Durva szigort jelentett be a YouTube: sok felhasználót érint a dolog, erre kell készülni

November első hétvégéjén több órán át nem lesz elérhető a KAÜ-n keresztüli bejelentkezés – az ügyintézést érdemes előre tervezni.
A YouTube november 17-től szigorítja a szerencsejátékokkal és erőszakos videójátékokkal kapcsolatos szabályozását, ami számos videó korhatárossá tételét eredményezheti - írja a The Verge.
Az új irányelvek értelmében korhatár-besorolás alá esnek azok a játékvideók, amelyekben valósághű emberi karakterek kínzása vagy nem harci körülmények közötti tömeges erőszak látható.
A szerencsejátékkal kapcsolatos szabályok is szigorodnak: a platform nemcsak a nem hitelesített szerencsejáték-oldalakra irányító tartalmakat tiltja, hanem azokat is, amelyek pénzügyi értékkel bíró elemeket, például NFT-ket vagy játékbeli skineket népszerűsítenek.
A YouTube a korábban feltöltött videókat is felülvizsgálja, és szükség esetén életkor-ellenőrzés alá helyezi vagy akár el is távolítja őket. A tartalomgyártók november 17-ig szerkeszthetik videóikat a platform vágási és elmosási eszközeivel, hogy elkerüljék a korlátozásokat.
Az értékelés során figyelembe veszik a kifogásolható jelenetek hosszát és jelentőségét. Az érzékenynek minősített tartalmakat csak 18 év feletti, igazolt Google-fiókkal rendelkező felhasználók tekinthetik meg.
Bár a platform nem határozta meg pontosan, milyen hosszúságú videókra vonatkozik az új szabályozás, a cég szóvivője szerint bizonyos tartalmak nagyítás esetén is korhatárossá válhatnak. A korlátozás azonban elkerülhető például az erőszakos jelenetek elhomályosításával.
Az OpenAI közzétette, hogy a ChatGPT felhasználóinak mintegy 0,07%-a mutat mentális egészségügyi vészhelyzetekre utaló jeleket.
A GKI 2025 júliusában felmérést végzett a vállalatok körében a mesterséges intelligencia elterjedtségéről.
Szerda éjjel komoly karbantartás jön: az Erste számos online szolgáltatása leáll.
Reykjavík immár második éve vezeti a világ legbiztonságosabb városainak listáját, miközben Koppenhága, Zürich és Honolulu is egyre népszerűbb célpont a biztonságra érzékeny utazók körében.
A mesterséges intelligencia néhány év alatt a kreatív szakmák egyik legforróbb témájává vált.
Ahogy a társadalmi bizonytalanság növekszik, úgy vonz egyre többeket Magyarországon az ún. "prepper mozgalomhoz" való csatlakozás.
Az eredmények konzisztensek maradtak függetlenül attól, hogy melyik gyártó vakcináját kapták a betegek.
Bár a közlemény elsősorban az informatikai vezetőknek szól, az otthoni felhasználóknak is érdemes komolyan venniük.
A kutatók szerint az AI asszisztensek gyakran kitalálnak részleteket, nem létező forrásokra hivatkoznak, vagy elhagyják a fontos kontextust.
Ezek a jelenségek annyira rövidek – mindössze egy ezredmásodpercig tartanak –, hogy szabad szemmel ritkán láthatók.
Sokan őrizgetünk régi technológiai eszközöket fiókokban vagy padlásokon, amelyektől valahogy sosem szabadultunk meg.
Az OpenAI közleményben fejezte ki részvétét a családnak, hangsúlyozva, hogy a tinédzserek jóléte kiemelt prioritás számukra.
A Telekom megújította hálózati karbantartási rendszerét, hogy ügyfelei könnyebben követhessék a tervezett munkálatokat.
A kezdeményezés jól mutatja Sam Altman cégének törekvését, hogy AI-technológiáját minél hasznosabbá tegye különböző iparágak számára.
Váratlan befizetésre váró számla, sürgető fizetési felszólítás vagy egy nyereményjáték, amin nem is vettünk részt?
A magyar piacon az MI alkalmazása különösen a banki, távközlési és e-kereskedelmi szektorokban fejlődik gyorsan.
Kiterjedt internetes leállás tapasztalható világszerte, amely számos népszerű weboldalt és alkalmazást érint.
A Meta megszünteti a Messenger asztali alkalmazásait mindkét népszerű asztali operációs rendszeren.
