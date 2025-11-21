Németország gazdasági problémáinak megoldására tett lépések, különösen az energiaárak csökkentésére irányuló intézkedések, pozitív hatással lehetnek a magyar gazdaságra is.
Meredek kijelentést tett Elon Musk a mesterséges intelligenciáról: hamarosan munkára, pénzre se lesz szükség
A Tesla vezérét nemrég a CNBC kérdezte a mesterséges intelligencia jövőjéről, Musk pedig meredek jóslattal állt elő: szerinte 10–20 éven belül a munka teljesen opcionálissá válhat, a pénz pedig fokozatosan elveszíti a jelentőségét az egyre fejlettebb AI és robotika miatt.
Elon Musk merész jóslattal állt elő nemrég a társadalmi rend átalakulásával kapcsolatban: szerinte mindössze 10–20 éven belül teljesen átalakulhat a munka és a gazdaság szerepe. A techmogul úgy véli, hosszú távon a munkavégzés „opcionális” lesz, nagyjából úgy, mint a kertészkedés vagy egy videojáték, amit az ember csak azért csinál, mert élvezi.
Musk szerint a fejlett AI- és robottechnológiák olyan szintre jutnak, hogy a társadalom működéséhez már nem lesz szükség emberi munkára.
A folyamat azonban addig még rengeteg feladatot és fejlesztést igényel. Inspirációként Iain M. Banks „Culture” univerzumát említi, ahol a pénz teljesen eltűnik a rendszerből - Musk szerint ez a forgatókönyv reális lehet, ha elég messzire tekintünk a jövőbe.
Bár a pénz szerinte idővel elveszítheti jelentőségét, a milliárdos hangsúlyozza: bizonyos korlátok továbbra is fennmaradnak, például az energiaellátás vagy a fizikai erőforrások határai. A mesterséges intelligencia fejlődése azonban szerinte olyan átalakulást indíthat el, amelyben a jelenlegi gazdasági alapok teljesen értelmüket vesztik.
Az AI-t már alkalmazó vállalatok többsége szerint a technológia javítja a működés hatékonyságát.
Az amerikai bíróság döntése szerint a Meta nem sértett versenyjogi szabályokat az Instagram és a WhatsApp felvásárlásával.
Az Európai Unió szerdán egyszerűsíti a mesterséges intelligenciára és adatvédelemre vonatkozó szabályozását.
Őszintén vallott a Google vezérigazgatója: ez szerinte a legnagyobb fenyegetés - óriási lufik pukkanhatnak ki pillanatok alatt
A Google anyavállalat, az Alphabet vezérigazgatója szerint egy esetleges mesterséges intelligencia lufi kipukkanása minden vállalatot érintene.
Csalók most a Magyar Államkincstár nevében küldenek SMS-eket adategyeztetés ürügyén.
Tömeges tiltogatásba kezdett a Facebook: bárkinek ok nélkül, örökre eltűnhet a profilja - mi folyik itt?
A felfüggesztés különösen problémás azok számára, akik oldalak vagy csoportok adminisztrátoraiként, szerkesztőiként dolgoznak.
A vezérigazgató figyelmeztetett az AI "hatalmas" energiaigényére is, és elmondta, hogy az Alphabet nettó nulla kibocsátási céljai késni fognak, ahogy a vállalat növeli számítási kapacitását.
Kedden 12 óra után világszerte problémák jelentkeztek a Cloudflare működésében.
Az új felvételek szerint a 3I/ATLAS egy különös "anti-csóvával" rendelkezik a normál csóvája mellett, és a szakértők még nem tudják, mi okozza ezt a jelenséget.
Tavaly radikálisan átalakult a globális kiberveszélyek természete, és két év alatt 180 százalékkal nőtt az adatlopó kártevők aktivitása egy jelentés szerint.
A The New York Post értesülései szerint a NASA napok alatt közzéteszi a Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE kamerája által készített felvételeket.
Memóriachip-hiány fenyegeti a fogyasztói elektronikai és autóipari szektort 2025-ben.
Óriási botrány jöhet a Samsung mobilok körül: sok tulaj kiakadt, kiirthatatlan kémszoftverre gyanakodnak
A közösségi médiában terjedő állítások szerint az alkalmazás kémszoftverként működhet, amely a felhasználók tudta nélkül gyűjt adatokat.
Súlyos visszaélés történhetett a Google-nél: sok ezer magyar adatairól van szó, vizsgálódik a versenyhivatal
A GVH gyanúja szerint a Google hirdetési platformján nem ellenőrizte megfelelően az adathalász hirdetéseket.
Az elmúlt években a digitális pénzügyek világában a banki csalások és kibertámadások egyre gyakoribbá váltak.
Véget ért a hetek óta tartó vita a Google tulajdonában lévő YouTube és a Walt Disney között.
Már nem csak a szemed, a füled is átver: durva, de 3 AI-generált zene uralta le a friss Spotify-toplistát
A Deezer streaming alkalmazás szerdán közzétett tanulmánya szerint naponta mintegy 50 000 mesterséges intelligencia által generált dalt töltenek fel a platformra.
Ezúttal egy futárszolgálat nevében írnak, és arra próbálják rávenni a felhasználókat, hogy kattintsanak az általuk küldött linkre.
