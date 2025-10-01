Te is a Spotify-on hallgatsz zenét, podcastot? Nagy bejelentést tett a cég, ezt sokan nem látták jönni

Daniel Ek, a Spotify alapítója, bejelentette, hogy 2025-ben lemond vezérigazgatói posztjáról, hogy európai technológiai vállalkozásokra összpontosítson. A milliárdos saját vagyonából 1 milliárd eurót tervez befektetni korai fázisú startupokba - tudósított a Reuters.

Daniel Ek 2006-ban alapította a Spotify-t, amikor a zeneipar komoly kihívásokkal küzdött: csökkenő eladások, online kalózkodás és drága letöltési szolgáltatások jellemezték a piacot. Ek víziója egy olyan szolgáltatás volt, amely a zenéhez való hozzáférést olyan egyszerűvé teszi, mint a vízcsap megnyitását – törvényes módon és az előadók számára is méltányosan. Ez a streaming-alapú megközelítés forradalmasította az iparágat, és a Spotify-t 140 milliárd dolláros zenei nagyhatalommá tette.

A kedden közzétett bejelentés szerint Ek jövőre lemond vezérigazgatói pozíciójáról, hogy más területeken is sikeres vállalkozásokat építsen. Prima Materia nevű kockázati tőkecégén keresztül 1 milliárd eurót (1,18 milliárd dollárt) kíván befektetni európai "holdraszállás" projektekbe – korai fázisú startupokba a mély technológia, a mesterséges intelligencia, valamint a klíma- és egészségügyi technológia területén.

Ek 2018-ban társalapítója volt a Neko Health-nek, amely a megelőző intézkedésekre és a korai felismerésre összpontosítva segíti az emberek egészségmegőrzését. A vállalat eddig összesen 325 millió dolláros finanszírozást kapott. Emellett befektetett a német Helsing-be is, egy mesterséges intelligencia által vezérelt harci drónok gyártójába, amely több mint egymilliárd dolláros befektetést kapott, és 12 milliárd dolláros értékelésével Európa legnagyobb védelmi startupjává vált.

Ez utóbbi befektetés azonban kritikákat váltott ki. Több zenei csoport, köztük a Massive Attack, a King Gizzard & the Lizard Wizard és a Hotline TNT, tiltakozásul eltávolította zenéjét a Spotify-ról. "A zene és a fegyverek nem jó párosítás" – nyilatkozta Simon Dyson, az Omdia elemzője.

Ek korábban is szembesült már kritikákkal, az előadói díjazással kapcsolatos vitáktól kezdve a Spotify podcast-befektetései körüli ellentmondásokig. Támogatói szerint olyan legális modellt hozott létre, amely elterelte a hallgatókat a kalózkodástól, kritikusai viszont megjegyzik, hogy a Spotify túlzott befolyása gyakran egyenlőtlenséget eredményezett a független kiadók számára.

Amikor Ek jövőre átadja a vezérigazgatói pozíciót két régi bizalmasának, Gustav Soderstromnak és Alex Norstromnak, ügyvezető elnökként továbbra is részt vesz majd a vállalat életében. "Aktívabb leszek, mint egy tipikus amerikai elnök, szóval úgy képzeljék el, mintha játékosból edző lennék" – mondta újságíróknak kedden.