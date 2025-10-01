A görög kormány által bevezetett korlátozás a Kids Wallet alkalmazáson keresztül valósul meg, amely automatikusan blokkolja a népszerű platformokat.
Te is a Spotify-on hallgatsz zenét, podcastot? Nagy bejelentést tett a cég, ezt sokan nem látták jönni
Daniel Ek, a Spotify alapítója, bejelentette, hogy 2025-ben lemond vezérigazgatói posztjáról, hogy európai technológiai vállalkozásokra összpontosítson. A milliárdos saját vagyonából 1 milliárd eurót tervez befektetni korai fázisú startupokba - tudósított a Reuters.
Daniel Ek 2006-ban alapította a Spotify-t, amikor a zeneipar komoly kihívásokkal küzdött: csökkenő eladások, online kalózkodás és drága letöltési szolgáltatások jellemezték a piacot. Ek víziója egy olyan szolgáltatás volt, amely a zenéhez való hozzáférést olyan egyszerűvé teszi, mint a vízcsap megnyitását – törvényes módon és az előadók számára is méltányosan. Ez a streaming-alapú megközelítés forradalmasította az iparágat, és a Spotify-t 140 milliárd dolláros zenei nagyhatalommá tette.
A kedden közzétett bejelentés szerint Ek jövőre lemond vezérigazgatói pozíciójáról, hogy más területeken is sikeres vállalkozásokat építsen. Prima Materia nevű kockázati tőkecégén keresztül 1 milliárd eurót (1,18 milliárd dollárt) kíván befektetni európai "holdraszállás" projektekbe – korai fázisú startupokba a mély technológia, a mesterséges intelligencia, valamint a klíma- és egészségügyi technológia területén.
Ek 2018-ban társalapítója volt a Neko Health-nek, amely a megelőző intézkedésekre és a korai felismerésre összpontosítva segíti az emberek egészségmegőrzését. A vállalat eddig összesen 325 millió dolláros finanszírozást kapott. Emellett befektetett a német Helsing-be is, egy mesterséges intelligencia által vezérelt harci drónok gyártójába, amely több mint egymilliárd dolláros befektetést kapott, és 12 milliárd dolláros értékelésével Európa legnagyobb védelmi startupjává vált.
Ez utóbbi befektetés azonban kritikákat váltott ki. Több zenei csoport, köztük a Massive Attack, a King Gizzard & the Lizard Wizard és a Hotline TNT, tiltakozásul eltávolította zenéjét a Spotify-ról. "A zene és a fegyverek nem jó párosítás" – nyilatkozta Simon Dyson, az Omdia elemzője.
Ek korábban is szembesült már kritikákkal, az előadói díjazással kapcsolatos vitáktól kezdve a Spotify podcast-befektetései körüli ellentmondásokig. Támogatói szerint olyan legális modellt hozott létre, amely elterelte a hallgatókat a kalózkodástól, kritikusai viszont megjegyzik, hogy a Spotify túlzott befolyása gyakran egyenlőtlenséget eredményezett a független kiadók számára.
Amikor Ek jövőre átadja a vezérigazgatói pozíciót két régi bizalmasának, Gustav Soderstromnak és Alex Norstromnak, ügyvezető elnökként továbbra is részt vesz majd a vállalat életében. "Aktívabb leszek, mint egy tipikus amerikai elnök, szóval úgy képzeljék el, mintha játékosból edző lennék" – mondta újságíróknak kedden.
A Revolut szolgáltatásainál felhasználói problémák jelentkezhetnek, mivel a szokásosnál több hibabejelentés érkezett
Idén az elmúlt szűk félévben az európai villamosenergia-rendszert több nagyobb áramszünet sújtotta.
A rögzített több ezer hálózati név között bőven akadnak kreatív vagy humoros elnevezések – köztük meglepő orosz nyelvű üzenetek, játékos szóviccek és kulturális utalások.
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Miközben a napelemekre sokan a jövő zálogaként tekintenek, kevesen tudják, hogy a használatuk nemcsak lehetőségeket, hanem kockázatokat is hordoz magával.
A mesterséges intelligencia már messze nem csupán beszélgetőtárs: szövegek, képek, videók, táblázatok vagy akár egész prezentáció, kreatív tartalmak előállítására is alkalmas.
A Stanford és BetterUp Labs kutatása szerint a mesterséges intelligencia által generált, tartalmatlan munkák egyre nagyobb problémát jelentenek a vállalatok számára.
A magyarok AI-felkészültsége ugyan javult, de mindössze 4,44-es értéket ért el a tízfokú skálán a 2024-es 3,94-hez képest.
A kaliforniai Vast Space az egyik versenyben lévő vállalat, amely 2026 májusára tervezi a világ első kereskedelmi űrállomásának, a Haven-1-nek a fellövését.
Az Európai Bizottság egyszerűsítené a cookie-szabályozást, amely jelenleg számtalan felugró ablakkal terheli a felhasználókat az interneten.
A TikTok, a Facebook és az X után további 16 webhelyre is kiterjedhet a 16 év alattiak számára Ausztráliában bevezetett tilalom
Újabb csalássorozat indult: a támadók ezúttal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevében küldenek SMS-eket.
A programozó szerint az oldal üzemeltetői nem értesítették a felhasználókat az adatszivárgásról.
A Honor Magic V5 hajlítható mobil prémium hardverrel és AI-funkciókkal érkezik. De vajon a 800 ezres árért tényleg olyat ad, amiért megéri váltani?
A SoftBank Group jelentős átszervezést hajt végre: nagy a baj.
A tömeggyártás várhatóan 2026 végén indul el.
A Meta bemutatta új okosszemüveg-kollekcióját, köztük az első Ray-Ban modellt beépített kijelzővel, amely kiterjesztett valóság funkciókat kínál.
A mesterséges intelligencia módban mélyebb, AI által vezérelt válaszokat is nyújt a szolgáltatás.
A kínai kiberhatóság az RTX Pro 6000D chipekre vonatkozó rendeléseket is törölte, az Nvidia árfolyama már mínuszban nyitott.
