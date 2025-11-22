2025. november 22. szombat Cecília
3 °C Budapest
Karácsonyi vásár Kolozsváron, Románia. Fedezze fel Európa egyik legjobb karácsonyi vásárát.
Szórakozás

Azt hitted drága a Vörösmarty téri karácsonyi vásár? Nézd meg ezeket az árakat!

Pénzcentrum
2025. november 22. 11:31

Az Untold fesztivál által szervezett kolozsvári karácsonyi vásár idén igazi fesztiválélménnyé alakult, miközben az áfaemelés és az energiaárak növekedése jelentős áremelkedést hozott a kínálatban.

Két évvel ezelőtt vette át az Untold fesztivál a kolozsvári karácsonyi vásár szervezését, és mára teljesen beérett a "Karácsony Bolygó" (Planeta Crăciun) koncepció. A rendezvény fesztiválszerű átalakulása idén érte el csúcspontját: a főtéri platánok teljes díszkivilágítást kaptak, a fénysátor zenére villog, és számos karácsonyfás miniinstalláció jelent meg a téren.

A fesztiválos jelleget erősíti, hogy különböző támogatók kínálnak foglalkozásokat: a Transilvania Bank a Mikulás házat támogatja, a Pepsi is jelen van programokkal. A szórakoztatás része a VR-rel támogatott Mikulás-szán 30-40 lejért (2300-3000 forint), az óriáskerék, ahol két teljes fordulatért 30 lejt (2300 forintot) kérnek, valamint a ringlispíl, ahol 3 perc 20 lejbe (1500 forintba) kerül - jelentette a Telex.

A hangulat ünnepi, a programkínálat gazdag, az árak viszont a prémium kategóriát képviselik.

A vásár programkínálatában minden vasárnap mesemondás szerepel a tűz körül, és naponta többször zenére villog a fénysátor. A pénteki megnyitón idén is felcsendült a "Mennyből az angyal", ami a magyar nyelvű programelemek jelenlétére utal.

Az igazi kézművesek száma jelentősen csökkent, helyüket főként forralt bort, kürtős kalácsot és egyéb ételeket kínáló bódék vették át. Az idei legnépszerűbb vásárfia a különböző kitűzők, amelyekből kézműves és tömeggyártott változatok is kaphatók.

Az árak tekintetében elmaradt a "karácsonyi csoda": a kürtős kalács ára a tavalyi 25 lejről 30 lejre (2300 forintra) emelkedett, a különleges ízesítésűek pedig 35-40 lejbe (2650-3000 forintba) kerülnek. A Marika-féle réteges kürtősért 45 lejt (3400 forintot) kérnek. A forró csoki általában 20 lej (1500 forint), a palacsinta 25 lejnél (1900 forintnál) kezdődik.

Az étkezési lehetőségek között a töltött káposzta 40 lejbe (3000 forintba) kerül, a pacalcsorba 25 lej (1900 forint), míg a csülkös szalmakrumpli 35-70 lej (2650-5300 forint) között mozog. A csülkös bab 75 lejjel (5650 forint) már a csúcskategóriát képviseli. A Moldovan mészárszék házikójában viszonylag kedvezőbb áron kínálnak ételeket: a gulyásleves 24 lej (1800 forint), a szalmakrumpli 15 lej (1150 forint).

A péntek esti megnyitó alapján a fesztiválélmény továbbra is vonzó a látogatók számára. Bár az árak emelkedtek, a korábbi években tapasztalt tömegnyomor elviselhetőbb lett. Feltűnően sok külföldi látogató volt jelen, ami újdonságnak számít a korábbi évekhez képest.

A kolozsvári karácsonyi vásár január 1-ig minden nap nyitva tart. A többnyelvűség tekintetében a Facebook-oldalon háromnyelvű (román, magyar, angol) posztok találhatók, és a bejárati kapuk egyikén magyar felirat is látható, bár a helyszínen főként román és német nyelvű programismertetők voltak fellelhetők.
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #fesztivál #áfa #turizmus #árak #drágulás #áremelés #karácsonyi vásár #románia #áremelkedés #december #szórakozás #töltött káposzta #energiaárak #forralt bor

