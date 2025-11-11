2025. november 11. kedd Márton
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. október 4.Kutyák az állatok világnapján, a Rex Kutyaotthon Alapítvány budapesti telepén, a Rex Állatsziget kutyaotthonban 2025. október 4-én.MTI/Bodnár Boglárka
HelloVidék

Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe

HelloVidék
2025. november 11. 13:10

Január elsejétől ebrendezési hozzájárulást szed a lakosoktól Szigethalom önkormányzata. Ennek összege évi 6000 forint kutyánként, veszélyesnek minősített kutyák esetén pedig 20 ezer forint. Több esetben is mentességet kapnak az állattartók. A befolyó összeget állatvédelemre fordítja az önkormányzat.

2026. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb kutya után úgynevezett ebrendezési hozzájárulást kell fizetnie a lakosoknak Szigethalmon - derült ki egy friss tájékoztatóból.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az önkormányzat azt közölte, hogy a helyi rendelet alapján a hozzájárulás összege évente 6000 forint ebenként, illetve veszélyesnek minősített kutya esetén 20 000 forint.

Kapcsolódó cikkeink:

A szabályok szerint minden kutyatartónak kötelessége 15 napon belül bejelenteni, ha új kutyát fogad örökbe, ha az állata elpuszul, vagy megváltozik a tartási helye.

A jegyző a fizetési kötelezettséget határozatban állapítja meg, amit február 28-ig kapnak meg a kutyatartók, a befizetés határideje pedig április 30. A bevétel teljes egészében ivartalanítási programokra, menhelyek működtetésére és állatvédelmi szervezetek támogatására fordítódik – tehát minden befizetett forint a közösség és az állatok javát szolgálja

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- hangzik el a tájékoztató videóban. Mentesség illeti meg az ivartalanított, a vakvezető, a segítő, valamint a menhelyről örökbefogadott kutyák gazdáit. A 2026-os hozzájárulás alapja a 2025-ös ebösszeírás, amely november 3. és december 19. között zajlik a városban.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
#önkormányzat #adó #kutya #kutyatartás #állatvédelem #háziállat #pest megye #rendelet #hellovidék #háziállatok #kutyák

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:46
13:30
13:18
13:10
Pénzcentrum
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
Ennyit keres egy börtönőr ma Magyarországon: durván kilőttek a bérek, lasszóval fognák az embereket
Hőség, aszály, vízhiány: brutális időjárásra készülhetünk a következő években
Ekkora fizetéssel nem számítasz szegénynek: egyre kevesebb magyar ugorja meg a legalsó küszöböt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 11. kedd
Márton
46. hét
November 11.
Az I. Világháború végének emléknapja
November 11.
Szinglik napja (anti-Valentin-nap)
November 11.
A katonai felderítők napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
2 hete
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
3
2 hete
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
4
6 napja
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
5
7 napja
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rulírozó hitel
folyószámlához kapcsolt hitelkeret, amelyben szabadon mozoghat az ügyfél: a befizetéseivel mindig törleszti, a terheléseivel mindig igénybe veszi a hitelt, de nincs megszabva visszafizetési ütem és a már befizetett pénz is szabadon újra felhasználható. Rulírozó hitelt akkor adnak a bankok, ha a számlára havi rendszerességgel jövedelemátutalás érkezik és a hitelkeret mértéke is csak addig terjed

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 13:02
Ennyit keres egy börtönőr ma Magyarországon: durván kilőttek a bérek, lasszóval fognák az embereket
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 12:30
Az EU bírósága döntött a magyar minimálbérről: nincs apelláta, ezt itthon is kötelező betartani
Agrárszektor  |  2025. november 11. 13:32
Imádják külföldön ezt a magyar húst: itthon nem esszük, pedig van bőven