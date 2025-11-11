Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe

Január elsejétől ebrendezési hozzájárulást szed a lakosoktól Szigethalom önkormányzata. Ennek összege évi 6000 forint kutyánként, veszélyesnek minősített kutyák esetén pedig 20 ezer forint. Több esetben is mentességet kapnak az állattartók. A befolyó összeget állatvédelemre fordítja az önkormányzat.

2026. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb kutya után úgynevezett ebrendezési hozzájárulást kell fizetnie a lakosoknak Szigethalmon - derült ki egy friss tájékoztatóból.

Az önkormányzat azt közölte, hogy a helyi rendelet alapján a hozzájárulás összege évente 6000 forint ebenként, illetve veszélyesnek minősített kutya esetén 20 000 forint.

A szabályok szerint minden kutyatartónak kötelessége 15 napon belül bejelenteni, ha új kutyát fogad örökbe, ha az állata elpuszul, vagy megváltozik a tartási helye.

A jegyző a fizetési kötelezettséget határozatban állapítja meg, amit február 28-ig kapnak meg a kutyatartók, a befizetés határideje pedig április 30. A bevétel teljes egészében ivartalanítási programokra, menhelyek működtetésére és állatvédelmi szervezetek támogatására fordítódik – tehát minden befizetett forint a közösség és az állatok javát szolgálja

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- hangzik el a tájékoztató videóban. Mentesség illeti meg az ivartalanított, a vakvezető, a segítő, valamint a menhelyről örökbefogadott kutyák gazdáit. A 2026-os hozzájárulás alapja a 2025-ös ebösszeírás, amely november 3. és december 19. között zajlik a városban.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA