Egyre többen követelik az Ötkert nevű szórakozóhely bezárását Egressy Mátyás eltűnése miatt

Egyre hangosabbak azok a felháborodott reakciók, amelyek az eltűnt Egressy Mátyás ügye kapcsán már nemcsak a keresésre, hanem a belvárosi Ötkert azonnali bezáratására is felszólítanak, a szórakozóhely felelősségét firtatva a történtekben.

Egressy Mátyás, a 18 éves fiatalember január 17-én hajnalban a belvárosi Ötkert szórakozóhelyről indult egyedül haza, azóta azonban nem találják. Eltűnése országos figyelmet kapott, és a keresésében széles körű összefogás alakult ki.

A vasárnap esti órákban elterjedt egy információ, amely szerint megtalálták volna a fiút, ezt azonban mind a fiatalember édesapja, mind a hatóságok cáfolták. A rendőrség megerősítette, hogy a keresés továbbra is folyamatban van.

Mindeközben Király Nóra, országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében az Ötkert azonnali bezáratását követeli, ugyanis a fiú onnan indult haza péntek hajnalban.

A követelés megosztotta a kommentelőket. Egyesek támogatták Király Nóra felvetését, mások viszont amellett érveltek, hogy a szórakozóhely nem tehető felelőssé a történtekért, ezért a bezáratás nem lenne arányos következmény.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az eltűnt fiatalember keresése jelenleg is tart, a hatóságok és önkéntesek továbbra is várják a lakosság segítségét.