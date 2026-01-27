2026. január 27. kedd Angelika
Hackerek kriptovaluta csalás vírus szoftver segítségével
Szórakozás

Újfajta csalás terjed a nemrég elhunyt Tarr Béla nevével: nehogy bedőlj, ordas nagy lehúzás az egész

Pénzcentrum
2026. január 27. 13:21

A 444.hu beszámolója szerint egy olvasó története rámutatott, hogyan tudnak a csalók álcázott Facebook-hirdetésekkel pénzt kicsalni emberekből úgy, hogy azokat újságcikknek álcázzák. A hirdetés egy hamis sztorit sugallt arról, hogy Tarr Béla 600 millió forintos végrendeletet hagyott hátra, és kriptobefektetésbe helyezte vagyonát, ami sokakat megtévesztett.

A 444 olvasója, Jenő, elmondta, hogy rákattintott a hirdetésre, mert hitelesnek tűnt, és bizalomgerjesztőnek találta a történetet. Ennek hatására regisztrált egy Zyron Fundoriax nevű oldalon, majd megadta adatait és befizetett 250 dollárt, azt remélve, hogy befektetése növekedni fog - számolt be róla a 444.

A csalók aztán felhívták telefonon is, magyar számról, és azt állították, hogy „brókerként” segítenek a befektetés kezelésében. A beszélgetés során arra kérték, hogy készítsen fiókokat különböző pénzügyi alkalmazásokban, sőt személyi okmányait is kérésre feltöltésre bízták. Jenő ekkor gyanút fogott és leállította a tranzakciókat.

Kapcsolódó cikkeink:

Utólag felismerte a csalás tipikus jeleit, mint például a gyors regisztrációs nyomást, a jelszó nélküli belépést, azonosítás nélküli hívásokat, illetve a kétes cégadatokat, amelyeket a csalók referenciaként mutattak. A fizetés végül dubai címre érkezett, és a bank már nem tudta visszavonni azt, miután a tranzakciót jóváhagyta.

Jenő azt írta, hogy nem tervez rendőrségi feljelentést, mert attól tart, hogy az csak további költségeket okozna. Ehelyett publikussá tette a történetét, hogy mások ne dőljenek be hasonló átveréseknek.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #csalás #facebook #kiberbűnözés #csalók #szórakozás #tranzakció #adathalászat #kriptovaluta #internetes csalások #kripto

