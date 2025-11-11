Egy fonyódi házaspár nyerte el idén a „Magyarország legszebb konyhakertje” fődíját. Kertjükben több mint harmincféle védőnövény él egymás mellett, vegyszerek nélkül.
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
Január elsejétől ebrendezési hozzájárulást szed a lakosoktól Szigethalom önkormányzata. Ennek összege évi 6000 forint kutyánként, veszélyesnek minősített kutyák esetén pedig 20 ezer forint. Több esetben is mentességet kapnak az állattartók. A befolyó összeget állatvédelemre fordítja az önkormányzat.
2026. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb kutya után úgynevezett ebrendezési hozzájárulást kell fizetnie a lakosoknak Szigethalmon - derült ki egy friss tájékoztatóból.
Az önkormányzat azt közölte, hogy a helyi rendelet alapján a hozzájárulás összege évente 6000 forint ebenként, illetve veszélyesnek minősített kutya esetén 20 000 forint.
A szabályok szerint minden kutyatartónak kötelessége 15 napon belül bejelenteni, ha új kutyát fogad örökbe, ha az állata elpuszul, vagy megváltozik a tartási helye.
A jegyző a fizetési kötelezettséget határozatban állapítja meg, amit február 28-ig kapnak meg a kutyatartók, a befizetés határideje pedig április 30. A bevétel teljes egészében ivartalanítási programokra, menhelyek működtetésére és állatvédelmi szervezetek támogatására fordítódik – tehát minden befizetett forint a közösség és az állatok javát szolgálja
- hangzik el a tájékoztató videóban. Mentesség illeti meg az ivartalanított, a vakvezető, a segítő, valamint a menhelyről örökbefogadott kutyák gazdáit. A 2026-os hozzájárulás alapja a 2025-ös ebösszeírás, amely november 3. és december 19. között zajlik a városban.
