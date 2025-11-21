2025. november 21. péntek Olivér
Brzezinka, 2024. január 22.Elon Musk dél-afrikai-amerikai milliárdos üzletember látogatást tesz az egykori auschwitz-birkenaui náci koncentrációs táborban a lengyelországi Oswiecimben 2024. január 22-én, öt nappal a tábor felszabadít
Tech

Meredek kijelentést tett Elon Musk a mesterséges intelligenciáról: hamarosan munkára, pénzre se lesz szükség

Pénzcentrum
2025. november 21. 15:30

A Tesla vezérét nemrég a CNBC kérdezte a mesterséges intelligencia jövőjéről, Musk pedig meredek jóslattal állt elő: szerinte 10–20 éven belül a munka teljesen opcionálissá válhat, a pénz pedig fokozatosan elveszíti a jelentőségét az egyre fejlettebb AI és robotika miatt.  

Elon Musk merész jóslattal állt elő nemrég a társadalmi rend átalakulásával kapcsolatban: szerinte mindössze 10–20 éven belül teljesen átalakulhat a munka és a gazdaság szerepe. A techmogul úgy véli, hosszú távon a munkavégzés „opcionális” lesz, nagyjából úgy, mint a kertészkedés vagy egy videojáték, amit az ember csak azért csinál, mert élvezi.

Musk szerint a fejlett AI- és robottechnológiák olyan szintre jutnak, hogy a társadalom működéséhez már nem lesz szükség emberi munkára.

Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
EZ IS ÉRDEKELHET
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
A jelen eseményei olyan sebességgel sodornak bennünket, hogy a jövőkutatás immár nem jóslás, hanem útmutató a túléléshez.

A folyamat azonban addig még rengeteg feladatot és fejlesztést igényel. Inspirációként Iain M. Banks „Culture” univerzumát említi, ahol a pénz teljesen eltűnik a rendszerből - Musk szerint ez a forgatókönyv reális lehet, ha elég messzire tekintünk a jövőbe.

Bár a pénz szerinte idővel elveszítheti jelentőségét, a milliárdos hangsúlyozza: bizonyos korlátok továbbra is fennmaradnak, például az energiaellátás vagy a fizikai erőforrások határai. A mesterséges intelligencia fejlődése azonban szerinte olyan átalakulást indíthat el, amelyben a jelenlegi gazdasági alapok teljesen értelmüket vesztik.

Címlapfotó: Zbigniew Meissner, MTI/MTVA 
 
#pénz #tech #munka #gazdaság #tesla #jövő #technológia #mesterséges intelligencia #ai #elon musk #robotika

