Legendás műsorvezető tér vissza a képernyőre: évek óta nem láttuk, meglepő, milyen show-t vállalt el

Többévnyi szünet után visszatér a képernyőre Jáksó László. Az RTL egykori arca most a rivális TV2-höz igazolt, egy taktikai gameshow műsorvezetője lesz.

Többévnyi szünet után visszatér a képernyőre Jáksó László, az RTL legendás műsorának, a Heti Hetesnek a műsorvezetője. Emellett a nézők a Kész átverés című műsorból ismerhetik, emellett évekig saját műsora volt a Danubius rádióban, majd a Class FM-en.

A tévés most a nagy rivális TV2-höz igazolt, ahol A szemfényvesztő című, újonnan induló műsor házigazdája lesz. A csatorna szerint ez egy taktikai gameshow, ahol a játékosok egy kastély könyvtárszobájában válaszolnak a feltett kérdésekre.

A cél, hogy helyes válaszokkal minél több pénzt gyűjtsenek, miközben kiderítik, melyikük a szemfényvesztő, aki minden választ előre tud - ha nem tudják leleplezni a játék végéig, akkor ő viheti haza a pénznyereményt.