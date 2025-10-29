Durva szigort jelentett be a YouTube: sok felhasználót érint a dolog, erre kell készülni

A YouTube november 17-től szigorítja a szerencsejátékokkal és erőszakos videójátékokkal kapcsolatos szabályozását, ami számos videó korhatárossá tételét eredményezheti - írja a The Verge.

Az új irányelvek értelmében korhatár-besorolás alá esnek azok a játékvideók, amelyekben valósághű emberi karakterek kínzása vagy nem harci körülmények közötti tömeges erőszak látható.

A szerencsejátékkal kapcsolatos szabályok is szigorodnak: a platform nemcsak a nem hitelesített szerencsejáték-oldalakra irányító tartalmakat tiltja, hanem azokat is, amelyek pénzügyi értékkel bíró elemeket, például NFT-ket vagy játékbeli skineket népszerűsítenek.

A YouTube a korábban feltöltött videókat is felülvizsgálja, és szükség esetén életkor-ellenőrzés alá helyezi vagy akár el is távolítja őket. A tartalomgyártók november 17-ig szerkeszthetik videóikat a platform vágási és elmosási eszközeivel, hogy elkerüljék a korlátozásokat.

Az értékelés során figyelembe veszik a kifogásolható jelenetek hosszát és jelentőségét. Az érzékenynek minősített tartalmakat csak 18 év feletti, igazolt Google-fiókkal rendelkező felhasználók tekinthetik meg.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár a platform nem határozta meg pontosan, milyen hosszúságú videókra vonatkozik az új szabályozás, a cég szóvivője szerint bizonyos tartalmak nagyítás esetén is korhatárossá válhatnak. A korlátozás azonban elkerülhető például az erőszakos jelenetek elhomályosításával.