Újfajta csalás terjed a nemrég elhunyt Tarr Béla nevével: nehogy bedőlj, ordas nagy lehúzás az egész
A 444.hu beszámolója szerint egy olvasó története rámutatott, hogyan tudnak a csalók álcázott Facebook-hirdetésekkel pénzt kicsalni emberekből úgy, hogy azokat újságcikknek álcázzák. A hirdetés egy hamis sztorit sugallt arról, hogy Tarr Béla 600 millió forintos végrendeletet hagyott hátra, és kriptobefektetésbe helyezte vagyonát, ami sokakat megtévesztett.
A 444 olvasója, Jenő, elmondta, hogy rákattintott a hirdetésre, mert hitelesnek tűnt, és bizalomgerjesztőnek találta a történetet. Ennek hatására regisztrált egy Zyron Fundoriax nevű oldalon, majd megadta adatait és befizetett 250 dollárt, azt remélve, hogy befektetése növekedni fog - számolt be róla a 444.
A csalók aztán felhívták telefonon is, magyar számról, és azt állították, hogy „brókerként” segítenek a befektetés kezelésében. A beszélgetés során arra kérték, hogy készítsen fiókokat különböző pénzügyi alkalmazásokban, sőt személyi okmányait is kérésre feltöltésre bízták. Jenő ekkor gyanút fogott és leállította a tranzakciókat.
Utólag felismerte a csalás tipikus jeleit, mint például a gyors regisztrációs nyomást, a jelszó nélküli belépést, azonosítás nélküli hívásokat, illetve a kétes cégadatokat, amelyeket a csalók referenciaként mutattak. A fizetés végül dubai címre érkezett, és a bank már nem tudta visszavonni azt, miután a tranzakciót jóváhagyta.
Jenő azt írta, hogy nem tervez rendőrségi feljelentést, mert attól tart, hogy az csak további költségeket okozna. Ehelyett publikussá tette a történetét, hogy mások ne dőljenek be hasonló átveréseknek.
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 4. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 3 milliárd 778 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?.
A színészt nemzetközi elfogatóparancs alapján vitték el egy budapesti okmányirodából, miközben egyedül nevelte tizenkét éves lányát.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/4. heti nyerőszámait.
Az elmúlt években közel 90 fürdő tűnt el a rendszerből, a gyógyfürdők száma stagnál, az élményfürdők és strandok viszont soha nem látott ütemben szaporodnak.
Újabb hírek érkeztek a zenész állapotáról: bár a tüdőgyulladáson már túl van, a gyógyulás még nem ért véget.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/4. heti nyerőszámait.
Az Oscar-díj történetében először 2002 óta új kategóriát vezettek be: a legjobb szereplőválogatás díját.
A Forni di Napoli csapata a világ egyik legnagyobb pizzaversenyén, a Riminiben megrendezett Pizza Senza Frontiere világbajnokságon a negyedik helyen végzett.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/4. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
A Kispál és a Borz tíz év után, míg a 30Y féléves kihagyást követően koncertezik újra a rendezvényen.
A magyar kultúra napja minden évben arra emlékeztet, honnan jövünk, és milyen gazdag hagyományokból építkezik a közös identitásunk.
A bejelentés után Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke értékelte lapunknak a csomag hatásait.
Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint valódi könnyebbséget hozhat a vendéglátóiparnak az új intézkedéscsomag.
A fesztiválpiac néhány évvel ezelőtt még a túlélésért küzdött, ma viszont újra a globális szórakoztatóipar egyik legforróbb terepe.
Sokkoló hírt közölt Egressy Mátyás családja: nagy valószínűséggel ő a Lánchídról a Dunába esett személy
Sajtóközleményben adott tájékoztatást az MTK Park Teniszklub az elmúlt napokban eltűnt játékosa, Egressy Mátyás ügyében.
A Dunában továbbra is keresik a január 17-én eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, ám a folyón megindult jégzajlás jelentősen megnehezíti a kutatást
Elképesztő gyorsasággal fogytak el a jegyek: egy hónap alatt sold out lett a DJ-show.
