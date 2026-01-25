2026. január 25. vasárnap Pál
3 °C Budapest
Budapest, 2021. június 13.
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 4. játékhéten

Pénzcentrum
2026. január 25. 16:10

Kihúzták a Hatoslottó 2026/4. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson már 2 milliárd forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 4. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai a 4. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

3; 7; 13; 22; 41, 43.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (5. játékhét) már 2000 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón a 4. héten:

  • 5 találat: egyenként 224 830 forint
  • 4 találat: egyenként 5 070 forint
  • 3 találat: egyenként 2 290 forint

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA 

