Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 4. játékhéten

Kihúzták a Hatoslottó 2026/4. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson már 2 milliárd forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 4. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai a 4. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

3; 7; 13; 22; 41, 43.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (5. játékhét) már 2000 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón a 4. héten:

5 találat: egyenként 224 830 forint

4 találat: egyenként 5 070 forint

3 találat: egyenként 2 290 forint

