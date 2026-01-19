Példátlan összefogás Budapesten: a fél város az eltűnt Egressy Mátyást keresi

Budapesten keresik a január 17-én eltűnt 18 éves Egressy Mátyást, aki egy V. kerületi szórakozóhelyről indult haza hajnalban, de azóta nem érkezett meg. A fiatal megtalálásáért példátlan összefogás bontakozott ki a fővárosban, a rendőrség mellett családtagok, barátok és önkéntesek ezrei csatlakoztak a kereséshez.

Az eltűnés körülményei egyelőre tisztázatlanok. A fiatal január 17-én, szombaton hajnali 2 óra 15 perckor hagyta el az V. kerületi szórakozóhelyet, hogy hazainduljon. Amikor nem érkezett meg otthonába, családja azonnal keresni kezdte. Eleinte mobiltelefonja segítségével még követni tudták az útját, később azonban a készülék jele megszűnt.

Az aggódó édesapa, Egressy Attila részletesen ismertette fia utolsó ismert útvonalát: "A zsebeit kipakolhatták, mert a telefonja ott jelzett legutóbb. Azt tudjuk, hogy a járművön elaludt, és hajnali négy körül az Örs vezér terénél leszállították. A legfájóbb, hogy nem segítettek neki, csak letessékelték. A térfigyelő kamerákon látták, hogy HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszajött. Ezután metróval, hat óra után pár perccel a Kossuth térre utazott, onnan pedig reggel fél hétkor átsétált a Lánchídon" – nyilatkozta Blikknek az apa.

EZ IS ÉRDEKELHET Új információkat közölt a rendőrség Egressy Mátyás eltűnése kapcsán A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a közösségi médiában terjedő találgatások helyett érdemi információikat közvetlenül náluk jelentsék.

A keresésben résztvevők Budapest forgalmas közlekedési csomópontjainál helyeztek el plakátokat a fiatal fotójával. Többek között a Batthyány tér aluljárójában, a Déli pályaudvar metrólejárójánál, valamint a Széll Kálmán téren és az Örs vezér terén is kihelyezték a keresési felhívást.

A megtalálás érdekében Facebook-csoportot hoztak létre, ahol családtagok, barátok és ismeretlenek egyaránt megosztják információikat, illetve bátorító üzeneteket küldenek a fiatalnak. A közösségi média mellett a hazai közélet több szereplője is bekapcsolódott a keresésbe.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága továbbra is várja a bejelentéseket. Aki bármilyen információval rendelkezik Egressy Mátyás hollétéről, hívja a 112-es segélyhívó számot. Névtelen bejelentés a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon tehető meg a nap 24 órájában.