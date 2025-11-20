2025. november 20. csütörtök Jolán
7 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2024. december 22: Budapest központjában, a Városligetben található híres jégpálya esti látványa.
Szórakozás

Megvan az időpont! Ekkor nyit Városligeti Műjégpálya a 2025/2026-os szezonban

Pénzcentrum
2025. november 20. 13:45

Ha minden a tervek szerint alakul, már november 24. hetén megnyitja kapuit a Városligeti Műjégpálya. A budapesti tél ikonikus helyszíne újra várja a korcsolyázókat, az online jegyvásárlás pedig hamarosan indul – miközben a látogatók a tavalyi árakhoz igazodva már most tervezhetik a szezon első csúszását.

Jó hír minden téli sportért rajongónak: ha az időjárás és a jégkészítés is a tervek szerint alakul, a Városligeti Műjégpálya már november 24-i héten megnyithatja kapuit. A legendás budapesti pálya idén is izgatottan készül a szezonra, a pontos nyitási dátumot pedig hamarosan közzéteszik a hivatalos honlapon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pálya üzemeltetői közölték: folyamatosan dolgoznak azon, hogy a jég a lehető legjobb minőségben fogadja a látogatókat. A 2025/26-os árak még nem jelentek meg, de az előző szezon díjszabásai jó támpontot adhatnak az érdeklődőknek, különösen azoknak, akik tervezik az első csúszásokat az év egyik legvártabb budapesti téli helyszínén.

Mennyibe került tavaly a korcsolyázás?

Normál időszak

  • Diák / nyugdíjas: 2 500 Ft
  • Felnőtt: 3 500 Ft

Családi jegyek (14 év alatti gyermekekkel):

  • 3 fő: 7 500 Ft
  • 4 fő: 9 500 Ft
  • 5 fő: 11 500 Ft

Kiegészítő jegy: 1 500 Ft / fő

Kiemelt időszak

(Péntek 17:00–21:00, szombat 10:00–14:00 és 16:00–21:00, vasárnap 10:00–14:00 és 16:00–20:00)

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  • Diák / nyugdíjas: 3 500 Ft
  • Felnőtt: 4 500 Ft

Családi jegyek:

  • 3 fő: 10 000 Ft
  • 4 fő: 12 500 Ft
  • 5 fő: 15 000 Ft

Kiegészítő jegy: 2 000 Ft / fő

Bérletek (tavalyi árak)

  • Nyugdíjas szezonbérlet: 12 000 Ft
  • Diákbérlet (10 alkalom): 22 500 Ft
  • Felnőtt bérlet (10 alkalom): 31 500 Ft

Csoportos jegyek és szolgáltatások

  • Diákcsoportos belépő: 1 500 Ft / fő (előzetes regisztrációval)
  • Korcsolyakölcsönzés: 3 500 Ft + 2 000 Ft kaució
  • Bukósisak-kölcsönzés: 1 500 Ft + 5 000 Ft kaució
  • Korcsolyaoktatás: 1 500 Ft / fő
  • “Fóka” segédeszköz bérlés: 1 000 Ft / 30 perc
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #árak #jegyárak #városliget #jegy #sport #november #korcsolya #szórakozás #szezon

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:32
14:23
14:15
14:10
14:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 20.
Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
2025. november 20.
Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni
2025. november 19.
Rettegett betegség tizedeli az idős magyarokat: duplázódik az esetszám, ezek az első tünetei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 20. csütörtök
Jolán
47. hét
November 20.
A filozófia világnapja
November 20.
Füstmentes nap / Dohányzásmentes nap
November 20.
A gyermekek jogainak világnapja
November 20.
Az ifjú zenebarátok világnapja
November 20.
A transzneműek emléknapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
3 hete
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)
Az OBA célja a betétesek és ezen keresztül a pénzügyi rendszer stabilitásának védelme. A szervezet 100 ezer euró értékhatárig garanciát vállal a névre szóló lakossági és devizabetétek kifizetésére abban az esetben, ha az azt kezelő pénzintézet fizetésképtelenné válik. A védelem alá eső betétek esetén tehát nem kell félni, a bank fizetőképessége esetén is hozzá fogunk jutni a pénzünkhöz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 14:32
Hivatalos, ennyiért árulja a karácsonyfát az IKEA 2025-ben: nemsokára indul az akció, óriási roham várható
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 13:40
Sokkoló, ami kiderült sokak kedvenc élelmiszereiről: kongatják a vészharangot, veszeélyes lehet ezeket fogyasztani
Agrárszektor  |  2025. november 20. 13:32
Rengeteg megy külföldre a magyar paradicsomból: ide viszik a javát