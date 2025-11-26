Bejelentette a multi, rengeteg embert küld el az AI miatt: elképesztő, hányan kerülhetnek utcára

A HP a következő három évben akár hatezer munkahely megszüntetésére készül. A döntés mögött az áll, hogy a vállalat egyre több feladatot bíz mesterséges intelligenciára. A cég egy éve még közel 58 ezer alkalmazottal működött.

Az elmúlt időszakban már bejelentett egy nagyjából hétezer fős létszámleépítést, amit később újabb 1000-2000 fővel növelt. Most ehhez adódik hozzá a friss, mintegy hatezer fős csökkentés. A vállalat szerint ez egy szélesebb átalakítás része.

A cél az innováció felpörgetése, a termelékenység javítása és az ügyfélkiszolgálás hatékonyabbá tétele AI alapú megoldásokkal. A technológiai szektorban hasonló folyamat figyelhető meg.

Az Amazon októberben azt közölte, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése miatt nagyjából tizennégy ezer adminisztratív helyet szüntet meg. A HP legutóbbi pénzügyi negyedévében 55,3 milliárd dolláros bevételt ért el. Ez körülbelül 3 százalékos bővülés az előző évhez képest. A nyeresége viszont 9 százalékkal csökkent és 2,5 milliárd dollár lett.