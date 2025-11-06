2025. november 6. csütörtök Lénárd
Nő pihen a kanapén. Vonzó alkalmi lány boldognak és pihenni. Nő használja a távirányítót, és kiválasztja a televíziós műsor vagy film a televízió menüjében.
Szórakozás

Rendkívüli bejelentést tett az RTL: erre készül 2026-ban az utolsó nemzetközi médium Magyarországon

Pénzcentrum
2025. november 6. 20:36

Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese szerint az RTL+ prémium szolgáltatás hatalmas siker: már több mint 700 ezer előfizetője van, és 1,5 millió nézőt ér el. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik internetező háztartásban jelen van.

Mint a Big Picture konferencián elmondta, a lineáris televízió továbbra is kiemelt terület, de a közönség több mint egynegyede már digitálisan fogyaszt tartalmat. A TV2-höz képest jelenleg mindössze 15 ezer nézővel van lemaradásuk. Kolosi szerint az RTL+ „a csatorna második szíve”, amely segít behozni a különbséget a lineáris nézettségben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az RTL kutatásai szerint a csatorna hírmegbízhatóságban továbbra is piacvezető, nézői politikailag kiegyensúlyozottak. 2025-ben megújul a Reggeli új stúdióval és látványvilággal.

A jövő év műsorai között több új formátum is szerepel. A Jobb később, mint soha televíziós bemutatkozása után 2026-ban jön az Éttermek csatája Rácz Jenővel és Sárközy Ákossal. Sváby András a Legjobb ajánlat műsorvezetőjeként debütál, míg a Budapest Luxe a luxusingatlanok világát mutatja be.

Kapcsolódó cikkeink:

A hétvégék továbbra is erősek: az X-Faktor idén is vezeti a nézettséget, november 10-től indul a Csillag születik új évada. 2026-ban visszatér az Álarcos énekes és a Kész átverés Istenes Bencével, jön a Pokoli rokonok második és A mi kis falunk tizedik évada, amely saját spinoffot is kap Gyuri címmel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Új sorozatként érkezik a Birodalom, amely Kovács „Kovi” István életét dolgozza fel. A Gólkirályság befejeződik, A renitens pedig folytatódik.

2026 májusában az RTL közvetíti a Puskás Arénából a Bajnokok Ligája döntőjét.
Kolosi Péter szerint az RTL célja változatlan: a magyar nézők első számú választása maradni hírekben és szórakoztatásban. November 10-től a képernyőkön is látható lesz a sokat emlegetett Most Wanted is.
Címlapkép: Getty Images
