Istanbul, Törökország - 2023. november 9: Spotify, Apple Music, YouTube, X, instagram, Shazam, Facebook az okostelefon képernyőjén.
Tech

Durva szigort jelentett be a YouTube: sok felhasználót érint a dolog, erre kell készülni

Pénzcentrum
2025. október 29. 19:25

A YouTube november 17-től szigorítja a szerencsejátékokkal és erőszakos videójátékokkal kapcsolatos szabályozását, ami számos videó korhatárossá tételét eredményezheti - írja a The Verge.

Az új irányelvek értelmében korhatár-besorolás alá esnek azok a játékvideók, amelyekben valósághű emberi karakterek kínzása vagy nem harci körülmények közötti tömeges erőszak látható.

A szerencsejátékkal kapcsolatos szabályok is szigorodnak: a platform nemcsak a nem hitelesített szerencsejáték-oldalakra irányító tartalmakat tiltja, hanem azokat is, amelyek pénzügyi értékkel bíró elemeket, például NFT-ket vagy játékbeli skineket népszerűsítenek.

A YouTube a korábban feltöltött videókat is felülvizsgálja, és szükség esetén életkor-ellenőrzés alá helyezi vagy akár el is távolítja őket. A tartalomgyártók november 17-ig szerkeszthetik videóikat a platform vágási és elmosási eszközeivel, hogy elkerüljék a korlátozásokat.

Az értékelés során figyelembe veszik a kifogásolható jelenetek hosszát és jelentőségét. Az érzékenynek minősített tartalmakat csak 18 év feletti, igazolt Google-fiókkal rendelkező felhasználók tekinthetik meg.

Bár a platform nem határozta meg pontosan, milyen hosszúságú videókra vonatkozik az új szabályozás, a cég szóvivője szerint bizonyos tartalmak nagyítás esetén is korhatárossá válhatnak. A korlátozás azonban elkerülhető például az erőszakos jelenetek elhomályosításával.
Címlapkép: Getty Images
