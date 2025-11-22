Azt hitted drága a Vörösmarty téri karácsonyi vásár? Nézd meg ezeket az árakat!

Az Untold fesztivál által szervezett kolozsvári karácsonyi vásár idén igazi fesztiválélménnyé alakult, miközben az áfaemelés és az energiaárak növekedése jelentős áremelkedést hozott a kínálatban.

Két évvel ezelőtt vette át az Untold fesztivál a kolozsvári karácsonyi vásár szervezését, és mára teljesen beérett a "Karácsony Bolygó" (Planeta Crăciun) koncepció. A rendezvény fesztiválszerű átalakulása idén érte el csúcspontját: a főtéri platánok teljes díszkivilágítást kaptak, a fénysátor zenére villog, és számos karácsonyfás miniinstalláció jelent meg a téren.

A fesztiválos jelleget erősíti, hogy különböző támogatók kínálnak foglalkozásokat: a Transilvania Bank a Mikulás házat támogatja, a Pepsi is jelen van programokkal. A szórakoztatás része a VR-rel támogatott Mikulás-szán 30-40 lejért (2300-3000 forint), az óriáskerék, ahol két teljes fordulatért 30 lejt (2300 forintot) kérnek, valamint a ringlispíl, ahol 3 perc 20 lejbe (1500 forintba) kerül - jelentette a Telex.

A vásár programkínálatában minden vasárnap mesemondás szerepel a tűz körül, és naponta többször zenére villog a fénysátor. A pénteki megnyitón idén is felcsendült a "Mennyből az angyal", ami a magyar nyelvű programelemek jelenlétére utal.

Az igazi kézművesek száma jelentősen csökkent, helyüket főként forralt bort, kürtős kalácsot és egyéb ételeket kínáló bódék vették át. Az idei legnépszerűbb vásárfia a különböző kitűzők, amelyekből kézműves és tömeggyártott változatok is kaphatók.

Az árak tekintetében elmaradt a "karácsonyi csoda": a kürtős kalács ára a tavalyi 25 lejről 30 lejre (2300 forintra) emelkedett, a különleges ízesítésűek pedig 35-40 lejbe (2650-3000 forintba) kerülnek. A Marika-féle réteges kürtősért 45 lejt (3400 forintot) kérnek. A forró csoki általában 20 lej (1500 forint), a palacsinta 25 lejnél (1900 forintnál) kezdődik.

Az étkezési lehetőségek között a töltött káposzta 40 lejbe (3000 forintba) kerül, a pacalcsorba 25 lej (1900 forint), míg a csülkös szalmakrumpli 35-70 lej (2650-5300 forint) között mozog. A csülkös bab 75 lejjel (5650 forint) már a csúcskategóriát képviseli. A Moldovan mészárszék házikójában viszonylag kedvezőbb áron kínálnak ételeket: a gulyásleves 24 lej (1800 forint), a szalmakrumpli 15 lej (1150 forint).

A péntek esti megnyitó alapján a fesztiválélmény továbbra is vonzó a látogatók számára. Bár az árak emelkedtek, a korábbi években tapasztalt tömegnyomor elviselhetőbb lett. Feltűnően sok külföldi látogató volt jelen, ami újdonságnak számít a korábbi évekhez képest.

A kolozsvári karácsonyi vásár január 1-ig minden nap nyitva tart. A többnyelvűség tekintetében a Facebook-oldalon háromnyelvű (román, magyar, angol) posztok találhatók, és a bejárati kapuk egyikén magyar felirat is látható, bár a helyszínen főként román és német nyelvű programismertetők voltak fellelhetők.