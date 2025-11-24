2025. november 24. hétfő Emma
Szórakozás

Legendás műsorvezető tér vissza a képernyőre: évek óta nem láttuk, meglepő, milyen show-t vállalt el

Pénzcentrum
2025. november 24. 09:03

Többévnyi szünet után visszatér a képernyőre Jáksó László. Az RTL egykori arca most a rivális TV2-höz igazolt, egy taktikai gameshow műsorvezetője lesz.

Többévnyi szünet után visszatér a képernyőre Jáksó László, az RTL legendás műsorának, a Heti Hetesnek a műsorvezetője. Emellett a nézők a Kész átverés című műsorból ismerhetik, emellett évekig saját műsora volt a Danubius rádióban, majd a Class FM-en.

A tévés most a nagy rivális TV2-höz igazolt, ahol A szemfényvesztő című, újonnan induló műsor házigazdája lesz. A csatorna szerint ez egy taktikai gameshow, ahol a játékosok egy kastély könyvtárszobájában válaszolnak a feltett kérdésekre.

A cél, hogy helyes válaszokkal minél több pénzt gyűjtsenek, miközben kiderítik, melyikük a szemfényvesztő, aki minden választ előre tud - ha nem tudják leleplezni a játék végéig, akkor ő viheti haza a pénznyereményt.

 
Címlapkép: Getty Images
