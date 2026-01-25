Ha a Balaton jegére lépnél ne tedd: erre hívták fel a figyelmet a hatóságok

Vasárnaptól teljes tilalom lépett életbe: senki sem léphet a Balaton jegére, a szabályszegők pedig akár 50 ezer forintos pénzbírságra számíthatnak. Az enyhébb időjárás miatt a jég a tó teljes területén életveszélyessé vált.

A Balaton Televízió tájékoztatása szerint vasárnaptól az egész tó területén érvényes a jégre lépés tilalma. A rendelkezés megszegői 5 ezertől 50 ezer forintig terjedő pénzbírságra számíthatnak.

Az operatív törzs szombati közleménye rámutatott, hogy az enyhülő időjárás következtében a természetes vizek jégpáncélja olvadni kezdett és elvékonyodott. Emiatt a jégre lépés mindenhol életveszélyes lehet. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője, Bagyó Sándor videóüzenetben figyelmeztetett arra, hogy még a korábban stabilnak vélt jégfelületeken is hirtelen alakulhatnak ki veszélyes rianások.

A vasárnapi időjárási előrejelzések szerint a jégviszonyok tovább romlanak, a szél hatására pedig nagyobb jégtáblák is elmozdulhatnak. Bagyó Sándor hangsúlyozta: ha valaki ennek ellenére mégis jégre merészkedik, azt csak sekély, jól ismert vízterület felett, rövid időre, elsősorban a délelőtti órákban tegye. Különösen kockázatosak a hosszabb kirándulások, a parti sétálóutak, illetve a rianások átlépése. A katasztrófavédelmi szervek – a tűzoltóság, a rendőrség, a mentőszolgálat és a vízimentők – egyöntetűen kérik a lakosságot, hogy vasárnap senki ne vállaljon kockázatot a Balaton jegén.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében a figyelmeztetést valamennyi természetes vízfelületre kiterjesztette. Az enyhülés hatására országszerte megindult a jég olvadása, sok helyen repedezett, kásás, egyenetlen jégfelületek alakultak ki, amelyek szintén életveszélyt jelentenek. A hatóság arra szólítja fel a lakosságot, hogy kerüljék a befagyott tavakat és folyókat, vészhelyzet esetén pedig haladéktalanul értesítsék a 112-es segélyhívószámot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakértők elismerik, hogy februárban még előfordulhat jelentősebb lehűlés, ami kedvezne a biztonságos jégképződésnek. Jelenleg azonban a lakosság biztonsága elsőbbséget élvez minden téli szabadidős tevékenységgel szemben.