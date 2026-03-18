Kezdhetnek fellélegezni a magyar cégek? Remek számok jöttek, talán most kicsit könnyebb lehet

Tovább javultak a hazai nagyvállalatok bevételi várakozásai. Az üzleti klíma lassú, de folyamatos élénkülését jelzi, hogy az átlagosan várt árbevétel-növekedés 1,3 százalékra emelkedett. Eközben a cégek exportkilátásai is határozottan pozitív irányba mozdultak el.

Bár a gazdasági mutatók javuló tendenciát mutatnak, a piaci szereplők többsége továbbra is óvatos. A cégek 68 százaléka változatlan árbevétellel, 22 százaléka növekedéssel, míg 10 százaléka visszaeséssel számol a következő egy évben. A kilátások ugyanakkor a vállalatok méretétől függően eltérő képet mutatnak. A 2,1 és 4 milliárd forint közötti árbevételű vállalkozások átlagosan 1,4 százalékos, a 4,1 és 10 milliárd forint közöttiek pedig 1,8 százalékos bevételnövekedést várnak.

A 10 milliárd forint feletti forgalmú, legnagyobb vállalatoknál viszont egyértelműen a stabilitás dominál. Esetükben 90 százalék tervez stagnálással a következő tizenkét hónapban, és csupán 3 százalékuk tart a bevételek csökkenésétől - erről a K&H legfrissebb növekedési indexe adott hírt.

A külpiaci értékesítések terén szintén egyértelmű élénkülés tapasztalható. A visszaesésre számító cégek aránya a felére csökkent a korábbiakhoz képest, a növekedést váróké pedig azonos mértékben nőtt. Az exportáló vállalatok átlagosan 2,1 százalékos exportárbevétel-növekedéssel kalkulálnak. Ez a nemzetközi aktivitás fokozatos erősödését mutatja.

A nagyvállalati szektor stratégiáját jelenleg a hatékonyságnövelés, valamint a pénzügyi stabilitás és a tartalékképzés egyensúlya határozza meg. Bodor Tibor, a K&H vállalati divíziójának vezetője szerint a mesterséges intelligenciára épülő beruházások bizakodásra adnak okot. A teljes üzleti fordulathoz azonban a külső makrogazdasági bizonytalanságok enyhülésére is szükség van. A szakember kiemelte: az elkövetkező időszak elsősorban a nagyvállalati alkalmazkodásról és a piaci visszarendeződésről fog szólni.