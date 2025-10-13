2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
Emberi kéz tartja a távirányítót, amely csatornákat váltogat a televízióval.
Szórakozás

Legendás tévécsatorna vonul ki Európából: rengeteg magyar sirathatja kedvencét, teljesen el fog tűnni

Pénzcentrum
2025. október 13. 18:46

A Paramount Global bejelentette, hogy 2025 végéig megszünteti az MTV zenei csatornáit, köztük az MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV és MTV Live adókat. A 44 éve működő kulturális intézmény bezárása a médiafogyasztási szokások változásával és a vállalat költségcsökkentési törekvéseivel magyarázható.  

A leépítés első körben az Egyesült Királyságban és Írországban kezdődik, majd Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Ausztráliában és Brazíliában is megszűnnek az érintett csatornák - számolt be róla a Euronews.

A döntés hátterében a Paramount Global agresszív költségcsökkentési intézkedései állnak, miközben a vállalat idén egyesül a Skydance Media céggel. A lépés egyben tükrözi a nézői és médiafogyasztási szokások drámai átalakulását is, hiszen a zenei rajongók már évek óta a digitális platformok felé fordultak.

A közösségi média és a streaming szolgáltatások erős konkurenciát jelentenek, amelyekkel a hagyományos tévécsatornák nem tudnak versenyezni, annak ellenére, hogy évtizedeken át egyedi közösségi élményt nyújtottak a nézőknek.

Az 1981-ben az Egyesült Államokban indult MTV számos ikonikus popkulturális pillanatot teremtett: Michael Jackson 'Thriller' videójának premierjét, David Bowie kiállását a fekete művészek mellett, a 'The Real World' úttörő reality show-t, vagy Nirvana 'Smells Like Teen Spirit' klipjének folyamatos sugárzását.

Európában 1987-ben kezdett sugározni az MTV. Olyan műsorok, mint az MTV Unplugged intézménnyé váltak, a csatorna fénykorában a promóciós videókat művészi alkotásokká alakította, zenei karriereket indított el, és meghatározta az ifjúsági kultúrát.

A 2010-es évekre a hagyományos zenei televíziózás elavulttá vált a közösségi média és az igény szerinti streaming térhódításával. Az MTV márka továbbra is fennmarad digitális platformokon és olyan kiemelt eseményeken keresztül, mint a VMA és EMA díjátadók, de 2025 utolsó napján a zenei televíziózás, ahogy generációk ismerték, végleg megszűnik.
Címlapkép: Getty Images
#digitális #televízió #magyarország #zene #szórakozás #média #bezárás #streaming #zeneipar #költségcsökkentés

