Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/41. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
Azt hitted drága a Vörösmarty téri karácsonyi vásár? Nézd meg ezeket az árakat!
Az Untold fesztivál által szervezett kolozsvári karácsonyi vásár idén igazi fesztiválélménnyé alakult, miközben az áfaemelés és az energiaárak növekedése jelentős áremelkedést hozott a kínálatban.
Két évvel ezelőtt vette át az Untold fesztivál a kolozsvári karácsonyi vásár szervezését, és mára teljesen beérett a "Karácsony Bolygó" (Planeta Crăciun) koncepció. A rendezvény fesztiválszerű átalakulása idén érte el csúcspontját: a főtéri platánok teljes díszkivilágítást kaptak, a fénysátor zenére villog, és számos karácsonyfás miniinstalláció jelent meg a téren.
A fesztiválos jelleget erősíti, hogy különböző támogatók kínálnak foglalkozásokat: a Transilvania Bank a Mikulás házat támogatja, a Pepsi is jelen van programokkal. A szórakoztatás része a VR-rel támogatott Mikulás-szán 30-40 lejért (2300-3000 forint), az óriáskerék, ahol két teljes fordulatért 30 lejt (2300 forintot) kérnek, valamint a ringlispíl, ahol 3 perc 20 lejbe (1500 forintba) kerül - jelentette a Telex.
A vásár programkínálatában minden vasárnap mesemondás szerepel a tűz körül, és naponta többször zenére villog a fénysátor. A pénteki megnyitón idén is felcsendült a "Mennyből az angyal", ami a magyar nyelvű programelemek jelenlétére utal.
Az igazi kézművesek száma jelentősen csökkent, helyüket főként forralt bort, kürtős kalácsot és egyéb ételeket kínáló bódék vették át. Az idei legnépszerűbb vásárfia a különböző kitűzők, amelyekből kézműves és tömeggyártott változatok is kaphatók.
Az árak tekintetében elmaradt a "karácsonyi csoda": a kürtős kalács ára a tavalyi 25 lejről 30 lejre (2300 forintra) emelkedett, a különleges ízesítésűek pedig 35-40 lejbe (2650-3000 forintba) kerülnek. A Marika-féle réteges kürtősért 45 lejt (3400 forintot) kérnek. A forró csoki általában 20 lej (1500 forint), a palacsinta 25 lejnél (1900 forintnál) kezdődik.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az étkezési lehetőségek között a töltött káposzta 40 lejbe (3000 forintba) kerül, a pacalcsorba 25 lej (1900 forint), míg a csülkös szalmakrumpli 35-70 lej (2650-5300 forint) között mozog. A csülkös bab 75 lejjel (5650 forint) már a csúcskategóriát képviseli. A Moldovan mészárszék házikójában viszonylag kedvezőbb áron kínálnak ételeket: a gulyásleves 24 lej (1800 forint), a szalmakrumpli 15 lej (1150 forint).
A péntek esti megnyitó alapján a fesztiválélmény továbbra is vonzó a látogatók számára. Bár az árak emelkedtek, a korábbi években tapasztalt tömegnyomor elviselhetőbb lett. Feltűnően sok külföldi látogató volt jelen, ami újdonságnak számít a korábbi évekhez képest.
A kolozsvári karácsonyi vásár január 1-ig minden nap nyitva tart. A többnyelvűség tekintetében a Facebook-oldalon háromnyelvű (román, magyar, angol) posztok találhatók, és a bejárati kapuk egyikén magyar felirat is látható, bár a helyszínen főként román és német nyelvű programismertetők voltak fellelhetők.
A döntéshozók hangsúlyozták: a gasztrokultúra fontos kitörési pont lehet a régió számára.
Kihúzták a Hatoslottó 47. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, elvitték-e a több mint 300 milliós főnyereményt?
November 21-én, pénteken 17 órakor nyitja meg kapuit a Csepeli Jégpark,
Terveiről vallott Gerendai Károly a megújuló Sziget Fesztivál kapcsán: erre készülhetnek a látogatók
Kritikusan beszélt a külföldi tulajdonosok stratégiájáról, akik szerinte egy kaptafára próbálták működtetni összes fesztiváljukat.
A budapesti tél ikonikus helyszíne újra várja a korcsolyázókat, az online jegyvásárlás pedig hamarosan indul.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/47. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Olyan égi tüneményt lehet majd látni az égbolton, amire évtizedenként egyszer kerül sor: érdemes lesz felnézni
A következő hetekben olyan égijelenség látványa várható, amelyre 13 évig nem lehet újra számítani.
Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
Mutatunk öt kevésbé ismert streaming-platformot 2000 forint alatt, amelyek jó alternatívái lehetnek a Netflixnek.
Eminem jogi lépéseket tett egy ausztrál strandfelszerelés-gyártó cég, a Swim Shady ellen.
A Magyar Cukrász Ipartestület az idén hatodik alkalommal hirdette meg az Év Bejglije versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára.
A filmsztár tiszteletbeli Akadémiai Díjat kapott az éves Governors Awards gálán, amely az életművet hivatott elismerni.
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
A fesztivál nemcsak több ezer látogatót vonz majd, hanem komoly turisztikai és kulturális bevételt is generál.
Zacher Gábor, a nemrég nyugdíjba vonult, de továbbra is aktívan dolgozó orvos új szerepben mutatkozik be.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/46. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 235 millió forintos főnyereményt!
A Budapest Park egy TikTok-videóban számolt be arról, hogy néhány hét alatt korcsolyapálya lesz a koncerthelyszínükből.
Na, vajon elvitte-e valaki az 1 milliárd 220 millió forintos főnyereményt a 46. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/46. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
Megújult formában bővíti értékesítőhálózatát a Szerencsejáték Zrt.: új helyszíneken, a megszokottól eltérő módon biztosít lehetőséget a játékosainak a felelős játék élményére.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.