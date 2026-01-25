A szerb és a magyar hatóságok közösen végzik az útlevél és vámellenőrzést a hamarosan induló Budapest–Belgrád vasútvonal járatain.
Ha a Balaton jegére lépnél ne tedd: erre hívták fel a figyelmet a hatóságok
Vasárnaptól teljes tilalom lépett életbe: senki sem léphet a Balaton jegére, a szabályszegők pedig akár 50 ezer forintos pénzbírságra számíthatnak. Az enyhébb időjárás miatt a jég a tó teljes területén életveszélyessé vált.
A Balaton Televízió tájékoztatása szerint vasárnaptól az egész tó területén érvényes a jégre lépés tilalma. A rendelkezés megszegői 5 ezertől 50 ezer forintig terjedő pénzbírságra számíthatnak.
Az operatív törzs szombati közleménye rámutatott, hogy az enyhülő időjárás következtében a természetes vizek jégpáncélja olvadni kezdett és elvékonyodott. Emiatt a jégre lépés mindenhol életveszélyes lehet. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője, Bagyó Sándor videóüzenetben figyelmeztetett arra, hogy még a korábban stabilnak vélt jégfelületeken is hirtelen alakulhatnak ki veszélyes rianások.
A vasárnapi időjárási előrejelzések szerint a jégviszonyok tovább romlanak, a szél hatására pedig nagyobb jégtáblák is elmozdulhatnak. Bagyó Sándor hangsúlyozta: ha valaki ennek ellenére mégis jégre merészkedik, azt csak sekély, jól ismert vízterület felett, rövid időre, elsősorban a délelőtti órákban tegye. Különösen kockázatosak a hosszabb kirándulások, a parti sétálóutak, illetve a rianások átlépése. A katasztrófavédelmi szervek – a tűzoltóság, a rendőrség, a mentőszolgálat és a vízimentők – egyöntetűen kérik a lakosságot, hogy vasárnap senki ne vállaljon kockázatot a Balaton jegén.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében a figyelmeztetést valamennyi természetes vízfelületre kiterjesztette. Az enyhülés hatására országszerte megindult a jég olvadása, sok helyen repedezett, kásás, egyenetlen jégfelületek alakultak ki, amelyek szintén életveszélyt jelentenek. A hatóság arra szólítja fel a lakosságot, hogy kerüljék a befagyott tavakat és folyókat, vészhelyzet esetén pedig haladéktalanul értesítsék a 112-es segélyhívószámot.
A szakértők elismerik, hogy februárban még előfordulhat jelentősebb lehűlés, ami kedvezne a biztonságos jégképződésnek. Jelenleg azonban a lakosság biztonsága elsőbbséget élvez minden téli szabadidős tevékenységgel szemben.
Szombaton is változékony, de már enyhülő időjárásra számíthatunk.
Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal.
Egyiptom egyszerre lenyűgöző és zavarba ejtő úti cél, különösen az egyedül utazó nők számára. Bár az ország nem veszélyes, a társadalmi működése sokszor egészen más.
Ismét ónos eső béníthatja meg az országot: több vármegyére figyelmeztetést adtak ki, mutatjuk, hol lesz a legrosszabb
Északi tájainkon kisebb havazás, dél felé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó.
A rendkívüli időjárási helyzet már most érezteti hatását a gázpiacon, ahol rekordmértékű áremelkedés figyelhető meg.
Az Atlanti-óceán felől érkező ciklonok hatására megszűnnek a kemény fagyok, a hőmérséklet országszerte fagypont fölé emelkedik, és egyre inkább esőre számíthatunk.
Budapest a pénzügyi válság szélén áll: a közlekedési cégek 90 milliárd forintos adóssághegyet görgetnek maguk előtt, miközben a kormány visszatartja az állami támogatást.
A vízgyűjtő területre 2025-ben átlagosan 516 milliméter csapadék hullott, ami 151 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál.
Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén megszavazta, hogy a következő uniós utasjogi szabályozásban is megmaradjon a jelenlegi, háromórás késési küszöb.
A Comore‑szigetek egzotikus úti célként csábít, de most mind az amerikai, mind a magyar hatóságok fokozott óvatosságra intik az oda készülőket.
A fővárosi közlekedési társaság ezzel folytatja az elmúlt években megkezdett, jelentős bérrendezési programját.
A Nyugat-Szahara térségében kialakult ciklonális tevékenység következtében jelentős mennyiségű sivatagi por érkezett Európába.
A gép a keleti parti idő szerint nem sokkal este tizenegy óra után landolt.
A reggeli órákban többfelé várható fagy és hideg levegő, nappal sem érkezik jelentős enyhülés.