Tűzoltásra sem elég Nagy Mártonék új mentőcsomagja? Súlyos válságban a magyar éttermek

Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A múlt héten bejelentett éttermi mentőcsomag átmeneti könnyebbséget hozhat a vendéglátóiparnak, de a szektor szereplői szerint messze nem jelent valódi megoldást. Andrejszki Richárd úgy látja: bár a friss intézkedések javíthatnak a likviditási helyzeten, a vendéglátás problémái ennél jóval mélyebbek. A tartósan magas költségek, a gyenge kereslet és a kifáradt tartalékok miatt sok vállalkozás már túlélő üzemmódban működik, így a csomag legfeljebb lassíthatja a bezárások ütemét, de nem állítja helyre a szektor stabilitását.
Az elmúlt héten a kormány egy gyorssegélynek szánt mentőcsomagot jelentett be a vendéglátóipar számára, válaszul arra a hónapok óta tartó feszültségre, amelyet a magas energiaárak, a dráguló alapanyagok és a visszafogott fogyasztás egyszerre okoz az éttermeknek.
A csomag célja, hogy átmeneti likviditási könnyítést adjon a szektornak, és lassítsa a bezárások ütemét egy olyan időszakban, amikor sok vállalkozás már tartalékok nélkül, túlélő módban működik. Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, valamint Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke is értékelte lapunknak a csomag hatásait, mindketten üdvözölték a lépést.
A bejelentésre most a piac egyik meghatározó szereplője, Andrejszki Richárd, a Chef Market Zrt. és a Culinaris Retail Kft. tulajdonosa reagált a Pénzcentrumnak, aki szerint bár a lépés jó irány, a vendéglátás problémái ennél jóval mélyebbek és hosszabb távú megoldásokat igényelnek.
A bejelentett éttermi szektort támogató intézkedéscsomag összességében pozitív irány, és kétségtelenül jelent némi könnyebbséget a vendéglátóipar számára, különösen likviditási és finanszírozási oldalról. Ugyanakkor fontos látni, hogy a szektor problémái ennél mélyebbek és strukturálisabbak.
A Chef Market vezetője mind a partnerkapcsolatain, mind komoly kutatási anyagain keresztül úgy látja, hogy a jelenlegi helyzetben a vendéglátás legnagyobb kihívásai továbbra is az energia- és alapanyagárak tartósan magas szintje, a bérköltségek erős nyomása, valamint a kereslet visszafogottsága és a fogyasztók árérzékenysége.
Ebben a kontextusban ez a csomag inkább tűzoltásnak nevezhető, mint valódi, hosszú távú megoldásnak. Rövid távon segíthet abban, hogy egyes szereplők átvészeljék a következő időszakot, de önmagában nem fogja érdemben helyreállítani a szektor jövedelmezőségét vagy stabilitását. Azt is reálisan ki kell mondani, hogy sok szereplő számára ez a segítség már későn érkezik: az elmúlt 1–2 évben nagyon sok tartalék elfogyott, számos vállalkozás már most is túlélő üzemmódban működik.
- mondja a szekember.
Elmondása szerint a gyakorlatban ez a csomag leginkább arra lehet elég, hogy lassítsa a további bezárások ütemét, időt adjon az alkalmazkodásra, azonban nem fogja megoldani a vendéglátás alapvető üzleti modellproblémáit. Ahhoz, hogy a szektor valóban újra egészséges pályára álljon, kiszámítható gazdasági környezetre, stabil keresletre és hosszabb távú, célzott szakmai programokra lenne szükség, nem csak eseti válságkezelő csomagokra.
