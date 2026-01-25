2026. január 25. vasárnap Pál
3 °C Budapest
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Amint kialakult a jég, az emberek özönlöttek korcsolyázni a tóra kijelölt pályákra. 2017 januárjának első napjai olyan hideg időt hoztak, hogy a Balaton, Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava teljesen befagyott. A tavon a jégen át lehe
Utazás

Ha a Balaton jegére lépnél ne tedd: erre hívták fel a figyelmet a hatóságok

MTI
2026. január 25. 14:31

Vasárnaptól teljes tilalom lépett életbe: senki sem léphet a Balaton jegére, a szabályszegők pedig akár 50 ezer forintos pénzbírságra számíthatnak. Az enyhébb időjárás miatt a jég a tó teljes területén életveszélyessé vált.

A Balaton Televízió tájékoztatása szerint vasárnaptól az egész tó területén érvényes a jégre lépés tilalma. A rendelkezés megszegői 5 ezertől 50 ezer forintig terjedő pénzbírságra számíthatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az operatív törzs szombati közleménye rámutatott, hogy az enyhülő időjárás következtében a természetes vizek jégpáncélja olvadni kezdett és elvékonyodott. Emiatt a jégre lépés mindenhol életveszélyes lehet. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője, Bagyó Sándor videóüzenetben figyelmeztetett arra, hogy még a korábban stabilnak vélt jégfelületeken is hirtelen alakulhatnak ki veszélyes rianások.

A vasárnapi időjárási előrejelzések szerint a jégviszonyok tovább romlanak, a szél hatására pedig nagyobb jégtáblák is elmozdulhatnak. Bagyó Sándor hangsúlyozta: ha valaki ennek ellenére mégis jégre merészkedik, azt csak sekély, jól ismert vízterület felett, rövid időre, elsősorban a délelőtti órákban tegye. Különösen kockázatosak a hosszabb kirándulások, a parti sétálóutak, illetve a rianások átlépése. A katasztrófavédelmi szervek – a tűzoltóság, a rendőrség, a mentőszolgálat és a vízimentők – egyöntetűen kérik a lakosságot, hogy vasárnap senki ne vállaljon kockázatot a Balaton jegén.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében a figyelmeztetést valamennyi természetes vízfelületre kiterjesztette. Az enyhülés hatására országszerte megindult a jég olvadása, sok helyen repedezett, kásás, egyenetlen jégfelületek alakultak ki, amelyek szintén életveszélyt jelentenek. A hatóság arra szólítja fel a lakosságot, hogy kerüljék a befagyott tavakat és folyókat, vészhelyzet esetén pedig haladéktalanul értesítsék a 112-es segélyhívószámot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szakértők elismerik, hogy februárban még előfordulhat jelentősebb lehűlés, ami kedvezne a biztonságos jégképződésnek. Jelenleg azonban a lakosság biztonsága elsőbbséget élvez minden téli szabadidős tevékenységgel szemben.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #időjárás #veszély #figyelmeztetés #életveszély #jég #katasztrófavédelem #tilalom #tó #időjárás előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:31
13:55
13:01
12:33
12:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 24.
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
2026. január 25.
Súlyos, ami kiderült a grönlandi huzavona árnyékában: mire készül a sarkvidéken Trump és Putyin?
2026. január 24.
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
2026. január 24.
Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
NAPTÁR
Tovább
2026. január 25. vasárnap
Pál
4. hét
Január 25.
A lepra elleni harc világnapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
2
5 napja
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
3
6 napja
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
4
1 hete
A BKK térden állva könyörög a fővárosiaknak: ne üljenek autóba, ha ide mennének hétvégén
5
2 napja
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelfedezeti biztosítás
a hitelintézet vagy a hitelező által - a tartozás biztosítékául - követelt biztosítási szerződés. A biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a hitelezőre engedményezi.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 25. 13:01
Súlyos, ami kiderült a grönlandi huzavona árnyékában: mire készül a sarkvidéken Trump és Putyin?
Pénzcentrum  |  2026. január 25. 05:57
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
Agrárszektor  |  2026. január 25. 12:37
Új szabályozás jöhet az EU-ban: ez rengeteg termelőt érinthet