell: ropogós, illatos, masszív reggeli. A folytatásban pedig jött a Bud Spencer-féle bab és egy válogatás kolbász, ahogy azt egy igazán balatoni, férfias menühöz illik.

A videók nemcsak az elkészült ételeket mutatják meg, hanem azt is, hogyan telik egy „téli balatoni nap” akkor, ha nem a fűtött nappaliban, hanem a jégen töltik. Füstölgő grill, havas panoráma, jeges tó – egyszerre abszurd és meglepően hangulatos.

A produkció persze nem buzdítás: a Balaton jege továbbra is csak ott és akkor biztonságos, ahol azt hivatalosan is engedélyezik. De az biztos, hogy ilyen környezetben ritkán sül kolbász, és nem mindennap látni, ahogy a tó jegén készül el egy komplett menü.

A videók alapján egy dolog biztos: ha egyszer befagy a Balaton, abból nem csak korcsolyázás lehet – hanem egy jó nagy grill-party is.

Címlapkép: Facebook