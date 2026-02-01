2026. február 1. vasárnap Ignác
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő ébredés után jól alszik egy szép hálószobában.. Hátul a függönyökön át beesik a napfény. egyik kezét a homlokára tette.
Egészség

Már sose lesz vége a járványnak? Márciustól újabb kórokozók tarolhatnak: ez már nem hiányzik a legyengült szervezetnek

Pénzcentrum
2026. február 1. 15:31

Már sokan várják a tavaszt, de még hosszú heteket kell várnunk, mire az idő ismét tartósan melegedni kezd.  Viszont addig is, amíg a téli kabátot, sapkát, sálat száműzhetjük a szekrény mélyére, még vár ránk a fertőzések csúcsszezonja. Szervezetünk pedig egyre védtelenebb a kórokozókkal szemben, a vitaminraktárak kiürültek, az időjárás sem nekünk kedvez. Miközben várjuk a tavasz, ne felejtsünk el védekezni a fertőzések ellen és támogatni az immunrendszerünket a legkritikusabb időszakban! Mutatjuk a legfrissebb számokat a vírusok terjedéséről, és hogy mikor számíthatunk különböző fertőzések támadására a leginkább. 

Bár nagyon sokan estek már át az ünnepek előtt, közben vagy után valamilyen betegségen, a jelenlegi adatok és az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják: a java még hátra van. A következő hetekben egyre többen betegedhetnek meg valamilyen felsőlégúti fertőzéssel. Az influenza és covid tetőzését követően pedig, kora tavasszal újult erővel támadják majd a tél alatt legyengült szervezetet a visszatérő kórokozók: a hányással, hasmenéssel járó fertőzések; a bárányhimlő és a skarlát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2025/2026. évi járványszezonban - ahogy a korábbi szezonokban is - az NNGYK a múlt év 40. hetétől figyeli meg a felsőlégúti megbetegedéssel orvoshoz fordulók számát. A központ által közölt edddigi adatok alapján 2025-ben a megelőző járványszezonban látott esetszámok felett alakult az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma, az új évben viszont az esetszámok lekövetik vagy alatta maradnak 2024/2025. évi járványszon betegszámainak. Akut fertőzések terén is valamivel enyhébbnek tűnik a mostani szezon. 

Amint az az NNGYK grafikonjain látszik: a téli szünet előtt jellemzően még jóval több covid-fertőzést diagnosztizáltak, az 51. héttől viszont az influenza került előtérbe. Ugyan az adatközlés 1-2 héttel le van maradva, a tavalyi görbe alapján a most következő hetekben érhetjük el a betegségek tetőzését, amikor hetekig tartósan magas lesz a betegszám. 

Az elmúlt évben korábban történt a tetőzés, már az 5-6. héten, amire a görbe eddigi alakulása alapján most is számíthatunk, mert inkább a tavalyihoz hasonló görbét látunk, mint korábban. A covidot megelőző járványidőszakokban a tetőzés még később, inkább február végén / március elején következett be. Az sem mindegy, hogy a tetőzést követően elkezdenek-e drasztikusan csökkenni az esetszámok: tavaly ez sokáig nem történt meg. Az idei náthaszezon talán szerencsésebb lesz, de ugyanúgy el is húzódhat, mint egy évvel korábban.

Ne felejtsük el azt sem: hiába szabadulunk az influenzától, rendszerint márciustól erőre kap és jobban elkezd terjedni több betegség, mint például a skarlát vagy a bárányhimlő. Minél "hosszabb" lesz a tél, az immunrendszer általában annál gyengébb és annál több támogatásra szorul a tavaszi fertőzések ellen.

Mikor van Gyertyaszentelő Boldogasszony napja és minek az ünnepe ez a nap? Itt vannak a ma is élő hagyományok, népszokások
EZ IS ÉRDEKELHET
Mikor van Gyertyaszentelő Boldogasszony napja és minek az ünnepe ez a nap? Itt vannak a ma is élő hagyományok, népszokások
Miről szól Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe? Cikkünkben azt is bemutatjuk, hogyan alakult ki a gyertyaszentelés szokása, mit szimbolizál a szentelt gyertya.

Fontos, hogy a következő időszakban adjunk meg az immunrendszerünknek minden létező segítséget: aludjunk eleget, táplálkozzunk teljeskörűen, ha kell, kiegészítésként szedjünk vitamint, mozogjunk eleget, legyünk szabad levegőn és napfényen ha tehetjük. Emellett kerüljük a fertőzésveszélyes helyzeteket, ügyeljünk a higiéniára, és figyeljünk a családtagjaink, környezetünk egészségére is!

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kritikus időszak jöhet kora tavasszal

A Pénzcentrum idén is megvizsgálta az NNGYK adatai alapján, hogyan alakultak az elmúlt években a fertőzésszámok, hogyan állnak most az esetszámok és ezek alapján mikor veheti kezdetét a bárányhimlő- valamint skarlátszezon, illetve erősödhetnek fel a gastroenteritis járványok. Az alábbi grafikonon látható, hogy a hányást, hasmenést okozó Campylobacteriosis, valamint Salmonellosis nagy tömegben inkább tavasz végén, nyáron és ősszel fordul elő.

A Rotavírus-gastroenteritis 2019-ben márciusban okozott nagy számú fertőzést, 2023 év végén pedig szokatlanul emelkedtek az esetszámok, mely áthúzódott 2024 elejére is. Azóta viszonylag kis számban fordult elő, az előző évek adatai viszont kiszámíthatatlanságát jelzik. 2026 elején is történt kisebb emelkedés, de a korábbi évek viszonylatában ez nem jelentős:

A skarlátos esetek számának egyenletes növekedése kezdődött 2022 őszén, mely 2023 áprilisáig ütemesen folytatódott. Májusban történt egy nagyobb kiugrás, mely nagyban felülmúlta a megelőző évek számadatait. 2023 őszétől pedig ismét emelkedés indult meg a nyári visszaesést követően - már meredekebb, mint 2022 őszén. 2024 elején is jelentős számú skarlátos megbetegedést regisztráltak, kiugró értéket látni az év 24. hetén, majd visszaesés következett. A skarlát azóta visszaszorult, az elmúlt évben viszonylag alacsony volt az előfordulás, egyelőre nem látszik, hogy újult erővel térne vissza a betegség. A skarlát ellen viszont nincs védőoltás. 

A bárányhimlős esetek 2020 óta nagyjából hasonló mintázatot követnek: az ősszel megindult fertőzésszám emelkedés február-március táján tetőzik, de még májusig is sok megbetegedést okoz, utána kezd csökkenni. 2026 elején volt egy kiugrás a 2. héten, akárcsak tavaly, de idén nem olyan mértékű. A következő hetekben viszont számítani lehet majd az esetszámok emelkedésére, csakúgy mint a tavalyi szezonban.

Említeni kell, hogy 2019-ben kirívóan több eset volt mint az utóbbi években, mely magyarázható azzal, hogy a pandémia és az annak következtében meghozott korlátozó intézkedések némileg visszaszorították a bárányhimlőt is. Másrészt 2019-től vették fel a bárányhimlőt a gyermekek kötelező oltási sorába, mely mostanra jelentősen növelte a gyermekek átoltottságát. Fontos, hogy a skarlát és a bárányhimlő is elsősorban gyermekek körében terjed, így az ő védelmük az elsődleges.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #influenza #járvány #fertőzés #védőoltás #betegség #covid #nngyk #skarlát

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:05
15:31
15:02
14:30
14:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 1.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2026. január 31.
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
2026. február 1.
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
2026. január 31.
10 évvel is meghosszabbíthatja az életet a korai nyugdíjba vonulás? Ezt mutatják valójában a számok
2026. január 31.
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 1. vasárnap
Ignác
5. hét
Február 1.
A Magyar Köztársaság napja
Február 1.
A civilek napja
Február 1.
A Tisza élővilágának napja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2
1 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
3
3 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
4
2 hete
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
5
1 hónapja
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyitott devizapozíció
A hitelt folyósító bankok deviza-árfolyamváltozásából fakadó kockázata.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 1. 16:05
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. február 1. 13:04
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
Agrárszektor  |  2026. február 1. 16:29
Egyre nagyobb a pánik: ismét medvét észleltek egy magyar faluban