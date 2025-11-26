2025. november 26. szerda Virág
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az üzletemberek a mesterséges intelligenciát használják a munka, az AI Learning és a mesterséges intelligencia segítésére. Üzleti, modern technológia, internet és hálózati koncepció. AI technológia a mindennapi életben. M.I., chat AI,
HRCENTRUM

Bejelentette a multi, rengeteg embert küld el az AI miatt: elképesztő, hányan kerülhetnek utcára

MTI
2025. november 26. 11:01

A HP a következő három évben akár hatezer munkahely megszüntetésére készül. A döntés mögött az áll, hogy a vállalat egyre több feladatot bíz mesterséges intelligenciára. A cég egy éve még közel 58 ezer alkalmazottal működött.

Az elmúlt időszakban már bejelentett egy nagyjából hétezer fős létszámleépítést, amit később újabb 1000-2000 fővel növelt. Most ehhez adódik hozzá a friss, mintegy hatezer fős csökkentés. A vállalat szerint ez egy szélesebb átalakítás része.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cél az innováció felpörgetése, a termelékenység javítása és az ügyfélkiszolgálás hatékonyabbá tétele AI alapú megoldásokkal. A technológiai szektorban hasonló folyamat figyelhető meg.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Amazon októberben azt közölte, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése miatt nagyjából tizennégy ezer adminisztratív helyet szüntet meg. A HP legutóbbi pénzügyi negyedévében 55,3 milliárd dolláros bevételt ért el. Ez körülbelül 3 százalékos bővülés az előző évhez képest. A nyeresége viszont 9 százalékkal csökkent és 2,5 milliárd dollár lett.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #munkahely #elbocsátás #amazon #vállalat #létszámleépítés #technológia #innováció #mesterséges intelligencia #ai #munkahelyek #alkalmazottak #automatizálás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:30
11:16
11:10
11:01
10:44
HR BLOGGER
legacykft  |  2025.11.25 17:46
Tényleg külön kell választanunk a munkát és a magánéletet?
Vajon miért érezzük azt olyan gyakran, hogy két külön világ között próbálunk lavírozni? Hogy a munka...
hrdoktor  |  2025.11.25 07:36
Mit egyen, ha gyomorfekélyben szenved?
Gyomorfekély esetén a gyomor védőnyálkahártyáján nyílt seb alakul ki. Milyen jelek utalnak erre, és...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
laskainelli  |  2025.11.13 08:15
A megrekedt kapcsolat oka és megoldása
Sokan élik meg azt a frusztráló érzést, hogy a párkapcsolatuk mintha egyhelyben toporogna. Nincs nag...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 26.
Készülhetnek a magyar dolgozók: óriási változás előtt állunk, aki nem alkalmazkodik, hamar elhasalhat
2025. november 26.
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2025. november 25.
Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
NAPTÁR
Tovább
2025. november 26. szerda
Virág
48. hét
November 26.
A szerelmi vallomás napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2
3 napja
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
3
3 hete
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
4
2 napja
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
5
1 hete
Minimálbér 2026: megérkezett a várva várt összeg, kevéske minimálbér emelés jöhet a dolgozóknak jövőre
PÉNZÜGYI KISOKOS
SHA
Kifizetés esetén a fizetéssel kapcsolatos költségeket a kedvezményezett és a kifizetést kezdeményező közösen megosztva viselik. A átutalási megbízáson a SHA kódot kell feltüntetni, ha az ügyletet ilyen kondíciókkal kívánja igénybe venni az ügyfél.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 11:16
Kemény 2026-os év elé néz Magyarország: jövőre is köhöghet a gazdaság, mi lesz a kamatcsökkentéssel?
Pénzcentrum  |  2025. november 26. 10:37
Készülhetnek a magyar dolgozók: óriási változás előtt állunk, aki nem alkalmazkodik, hamar elhasalhat
Agrárszektor  |  2025. november 26. 10:31
Most már biztos: drágábbak lesznek a zártkertek is