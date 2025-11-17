Ezt sokan nem tudták: súlyos betegséget is jelezhet, ha ezt csinálja a macskád vagy a kutyád - vidd azonnal állatorvoshoz!

Kamillo, a teltkarcsú 12 kg-os main coon cica, hirtelen szokatlanul sokat kezdett inni. Gazdái azonnal állatorvoshoz vitték, és a vérvizsgálat kimutatta: a cica bizony cukorbeteg – az az eset is rávilágít arra, nem egyszer életmentő lehet a korai felismerés.

Az Állatkórház posztolta ki nemrégiben Kamillo történetét, ami sok kisállat-tulajdonos számára tanulságos lehet.A sztori pedig csak egy apró furcsasággal kezdődött, Kamillo, a teltkarcsú (12 kg-os) main coon cica feltűnően sokat kezdett inni. A gazdik azonban nem halogatták a vizsgálatot, így hamar kiderült, hogy a vércukorszintje többszörösen meghaladja a normális értéket. Két hét alatt sikerült beállítani az inzulinadagját: mostantól naponta kétszer kap injekciót, és kizárólag cukorbeteg cicáknak készült gyógytápot ehet.

"A megfelelő kezelés mellett a cukorbeteg kisállatok akár hosszú éveket is élhetnek, de a legfontosabb, hogy a figyelmeztető jeleket időben felismerjük." - jegyezték meg a posztban az szakemberek. Sok esetben azonban a gazdik csak akkor veszik észre a problémát, amikor a macska vagy kutya már nem eszik, az anyagcsere felborult, és a betegség nehezen vagy egyáltalán nem kezelhető. Kamillo története ezért is példaértékű: a korai felismerés életmentő volt.

Figyelmeztető jelek, amelyek cukorbetegségre utalhatnak

Az emberi cukorbetegséghez hasonlóan a kisállatoknál is kialakulhat a diabétesz – a kockázat pedig jóval nagyobb, ha a háziállat túlsúlyos vagy elhízott. Az állatorvosok szerint a leggyakoribb tünetek a következők:

Megnövekedett vizelés: Ha a kedvenc a szokásosnál gyakrabban vizel, nagyobb mennyiséget ürít, vagy nem bírja tartani a vizeletét, érdemes azonnal állatorvoshoz fordulni. A magas vércukorszint miatt a cukor a vizeletbe áramlik, ami ozmotikus diurézishez vezet.

Fokozott szomjúság: A cukorbeteg állatok gyakrabban isznak, hogy pótolják az elvesztett folyadékot. A szokatlan mértékű vízfogyasztás fontos figyelmeztető jel lehet.

Fokozott étvágy és fogyás: Ha a kedvenc sokat eszik, mégis fogy, az a diabétesz egyik klasszikus tünete. Az inzulin hiánya miatt a sejtek nem tudják felhasználni a cukrot, így a test alternatív energiaforrásként zsírt éget, ami fogyáshoz vezet.

Fáradtság, energiaszegénység: A cukorbeteg állatok gyakran letargikusak, fáradékonyak. Ha nem derül fény a problémára, kialakulhat az életveszélyes diabéteszes ketoacidózis, amikor a szervezet zsírt használ fel energiaként, mérgező savak képződésével.

Jó tudni, hogy a kutyák és a macskák cukorbetegsége eltérő lehet!

A kutyáknál legtöbbször inzulinfüggő diabétesz alakul ki, ami élethosszig tartó inzulinterápiát és speciális diétát igényel. Számukra a rendszeres testmozgás is rendkívül előnyös. Ezzel szemben a macskáknál gyakran a 2-es típusú diabéteszhez hasonló állapot jellemző; ha a kezelést időben elkezdik, bizonyos esetekben inzulin nélkül, csupán diétával is elérhető a normál vércukorszint.

A hazai szakemberek szerint is a legfontosabb, hogy a gazdik időben felismerjék a kisebb egészségügyi problémákat, és ne hagyják, hogy az elhízás vagy a kezeletlen állapot súlyosbodjon. A figyelmes gazdik, a rendszeres állatorvosi vizsgálatok és a megfelelő diéta kulcsfontosságúak a cukorbeteg kisállatok egészségének megőrzésében.