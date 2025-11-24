2025. november 24. hétfő Emma
-2 °C Budapest
közeli felvétel egy karakálról a namíbiai sivatagban
Szórakozás

Döbbenet, mennyibe kerül egy példány az internet sztármacskájából: Magyarországon nem is tarthatja bárki

Pénzcentrum
2025. november 24. 06:24

Egyre több közösségimédia-videóban tűnnek fel házi kedvencként tartott karakálok, pedig a látvány mögött szigorú jogi szabályok és komoly állatjólléti kérdések húzódnak. Magyarországon ugyan engedéllyel tartható ez a vadmacska, de csak speciális körülmények között, milliós költségekkel és jelentős szakértelemmel.

A közösségi médiában egyre több olyan videó terjed, amelyeken külföldi influenszerek és egzotikusállat-rajongók házi kedvencként tartanak karakált – azt a közepes termetű vadmacskát, amely Afrikában és Ázsiában őshonos, és a „sivatagi hiúz” néven is ismert.

A látvány kétségkívül vonzó: egy elegáns, nagy fülpamacssal rendelkező ragadozó dorombol a kanapén, játszik egy kutyával vagy sétál pórázon, mintha csak egy házimacska lenne. A valóság azonban egészen más, és aki Magyarországon szeretne karakált tartani, annak komoly jogi, szakmai és anyagi feltételekkel kell szembenéznie.

Lehet karakált tartani háziállatként Magyarországon?

Magyarországon a karakál törvény szerint veszélyes állatnak minősül, mert szerepel a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet veszélyes állatfajokat tartalmazó mellékletében. Ez már önmagában meghatározza a kereteket: karakált csak engedéllyel lehet tartani, kizárólag szökésbiztos, teljesen zárt, felülről is fedett kifutóban, megfelelő biztonsági rendszerrel és zsilipes bejárattal.

A tartási helyet a járási hivatalnak kell engedélyeznie, és csak akkor adják meg a hozzájárulást, ha a tulajdonos igazolja szakmai felkészültségét, biztosítja az állandó állatorvosi felügyeletet, valamint a környezet - és a szomszédság - biztonságát is garantálni tudja.

Mindezt kiegészíti az állatvédelmi törvény előírása, amely kimondja: az állatot fajának megfelelő módon kell tartani, vagyis úgy, hogy ne okozzunk neki indokolatlan szenvedést. Egy vadmacska lakásban, kertben vagy rögtönzött kennelben történő „háziállatként” tartása ebből a szempontból eleve problémás, a legtöbb szakértő pedig teljesen alkalmatlannak tartja a karakált arra, hogy magánszemély otthoni kedvencként tartsa.

Mennyibe kerül egy karakál?

A karakál beszerzése sem egyszerű vagy olcsó feladat. A hazai és nemzetközi kínálat alapján egy törvényesen importált, megfelelő papírokkal rendelkező egyed ára több millió forint - a 3-5 millió forint közötti ár tekinthető reálisnak.

A kereskedelem szigorúan szabályozott, hiszen a faj CITES-listán szerepel, így minden példányhoz szükség van a megfelelő nemzetközi engedélyekre. Ezek beszerzése, a szállítás, a karantén és az állategészségügyi vizsgálatok további költségeket jelentenek.

A tartási környezet kialakítása szintén komoly beruházást igényel. Egy karakálnak olyan, felülről fedett, erős, biztonságos kifutó szükséges, amely ellenáll az erős karmoknak és a rendkívüli ugróképességnek. A kerítésnek, rácsnak, fedésnek és zsiliprendszernek szökésbiztosnak kell lennie, hiszen egy elszabadult ragadozó nemcsak más állatokra, hanem akár emberekre is veszélyes lehet. Egy ilyen kifutó kiépítése könnyen elérheti a több millió forintos nagyságrendet, különösen akkor, ha a gazda a jogszabályban elvárt biztonsági szintet szeretné megvalósítani.

A költségek azonban ezzel nem érnek véget. A karakál kizárólag nyers húson alapuló étrenden él, amelybe teljes zsákmányállatok, belsőségek és változatos húsfajták tartoznak. Egy felnőtt egyed napi 1-1,5 kilogramm húst is elfogyaszthat, ami a magyar élelmiszerárak mellett havi 80-150 ezer forintos etetési költséget jelenthet.

Ehhez jönnek a vitamin- és ásványianyag-kiegészítők, valamint az egzotikus állatokra szakosodott állatorvos díjai, amelyek vizsgálatonként tízezres nagyságrendben mozognak. Egy teljes év költsége így akár 1,5-2 millió forint felett is lehet, és ebben még nincs benne az esetleges betegségek vagy sérülések több százezer forintos kezelési költsége.

Megéri bevállalni?

Magyarországon jogilag lehetséges karakált tartani, ez kizárólag szigorú feltételek mellett, engedéllyel, megfelelő kifutóban és jelentős anyagi ráfordítással oldható meg. A közösségi médiában terjedő videók alapján kialakuló kép - miszerint a karakál egy nagyobb, különleges házimacska - félrevezető.

A valóságban ez az állat vadmacska, amelynek mozgásigénye, ösztönei, veszélyessége és tartási igényei teljesen eltérnek a háziasított macskákétól. Szakértők szerint azok, akik rajonganak ezért a lenyűgöző fajért, jobban teszik, ha állatkerteket, természetvédelmi programokat vagy felelős rezervátumokat támogatnak – a karakál ugyanis nem házi kedvenc, és nem is való családi környezetbe.
Címlapkép: Getty Images
#engedély #szórakozás #költség #állatvédelem #háziállat #állattartás #közösségi média #influenszer #vadállat #vadmacska

