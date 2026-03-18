Az alacsonyabb limitek módosítása sok esetben ingyenes, magasabb készpénzfelvételi keretnél viszont már több száz, sőt akár 1300–1400 forintos díjjal is számolni kell.
Erstés vagy? Nagyon fontos szolgáltatás szűnik meg hamarosan, téged is érinthet
Az Erste Bank március 28-tól megszünteti a George mobilalkalmazás támogatását az Android 9 operációs rendszert futtató okostelefonokon. Ezt követően az alkalmazást már nem lehet letölteni vagy aktiválni, nyár elejétől pedig a már telepített programok működése is leáll - számolt be a HVG.
A pénzintézet tájékoztatása alapján a kivezetés két lépcsőben történik a régebbi készülékeken. Március 28-tól az alkalmazásáruházakból már nem lesz letölthető, illetve újonnan sem lehet majd aktiválni a George Appot. Azok az ügyfelek, akiknek már telepítve van a telefonján az alkalmazás, egy darabig még zavartalanul használhatják azt. Június 1-jétől azonban számukra is végleg elérhetetlenné válik a szolgáltatás ezen a felületen.
A támogatás megszűnése nem jelenti azt, hogy az érintettek mobilbankolás nélkül maradnak. Az okostelefonok böngészőjéből belépve továbbra is teljeskörűen elérhetők maradnak a George internetbanki funkciói. Aki bizonytalan abban, hogy pontosan milyen operációs rendszer fut a készülékén, a Beállítások menü Telefon névjegye pontjában ellenőrizheti az Android aktuális verziószámát.
Az Erste döntése informatikai szempontból indokolt, hiszen a Google által 2018 augusztusában kiadott Android 9 mára elavultnak számít. A technológiai vállalat 2022 januárjában adta ki hozzá az utolsó biztonsági frissítést. Így a rendszer használata biztonsági okokból már egy ideje nem javasolt. A statisztikák szerint az androidos eszközöknek már csak mintegy 4,5 százaléka futtatja ezt a régi verziót.
