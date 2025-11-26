A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferenciáján Dr. Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatója bemutatta be a legfrissebb trendeket a...
Bejelentette a multi, rengeteg embert küld el az AI miatt: elképesztő, hányan kerülhetnek utcára
A HP a következő három évben akár hatezer munkahely megszüntetésére készül. A döntés mögött az áll, hogy a vállalat egyre több feladatot bíz mesterséges intelligenciára. A cég egy éve még közel 58 ezer alkalmazottal működött.
Az elmúlt időszakban már bejelentett egy nagyjából hétezer fős létszámleépítést, amit később újabb 1000-2000 fővel növelt. Most ehhez adódik hozzá a friss, mintegy hatezer fős csökkentés. A vállalat szerint ez egy szélesebb átalakítás része.
A cél az innováció felpörgetése, a termelékenység javítása és az ügyfélkiszolgálás hatékonyabbá tétele AI alapú megoldásokkal. A technológiai szektorban hasonló folyamat figyelhető meg.
Az Amazon októberben azt közölte, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése miatt nagyjából tizennégy ezer adminisztratív helyet szüntet meg. A HP legutóbbi pénzügyi negyedévében 55,3 milliárd dolláros bevételt ért el. Ez körülbelül 3 százalékos bővülés az előző évhez képest. A nyeresége viszont 9 százalékkal csökkent és 2,5 milliárd dollár lett.
Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
A kutatás kiindulópontja egy meglepő megfigyelés: a lottónyertesek, bár hirtelen komoly vagyonhoz jutnak, nem vállalnak több gyereket, mint mások.
A jelenségnek számos oka van, de a fontosabbak közül a belső kommunikáció, illetve a munkahelyi légkör és kultúra a legkönnyebben orvosolhatók közé tartozik.
Mennyit ér ma egy diploma Magyarországon? Európai összevetésben óriási különbségek rajzolódnak ki – mutatjuk, hol és miért fizet igazán a tudás.
Izland sokak szemében a magas fizetések és a biztos megélhetés országának tűnik, ám a valóság jóval árnyaltabb.
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
Nemrégiben nyújtották be a Parlamentben a dolgozói nyereségrészesedés bevezetéséről szóló, ellenzéki törvényjavaslatot.
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
A munkaidőnaptár alapján január 2. áthelyezett pihenőnapként szerepel, így meghosszabbítja az újévi hétvégét, de ennek ára egy szombati munkanap lesz.
A II. kerületben volt a legmagasabb átlagbér 2024 első kilenc hónapjában, míg a bérnövekedés dinamikája jelentős területi különbségeket mutat országszerte.
A vendéglátásban sokáig háttérben maradtak azok a képességek, amelyek valójában a siker kulcsai – empátia, figyelem, közösségépítés.
Felmondás közös megegyezéssel: a közös megegyezés felmondási idő szempontjából mit jelent, a munka törvénykönyve szerint mennyi a végkielégítés közös megegyezés esetén?
Közel a megállapodás a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum emeléséről.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
Íme azok a karrierutak, amelyek kifejezetten jó fizetést és stabil szakmai jövőt kínálnak a nők számára is.
Ha itt élsz Magyarországon, ne csodálkozz, hogy nem kapsz munkát: bődületesek a régiók közti különbségek, sokaknak költözniük kellene
2024-ben nőtt Magyarországon a hosszútávú munkanélküliség aránya, melyért főként a hazai régiós különbségek okolhatók.
Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
Megérheti logisztikai területen dolgozó ügyintézőnek lenni, ugyanis a munkakör olyan előrelépési lehetőségeket kínál, amikben a vezetők bőven 1 millió forint felett keresnek.
Kiderült, már nem jár Novák Katalinnak a havi 5,7 milliós juttatása: ezért nem kapja meg "nyugdíját" a volt államfő
Piaci munkát vállalt Novák Katalin, így a volt államfőnek immár nem folyósítják a havi 5,7 milliós "elnöki nyugdíjat".
Több mint 10 százalékkal csökkent a meghirdetett ügyfélszolgálati állások száma tavaly óta – derül ki a Profession.hu elemzéséből.
A 19-29 év közötti dolgozók 50 százaléka stabilnak érzi a munkahelyét, a fiatalok 43 százaléka szerint meg is becsülik a munkahelyén.
Sokan érdeklődnek az új „Óvodai nevelő” technikusi képzés iránt, amely érettségi után közvetlenül óvodapedagógusi munkát és akár bruttó 640 900 forintos kezdő fizetést kínál.
Súlyos, ami kiderült a gödi akkugyár bővítéséről: hiába az ígéret, rengeteg magyart hagynak az út szélén
Figyelemre méltó, hogy a támogatási szerződés nem tartalmaz új munkahelyek létrehozására vonatkozó előírást, csak a meglévő állomány megtartását.
