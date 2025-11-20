Megvan az időpont! Ekkor nyit Városligeti Műjégpálya a 2025/2026-os szezonban

Ha minden a tervek szerint alakul, már november 24. hetén megnyitja kapuit a Városligeti Műjégpálya. A budapesti tél ikonikus helyszíne újra várja a korcsolyázókat, az online jegyvásárlás pedig hamarosan indul – miközben a látogatók a tavalyi árakhoz igazodva már most tervezhetik a szezon első csúszását.

Jó hír minden téli sportért rajongónak: ha az időjárás és a jégkészítés is a tervek szerint alakul, a Városligeti Műjégpálya már november 24-i héten megnyithatja kapuit. A legendás budapesti pálya idén is izgatottan készül a szezonra, a pontos nyitási dátumot pedig hamarosan közzéteszik a hivatalos honlapon.

A pálya üzemeltetői közölték: folyamatosan dolgoznak azon, hogy a jég a lehető legjobb minőségben fogadja a látogatókat. A 2025/26-os árak még nem jelentek meg, de az előző szezon díjszabásai jó támpontot adhatnak az érdeklődőknek, különösen azoknak, akik tervezik az első csúszásokat az év egyik legvártabb budapesti téli helyszínén.

Mennyibe került tavaly a korcsolyázás?

Normál időszak

Diák / nyugdíjas: 2 500 Ft

Felnőtt: 3 500 Ft

Családi jegyek (14 év alatti gyermekekkel):

3 fő: 7 500 Ft

4 fő: 9 500 Ft

5 fő: 11 500 Ft

Kiegészítő jegy: 1 500 Ft / fő

Kiemelt időszak

(Péntek 17:00–21:00, szombat 10:00–14:00 és 16:00–21:00, vasárnap 10:00–14:00 és 16:00–20:00)

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Diák / nyugdíjas: 3 500 Ft

Felnőtt: 4 500 Ft

Családi jegyek:

3 fő: 10 000 Ft

4 fő: 12 500 Ft

5 fő: 15 000 Ft

Kiegészítő jegy: 2 000 Ft / fő

Bérletek (tavalyi árak)

Nyugdíjas szezonbérlet: 12 000 Ft

Diákbérlet (10 alkalom): 22 500 Ft

Felnőtt bérlet (10 alkalom): 31 500 Ft

Csoportos jegyek és szolgáltatások