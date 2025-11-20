Hamilton visszautasítja a Ferrari elnökének kritikáját, és teljes elkötelezettségéről biztosítja a csapatot a nehéz szezon ellenére.
Megvan az időpont! Ekkor nyit Városligeti Műjégpálya a 2025/2026-os szezonban
Ha minden a tervek szerint alakul, már november 24. hetén megnyitja kapuit a Városligeti Műjégpálya. A budapesti tél ikonikus helyszíne újra várja a korcsolyázókat, az online jegyvásárlás pedig hamarosan indul – miközben a látogatók a tavalyi árakhoz igazodva már most tervezhetik a szezon első csúszását.
Jó hír minden téli sportért rajongónak: ha az időjárás és a jégkészítés is a tervek szerint alakul, a Városligeti Műjégpálya már november 24-i héten megnyithatja kapuit. A legendás budapesti pálya idén is izgatottan készül a szezonra, a pontos nyitási dátumot pedig hamarosan közzéteszik a hivatalos honlapon.
A pálya üzemeltetői közölték: folyamatosan dolgoznak azon, hogy a jég a lehető legjobb minőségben fogadja a látogatókat. A 2025/26-os árak még nem jelentek meg, de az előző szezon díjszabásai jó támpontot adhatnak az érdeklődőknek, különösen azoknak, akik tervezik az első csúszásokat az év egyik legvártabb budapesti téli helyszínén.
Mennyibe került tavaly a korcsolyázás?
Normál időszak
- Diák / nyugdíjas: 2 500 Ft
- Felnőtt: 3 500 Ft
Családi jegyek (14 év alatti gyermekekkel):
- 3 fő: 7 500 Ft
- 4 fő: 9 500 Ft
- 5 fő: 11 500 Ft
Kiegészítő jegy: 1 500 Ft / fő
Kiemelt időszak
(Péntek 17:00–21:00, szombat 10:00–14:00 és 16:00–21:00, vasárnap 10:00–14:00 és 16:00–20:00)
- Diák / nyugdíjas: 3 500 Ft
- Felnőtt: 4 500 Ft
Családi jegyek:
- 3 fő: 10 000 Ft
- 4 fő: 12 500 Ft
- 5 fő: 15 000 Ft
Kiegészítő jegy: 2 000 Ft / fő
Bérletek (tavalyi árak)
- Nyugdíjas szezonbérlet: 12 000 Ft
- Diákbérlet (10 alkalom): 22 500 Ft
- Felnőtt bérlet (10 alkalom): 31 500 Ft
Csoportos jegyek és szolgáltatások
- Diákcsoportos belépő: 1 500 Ft / fő (előzetes regisztrációval)
- Korcsolyakölcsönzés: 3 500 Ft + 2 000 Ft kaució
- Bukósisak-kölcsönzés: 1 500 Ft + 5 000 Ft kaució
- Korcsolyaoktatás: 1 500 Ft / fő
- “Fóka” segédeszköz bérlés: 1 000 Ft / 30 perc
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.