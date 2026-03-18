2026. március 18. szerda Sándor, Ede
16 °C Budapest
fotó: Erste Bank
Hitel

Erstés vagy? Nagyon fontos szolgáltatás szűnik meg hamarosan, téged is érinthet

hvg.hu
2026. március 18. 12:31

Az Erste Bank március 28-tól megszünteti a George mobilalkalmazás támogatását az Android 9 operációs rendszert futtató okostelefonokon. Ezt követően az alkalmazást már nem lehet letölteni vagy aktiválni, nyár elejétől pedig a már telepített programok működése is leáll - számolt be a HVG.

A pénzintézet tájékoztatása alapján a kivezetés két lépcsőben történik a régebbi készülékeken. Március 28-tól az alkalmazásáruházakból már nem lesz letölthető, illetve újonnan sem lehet majd aktiválni a George Appot. Azok az ügyfelek, akiknek már telepítve van a telefonján az alkalmazás, egy darabig még zavartalanul használhatják azt. Június 1-jétől azonban számukra is végleg elérhetetlenné válik a szolgáltatás ezen a felületen.

A támogatás megszűnése nem jelenti azt, hogy az érintettek mobilbankolás nélkül maradnak. Az okostelefonok böngészőjéből belépve továbbra is teljeskörűen elérhetők maradnak a George internetbanki funkciói. Aki bizonytalan abban, hogy pontosan milyen operációs rendszer fut a készülékén, a Beállítások menü Telefon névjegye pontjában ellenőrizheti az Android aktuális verziószámát.

Az Erste döntése informatikai szempontból indokolt, hiszen a Google által 2018 augusztusában kiadott Android 9 mára elavultnak számít. A technológiai vállalat 2022 januárjában adta ki hozzá az utolsó biztonsági frissítést. Így a rendszer használata biztonsági okokból már egy ideje nem javasolt. A statisztikák szerint az androidos eszközöknek már csak mintegy 4,5 százaléka futtatja ezt a régi verziót.

Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
Sok banki ügyfél ütközik bele abba, hogy régebbi okostelefonján egyszer csak nem működik a mobilbank: az alkalmazás nem frissül, nem indul el, a belépést sem engedi.
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási tevékenység
szigorúan szabályozott gazdasági, pénzügyi tevékenység. Szerződésen, jogszabályon vagy tagsági viszonyon alapuló kötelezettségvállalás, amely során a biztosító megszervezi a veszélyközösséget, matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja a biztosítási díjat, meghatározott tartalékot képez, a kockázatokat átvállalja, és szolgáltatásokat teljesít.

