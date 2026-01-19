2026. január 19. hétfő Sára, Márió
Budapest, Magyarország- 2024. július 12.
Szórakozás

Egyre többen követelik az Ötkert nevű szórakozóhely bezárását Egressy Mátyás eltűnése miatt

Pénzcentrum
2026. január 19. 10:05

Egyre hangosabbak azok a felháborodott reakciók, amelyek az eltűnt Egressy Mátyás ügye kapcsán már nemcsak a keresésre, hanem a belvárosi Ötkert azonnali bezáratására is felszólítanak, a szórakozóhely felelősségét firtatva a történtekben.

Egressy Mátyás, a 18 éves fiatalember január 17-én hajnalban a belvárosi Ötkert szórakozóhelyről indult egyedül haza, azóta azonban nem találják. Eltűnése országos figyelmet kapott, és a keresésében széles körű összefogás alakult ki.

A vasárnap esti órákban elterjedt egy információ, amely szerint megtalálták volna a fiút, ezt azonban mind a fiatalember édesapja, mind a hatóságok cáfolták. A rendőrség megerősítette, hogy a keresés továbbra is folyamatban van.

Mindeközben Király Nóra, országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében az Ötkert azonnali bezáratását követeli, ugyanis a fiú onnan indult haza péntek hajnalban. 

A követelés megosztotta a kommentelőket. Egyesek támogatták Király Nóra felvetését, mások viszont amellett érveltek, hogy a szórakozóhely nem tehető felelőssé a történtekért, ezért a bezáratás nem lenne arányos következmény.

Az eltűnt fiatalember keresése jelenleg is tart, a hatóságok és önkéntesek továbbra is várják a lakosság segítségét.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #rendőrség #facebook #hatóság #vendéglátóhely #önkéntes #szórakozás #kábítószer #bűnügy #politika #közösségi média

