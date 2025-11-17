2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
12 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Affectionate Chocolate Labrador Retriever Hugging Ginger Cat.
HelloVidék

Ezt sokan nem tudták: súlyos betegséget is jelezhet, ha ezt csinálja a macskád vagy a kutyád - vidd azonnal állatorvoshoz!

Pais-Horváth Szilvia
2025. november 17. 15:15

Kamillo, a teltkarcsú 12 kg-os main coon cica, hirtelen szokatlanul sokat kezdett inni. Gazdái azonnal állatorvoshoz vitték, és a vérvizsgálat kimutatta: a cica bizony cukorbeteg – az az eset is rávilágít arra, nem egyszer életmentő lehet a korai felismerés.

Az Állatkórház posztolta ki nemrégiben Kamillo történetét,  ami sok kisállat-tulajdonos számára tanulságos lehet.A sztori pedig csak egy apró furcsasággal kezdődött, Kamillo, a teltkarcsú (12 kg-os) main coon cica feltűnően sokat kezdett inni. A gazdik azonban nem halogatták a vizsgálatot, így hamar kiderült, hogy a vércukorszintje többszörösen meghaladja a normális értéket. Két hét alatt sikerült beállítani az inzulinadagját: mostantól naponta kétszer kap injekciót, és kizárólag cukorbeteg cicáknak készült gyógytápot ehet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A megfelelő kezelés mellett a cukorbeteg kisállatok akár hosszú éveket is élhetnek, de a legfontosabb, hogy a figyelmeztető jeleket időben felismerjük." - jegyezték meg a posztban az szakemberek. Sok esetben azonban a gazdik csak akkor veszik észre a problémát, amikor a macska vagy kutya már nem eszik, az anyagcsere felborult, és a betegség nehezen vagy egyáltalán nem kezelhető. Kamillo története ezért is példaértékű: a korai felismerés életmentő volt.

Egy ágyban a kutyával: puha kényeztetés vagy őrületes veszély? Hazai szakértő meglepő válasza
EZ IS ÉRDEKELHET
Egy ágyban a kutyával: puha kényeztetés vagy őrületes veszély? Hazai szakértő meglepő válasza
Sok gazdi számára a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy ágyban alszik házi kedvencével, hiszen a közelség meghittséget és biztonságot ad. De mit mondanak a szakértők a közös alvásról? Nem veszélyes?

Figyelmeztető jelek, amelyek cukorbetegségre utalhatnak

Az emberi cukorbetegséghez hasonlóan a kisállatoknál is kialakulhat a diabétesz – a kockázat pedig jóval nagyobb, ha a háziállat túlsúlyos vagy elhízott. Az állatorvosok szerint a leggyakoribb tünetek a következők:

  • Megnövekedett vizelés: Ha a kedvenc a szokásosnál gyakrabban vizel, nagyobb mennyiséget ürít, vagy nem bírja tartani a vizeletét, érdemes azonnal állatorvoshoz fordulni. A magas vércukorszint miatt a cukor a vizeletbe áramlik, ami ozmotikus diurézishez vezet.
  • Fokozott szomjúság: A cukorbeteg állatok gyakrabban isznak, hogy pótolják az elvesztett folyadékot. A szokatlan mértékű vízfogyasztás fontos figyelmeztető jel lehet.
  • Fokozott étvágy és fogyás: Ha a kedvenc sokat eszik, mégis fogy, az a diabétesz egyik klasszikus tünete. Az inzulin hiánya miatt a sejtek nem tudják felhasználni a cukrot, így a test alternatív energiaforrásként zsírt éget, ami fogyáshoz vezet.
  • Fáradtság, energiaszegénység: A cukorbeteg állatok gyakran letargikusak, fáradékonyak. Ha nem derül fény a problémára, kialakulhat az életveszélyes diabéteszes ketoacidózis, amikor a szervezet zsírt használ fel energiaként, mérgező savak képződésével.

Jó tudni, hogy  a kutyák és a macskák cukorbetegsége eltérő lehet!

A kutyáknál legtöbbször inzulinfüggő diabétesz alakul ki, ami élethosszig tartó inzulinterápiát és speciális diétát igényel. Számukra a rendszeres testmozgás is rendkívül előnyös. Ezzel szemben a macskáknál gyakran a 2-es típusú diabéteszhez hasonló állapot jellemző; ha a kezelést időben elkezdik, bizonyos esetekben inzulin nélkül, csupán diétával is elérhető a normál vércukorszint.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hazai szakemberek szerint is a legfontosabb, hogy a gazdik időben felismerjék a kisebb egészségügyi problémákat, és ne hagyják, hogy az elhízás vagy a kezeletlen állapot súlyosbodjon. A figyelmes gazdik, a rendszeres állatorvosi vizsgálatok és a megfelelő diéta kulcsfontosságúak a cukorbeteg kisállatok egészségének megőrzésében.

 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #macska #betegség #túlsúly #háziállat #állatorvos #cukorbetegség #állattartás #kisállat #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:51
15:41
15:33
15:22
15:15
Pénzcentrum
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
Ezt is meglépte a Lidl: annyit keres egy bolti eladó Bécsben, mint Budapesten - nem várt helyen értük utol Ausztriát
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról: minden autóst érint
Hamarosan élesedik a brüsszeli vasszigor: több ezer hazai munkahely tűnhet el végleg, ha ezt meglépik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 17. hétfő
Hortenzia, Gergő
47. hét
November 17.
Nemzetközi diáknap
November 17.
Budapest napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
2
3 hete
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
3
2 hete
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
4
2 hete
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
5
3 napja
Így spórolhatsz százezreket a kertben: újra hódít dédanyáink zseniális trükkje, csak egy árok kell hozzá
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3, illetve 5 éves futamidejű állampapír, melynek kamata függ az infláció mértékétől és az azon felüli kamatprémiumtól, ez jelenleg ez 3-5 százalék lehet. Az inflációt követő forint alapú értékpapírok esetén biztosak lehetünk, hogy a befektetett pénzünk mindig megőrzi értékét és biztos hozamot termel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 15:02
Újabb részletek jöttek a 14. havi nyugdíjról: ma benyújtották a törvényjavaslatot, ez áll benne
Pénzcentrum  |  2025. november 17. 14:31
Januári wellness akciók 2026: ezek a legkedvezőbb évindító ajánlatok, megindult a roham értük
Agrárszektor  |  2025. november 17. 15:33
Olyan vihar söpör végig Magyarországon, amilyet rég láttunk: jég is jöhet